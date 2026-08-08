Bardsley acredita que o preocupante histórico de lesões de Shaw significa que o Manchester United não pode contar com ele em uma campanha exaustiva em várias competições. Ele apontou Hall como a solução ideal para reforçar as opções defensivas de Carrick. O ex-jogador do Manchester United acredita que o defensor versátil possui exatamente as qualidades necessárias para ter sucesso em Old Trafford.

"Ainda há tempo na janela de transferências, mas eles precisam de pelo menos mais um meio-campista, alguém com características mais defensivas, e outro lateral-esquerdo", explicou.

"Luke Shaw pareceu bem no período de pré-temporada, mas, com o histórico de lesões dele, você sempre se preocupa. Não acho que seja possível contar sempre com ele durante uma temporada inteira, especialmente agora que o United está de volta à Champions League, por causa da quantidade de jogos que terá de disputar.

"Lewis Hall, do Newcastle United, seria o encaixe perfeito. A questão é tirá-lo do Newcastle United neste verão, quando o clube já vendeu tantos jogadores e perdeu Eddie Howe. Ainda assim, ele já provou seu valor na Premier League e tem uma ótima idade. Acho que a maneira como ele joga combina perfeitamente com o Manchester United."