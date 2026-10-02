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CM Grafica Tonali Milan 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Empresário de Tonali: "A saída do Milan? Havia a sensação de que havia algo diferente. Ele teve coragem, foi visionário"

Milan
Newcastle
S. Tonali

Chegam novas e importantes declarações de Beppe Riso, histórico agente de muitos jogadores, italianos e não só, no podcast Colpi da Maestro. O empresário italiano voltou a falar sobre a segunda grande transferência da carreira de um de seus assistidos mais importantes, Sandro Tonali, que passou do Milan para o Newcastle no verão de 2023.

  • “Sensação de um Milan diferente”

    "Tínhamos tido a sensação de que o Milan era diferente. Eu conheço bem o Milan e ele não me passava a sensação do Milan histórico"

  • Corajoso e visionário

    "Conversando com Sandro, fizemos a reflexão de ir para a Premier League, era um desafio que o fascinava. Ele teve coragem porque era um dos jogadores mais importantes e tinha vencido um Scudetto, teve coragem de ir embora, foi visionário"

  • ERA TRISTE

    "Difícil? Muito, para ele dificílimo; nas primeiras semanas eu o via triste, depois ele se adaptou e se impôs como sempre"

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