"E é aqui que esta história muda completamente de significado. Na vida e no futebol, a gente encontra pessoas capazes de te lembrar que, antes dos contratos, dos bônus e das negociações, existem as relações humanas. A família Percassi havia percebido o desconforto do garoto. Conhece Franck, a sua história, o seu caráter e os seus valores. Falou comigo e falou com ele, e nessas conversas o aspecto econômico nunca foi colocado no centro. Falou-se da história entre Kessié e a Atalanta, do garoto que chegou a Bérgamo muitos anos atrás e do homem que ele se tornou. Às vezes, são justamente certos “detalhes” que fazem a diferença. Aos torcedores da Atalanta quero dizer uma coisa: Franck Kessié não escolheu a Atalanta porque não tinha alternativas. É importante dizer isso com clareza. Ele tinha, inclusive de clubes prestigiosos e em condições econômicas extremamente importantes. Escolheu Bérgamo porque lá se sentiu desejado, respeitado e valorizado; tanto como pessoa quanto como jogador. E, acima de tudo, não esqueceu de onde partiu e o quanto recebeu. Poderia ter escolhido voltar a Bérgamo aos 35 anos, no fim da carreira, para fechar romanticamente um ciclo. E estou convencido de que a família Percassi o teria acolhido também então. Em vez disso, escolheu voltar agora, no auge da própria maturidade futebolística, para tentar devolver algo à Atalanta. Por isso, dirigimos a todos os torcedores de Bérgamo uma mensagem simples e sincera: Franck voltou, com gratidão pelo passado, respeito pelo presente e confiança no futuro".