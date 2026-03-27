Encontro durante jogo da seleção polonesa: clube de ponta parece estar apostando tudo no craque do Barcelona, Robert Lewandowski

Segundo essas informações, teria ocorrido um encontro entre Lewandowski e os dirigentes da “Vecchia Signora” à margem da partida das eliminatórias da Copa do Mundo entre Polônia e Albânia (2 a 1). Nessa ocasião, teria sido discutida a possibilidade de o jogador de 37 anos vestir a camisa da Juve a partir do verão.

No seu clube, o FC Barcelona, o contrato de Lewandowski expira no final da temporada. Após relatos predominantes nas últimas semanas e meses que apontavam para uma separação, a ESPN escreveu recentemente que os catalães pretendem manter o polonês e, em vez disso, lucrar com a venda do companheiro de ataque Ferran Torres.

O jogador de 37 anos sempre se manteve discreto quanto ao seu futuro e limitou-se a declarar que, para ele, tanto permanecer no Barça quanto se transferir para outro clube são possibilidades. “Não sei. Porque preciso sentir isso. No momento, não posso dizer nada, porque ainda não tenho nem 50% de certeza sobre o caminho que quero seguir. Ainda não é o momento certo”, disse ele no início de março.