Essa liberdade tática é uma escolha deliberada da comissão técnica, que observou o enorme impacto de Bellingham durante a Copa do Mundo. Em seu ex-clube, o Birmingham City, o meio-campista ficou famoso por usar a camisa 22 porque era considerado uma combinação de um camisa 4, um 8 e um 10. Tuchel e sua comissão levaram esse conceito à sua conclusão lógica: se um jogador pode se destacar em todas as funções do meio-campo, a melhor estratégia é deixá-lo ocupar todas elas simultaneamente.

"A estrutura permite que Jude jogue mais por intuição", disse Barry, em declaração reproduzida pelo The Mirror. "E menos preso ou engessado em uma determinada posição. Isso permite que ele circule e atue em espaços nos quais acha que pode ser perigoso e, até agora, isso tem tirado o melhor dele."

"É um desafio porque Jude pode jogar confortavelmente em qualquer uma dessas posições e em alto nível. Então, o desafio é dar a ele um espaço em que possa fazer tudo isso ao mesmo tempo dentro de um jogo. Neste momento, em uma amostra curta, parece que encontramos uma solução para destravar todo o potencial que Jude tem. Mas precisamos continuar."