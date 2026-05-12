Encontro secreto com um atacante de renome? O FC Bayern de Munique parece estar se preparando para uma transferência espetacular

Há poucos dias, a Gazzetta dello Sport chegou a noticiar que o Bayern de Munique seria o destino preferido de Vlahovic. Já na época da sua contratação pela Juventus, no início de 2022, havia especulações sobre o interesse do time de Munique. Na nova temporada, ele poderia assumir o papel de reserva de Nicolas Jackson. O senegalês, emprestado pelo Chelsea, deixará o FCB, como o diretor esportivo Max Eberl destacou recentemente. A opção de compra previamente negociada não será exercida de forma alguma.

No entanto, é questionável se o Bayern – ao contrário da Juve – poderia atender às supostas exigências de Vlahovic. Afinal, segundo informações, Eberl e companhia continuam com a meta de reduzir gastos com salários. Além disso, circulam rumores sobre a contratação de Antony Gordon (Newcastle United), que seria significativamente mais versátil no ataque. Segundo o The Athletic, o inglês representa a alternativa a Yan Diomande (RB Leipzig). Ambos não seriam nada baratos e, ao contrário de Vlahovic, custariam uma (gordura) de transferência. Além disso, surgiram recentemente rumores sobre o companheiro de equipe de Gordon, William Osula, e Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo). Segundo a revista kicker, este último seria a primeira alternativa a Gordon nos planos de transferência do clube recordista de títulos.

Entretanto, a reportagem do Corriere dello Sport não deixa claro quais sinais o Bayern enviou a Vlahovic. Especialmente porque ainda não se sabe em que condições se encontra o jogador da seleção sérvia. Na partida anterior ao seu retorno ao time titular, ele marcou após entrar em campo no empate em 1 a 1 contra o Hellas Verona. No entanto, essa atuação foi precedida por uma pausa forçada de meses devido a uma lesão persistente no adutor.