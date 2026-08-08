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Yosua Arya

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'Encaixe perfeito!': Man Utd é incentivado a investir em estrela do Newcastle por causa de Myles Lewis-Skelly, do Arsenal

Mercado da bola
Manchester United
L. Hall
M. Lewis-Skelly
Newcastle
Arsenal
Premier League

O ex-zagueiro do Manchester United Phil Bardsley pediu ao clube que contrate o lateral-esquerdo do Newcastle Lewis Hall neste verão. Bardsley insiste que o defensor seria o encaixe perfeito para o time de Michael Carrick, em vez de Myles Lewis-Skelly, antes do retorno à Liga dos Campeões.

  • Bardsley pede que o United tente contratar Hall

    Bardsley aconselhou seu ex-clube a reforçar o elenco com a contratação de Hall, defensor do Newcastle. Em entrevista à Casinolyze, Bardsley destacou que a profundidade do elenco é essencial com o United de volta às competições europeias. O ex-internacional escocês apontou a lateral esquerda como uma das principais áreas de preocupação, apesar da promissora pré-temporada de Luke Shaw.

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  • Lewis HALL-england-newcastle-202602(C)Getty Images

    Hall, o "encaixe perfeito"

    Bardsley acredita que o preocupante histórico de lesões de Shaw significa que o Manchester United não pode contar com ele em uma campanha exaustiva em várias competições. Ele apontou Hall como a solução ideal para reforçar as opções defensivas de Carrick. O ex-jogador do Manchester United acredita que o defensor versátil possui exatamente as qualidades necessárias para ter sucesso em Old Trafford.

    "Ainda há tempo na janela de transferências, mas eles precisam de pelo menos mais um meio-campista, alguém com características mais defensivas, e outro lateral-esquerdo", explicou.

    "Luke Shaw pareceu bem no período de pré-temporada, mas, com o histórico de lesões dele, você sempre se preocupa. Não acho que seja possível contar sempre com ele durante uma temporada inteira, especialmente agora que o United está de volta à Champions League, por causa da quantidade de jogos que terá de disputar.

    "Lewis Hall, do Newcastle United, seria o encaixe perfeito. A questão é tirá-lo do Newcastle United neste verão, quando o clube já vendeu tantos jogadores e perdeu Eddie Howe. Ainda assim, ele já provou seu valor na Premier League e tem uma ótima idade. Acho que a maneira como ele joga combina perfeitamente com o Manchester United."

  • Hall preferido em vez de Lewis-Skelly

    Ao avaliar possíveis alvos para a lateral esquerda, Bardsley fez uma escolha firme entre Hall e o vencedor da Premier League Lewis-Skelly. Ele insistiu que Hall é muito mais adequado para resolver as necessidades defensivas imediatas do United.

    "Eu prefiro Lewis Hall a Myles Lewis-Skelly quando você olha para o que o Manchester United precisa neste verão", afirmou Bardsley. "Hall é mais adequado para jogar como lateral-esquerdo. Acho que, se você olhar para Lewis-Skelly, ele é um jogador muito melhor quando atua no meio-campo, e não acho que o United precise de outro jogador jovem entrando no meio. Eles precisam de um volante defensivo comprovado, que tenha essa experiência para chegar e assumir essa posição.

    "Olha, ele é um jogador de qualidade. Não há dúvida sobre isso. Ele venceu a Premier League na temporada passada e foi titular em uma final de Champions League no meio-campo. Mas, para mim, se eu tivesse que escolher entre os dois, seria Lewis Hall todos os dias da semana e duas vezes no domingo."

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  • Michael Carrick Manchester United 2025-26Getty

    O que vem a seguir para o Manchester United?

    Resta saber se o Manchester United fará uma proposta formal por Hall ou Lewis-Skelly. O Newcastle teria deixado claro recentemente que não pretende vender seu lateral-esquerdo neste verão europeu. Enquanto isso, o Arsenal também parece relutante em se desfazer de um de seus principais prospectos. Caso o United não consiga contratar nenhum dos dois jogadores, o clube provavelmente vai explorar outras opções, com Antonee Robinson, do Fulham, já sendo ligado a uma transferência para Old Trafford.