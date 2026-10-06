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'Encontramos uma solução' - Anthony Barry revela como a Inglaterra está liberando todo o potencial de Jude Bellingham
O plano de Tuchel para a libertação do meio-campo
Essa liberdade tática é uma escolha deliberada da comissão técnica, que observou o enorme impacto de Bellingham durante a Copa do Mundo. Em seu ex-clube, o Birmingham City, o meio-campista ficou famoso por usar a camisa 22 porque era considerado uma combinação de um camisa 4, um 8 e um 10. Tuchel e sua comissão levaram esse conceito à sua conclusão lógica: se um jogador pode se destacar em todas as funções do meio-campo, a melhor estratégia é deixá-lo ocupar todas elas simultaneamente.
"A estrutura permite que Jude jogue mais por intuição", disse Barry, em declaração reproduzida pelo The Mirror. "E menos preso ou engessado em uma determinada posição. Isso permite que ele circule e atue em espaços nos quais acha que pode ser perigoso e, até agora, isso tem tirado o melhor dele."
"É um desafio porque Jude pode jogar confortavelmente em qualquer uma dessas posições e em alto nível. Então, o desafio é dar a ele um espaço em que possa fazer tudo isso ao mesmo tempo dentro de um jogo. Neste momento, em uma amostra curta, parece que encontramos uma solução para destravar todo o potencial que Jude tem. Mas precisamos continuar."
Desvendando o enigma Bellingham
Barry sugeriu que a atual comissão técnica está determinada a não repetir os erros do passado, rotulando um jogador da rara versatilidade de Bellingham. "Jude Bellingham? A estrutura permite que ele jogue mais pela própria intuição e leas por estar preso ou engaiolado em uma determinada posição. Isso permite que ele circule e atue em espaços nos quais acha que pode ser perigoso e, até agora, isso tem tirado o melhor dele. É um desafio, porque ele consegue fazer todos eles."
"Ele pode até jogar como um camisa 6. Tivemos muitos jogadores assim na Inglaterra no passado. Steven Gerrard era parecido. Paul Scholes jogou como um camisa 6, camisa 10, pela ponta esquerda. Jude pode jogar confortavelmente em qualquer uma dessas posições, e em alto nível. Então, o desafio é dar a ele um espaço em que possa fazer tudo isso ao mesmo tempo dentro de um jogo. Neste momento, em uma pequena amostra, parece que encontramos uma solução para destravar todo o potencial que Jude tem", explicou Barry ao Mirror Football.
Fluidez ancorada por princípios defensivos
Embora o foco naturalmente tenha se voltado para Bellingham, a nova Inglaterra é mais do que apenas um indivíduo. A goleada por 7 a 0 sobre a Croácia mostrou uma abordagem guiada por princípios, na qual se espera que cada jogador se adapte ao andamento do jogo.
"Passamos a adotar uma abordagem mais guiada por princípios, o que permite mais flexibilidade e fluidez", observou Barry. "Mas a fluidez só fica bem se estiver ancorada em princípios reais. Sempre existe um risco no futebol de seleções, com tão pouco tempo para se preparar, de que, se você optar por esse modelo fluido, ele possa parecer bastante bagunçado."
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Construindo uma nova era em torno de Kane e Bellingham
O próximo confronto contra a Tchéquia, em Wembley, oferece outra oportunidade para a Inglaterra aprimorar esse modelo fluido enquanto mira a Euro 2028.
Barry concluiu: "Quando você tem jogadores como Harry e Jude na linha de frente, que são realmente melhores em movimentação, que têm essa intuição profunda e esse QI de jogo... [o importante é] confiar neles, abrir espaços para que atuem. Isso também faz parte do modelo com o qual estamos seguindo em frente. Temos penetração de elite na última linha, seja pelos nossos pontas ou pelos nossos laterais. E temos meio-campistas fluidos, com Elliot [Anderson], Alex [Scott] e Declan [Rice], que ficam felizes em correr por quilômetros. Ele é o melhor chutador de bola com quem já trabalhei."
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