Segundo uma reportagem do jornal Gazzetta dello Sport, a Juventus de Turim, clube mais título da Itália, estaria intensificando seus esforços para contratar o atacante da seleção polonesa a partir da próxima temporada.
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Encontro durante jogo da seleção polonesa: clube de ponta parece estar apostando tudo no craque do Barcelona, Robert Lewandowski
Segundo essas informações, teria ocorrido um encontro entre Lewandowski e os dirigentes da “Vecchia Signora” à margem da partida das eliminatórias da Copa do Mundo entre Polônia e Albânia (2 a 1). Nessa ocasião, teria sido discutida a possibilidade de o jogador de 37 anos vestir a camisa da Juve a partir do verão.
No seu clube, o FC Barcelona, o contrato de Lewandowski expira no final da temporada. Após relatos predominantes nas últimas semanas e meses que apontavam para uma separação, a ESPN escreveu recentemente que os catalães pretendem manter o polonês e, em vez disso, lucrar com a venda do companheiro de ataque Ferran Torres.
O jogador de 37 anos sempre se manteve discreto quanto ao seu futuro e limitou-se a declarar que, para ele, tanto permanecer no Barça quanto se transferir para outro clube são possibilidades. “Não sei. Porque preciso sentir isso. No momento, não posso dizer nada, porque ainda não tenho nem 50% de certeza sobre o caminho que quero seguir. Ainda não é o momento certo”, disse ele no início de março.
- Getty Images Sport
A Juventus precisará substituir Vlahovic no verão?
Lewandowski, que se transferiu do Bayern de Munique para o Barcelona em 2022, não é mais a primeira opção indiscutível no ataque dos catalães desde esta temporada. Apesar disso, ele continua sendo uma peça importante da equipe sob o comando do técnico Hansi Flick. Na atual temporada 2025/26, ele soma até o momento 16 gols e três assistências em 37 partidas.
Enquanto isso, a Juventus está em busca de um novo atacante para substituir Dusan Vlahovic, que deseja deixar o clube. O contrato do sérvio, que está fora de ação desde meados de dezembro devido a uma lesão no adutor, expira no verão em Turim, o que significa que ele poderia sair sem custo de transferência.
No entanto, recentemente também houve relatos de uma reviravolta nessa questão. Vlahovic estaria, pelo menos, em conversas com a Juve para negociar as opções de uma renovação de contrato.
Robert Lewandowski: Seus dados de desempenho na temporada 2025/2026
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