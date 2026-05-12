Segundo o Corriere dello Sport, nos últimos dias ocorreu uma reunião secreta entre representantes do clube alemão mais titulado e o pai do atacante. Vlahovic já vem sendo associado a uma transferência para o clube da região do Isar há algum tempo, uma vez que seu contrato com a Juventus de Turim expira no meio do ano e ele poderá, portanto, ser contratado sem custo de transferência.
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Encontro secreto com um atacante de renome? O FC Bayern de Munique parece estar se preparando para uma transferência espetacular
Apesar de várias rodadas de negociações, a Juve ainda não conseguiu chegar a um acordo com o sérvio para a continuação da parceria. Segundo a Gazzetta dello Sport, Vlahovic pretende, por enquanto, aguardar para ver se recebe uma oferta mais lucrativa de outro clube de ponta. Além do Bayern, o FC Barcelona também é considerado um interessado, já que o clube está sondando o mercado de transferências em busca de um sucessor para Robert Lewandowski.
Parece haver grande desacordo entre Vlahovic e os torineses, principalmente em relação à questão salarial. O jogador de 26 anos gostaria de continuar ganhando 12 milhões de euros líquidos, enquanto a Velha Senhora quer reduzir o salário anual pela metade sem hesitar. Após seu retorno ao time titular no fim de semana, quando Vlahovic marcou o gol da vitória por 1 a 0, ele evitou se comprometer. “Meus dois últimos jogos pela Juve? Vamos ver…”, disse Vlahovic. No entanto, ele é muito querido pelos torcedores da Juve, que gritavam seu nome durante a partida, e parece se sentir bem no Piemonte.
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O FC Bayern seria o destino preferido de Dusan Vlahovic
Há poucos dias, a Gazzetta dello Sport chegou a noticiar que o Bayern de Munique seria o destino preferido de Vlahovic. Já na época da sua contratação pela Juventus, no início de 2022, havia especulações sobre o interesse do time de Munique. Na nova temporada, ele poderia assumir o papel de reserva de Nicolas Jackson. O senegalês, emprestado pelo Chelsea, deixará o FCB, como o diretor esportivo Max Eberl destacou recentemente. A opção de compra previamente negociada não será exercida de forma alguma.
No entanto, é questionável se o Bayern – ao contrário da Juve – poderia atender às supostas exigências de Vlahovic. Afinal, segundo informações, Eberl e companhia continuam com a meta de reduzir gastos com salários. Além disso, circulam rumores sobre a contratação de Antony Gordon (Newcastle United), que seria significativamente mais versátil no ataque. Segundo o The Athletic, o inglês representa a alternativa a Yan Diomande (RB Leipzig). Ambos não seriam nada baratos e, ao contrário de Vlahovic, custariam uma (gordura) de transferência. Além disso, surgiram recentemente rumores sobre o companheiro de equipe de Gordon, William Osula, e Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo). Segundo a revista kicker, este último seria a primeira alternativa a Gordon nos planos de transferência do clube recordista de títulos.
Entretanto, a reportagem do Corriere dello Sport não deixa claro quais sinais o Bayern enviou a Vlahovic. Especialmente porque ainda não se sabe em que condições se encontra o jogador da seleção sérvia. Na partida anterior ao seu retorno ao time titular, ele marcou após entrar em campo no empate em 1 a 1 contra o Hellas Verona. No entanto, essa atuação foi precedida por uma pausa forçada de meses devido a uma lesão persistente no adutor.
Dusan Vlahovic: dados de desempenho e estatísticas na Juventus de Turim nesta temporada
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