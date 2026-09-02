Mais um capítulo da história entre Franck Kessie e Juventus. O meio-campista marfinense, depois da saída do Al Ahli, escolheu a Atalanta, apesar do forte interesse da Juventus. Sobre o assunto, Giovanni Carnevali, diretor-executivo da Juventus, havia falado assim antes de Juventus x Parma: "Pensava-se que havia a possibilidade de fechar a operação", comentou, "mas provavelmente não era tão grande assim o interesse dele em vestir a camisa da Juventus. Ou talvez o empresário tenha cuidado dos interesses dele...". Uma declaração que irritou o agente do ex-Milan, George Atangana, que divulgou um comunicado.
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Empresário de Kessie: "Ele queria a Juventus, esperou por ela até o fim de agosto, mas talvez os dirigentes não estivessem convencidos. É uma questão de dignidade, não de dinheiro"
Kessié queria apenas a Juventus
"A negociação, lê-se no comunicado de resposta, com a Juventus não surgiu nos últimos dias da janela de transferências. É uma história iniciada muitas semanas antes, quando Franck, com o contrato encerrado, já havia decidido substancialmente que queria abraçar o projeto da Juventus. Não foi uma simples declaração de intenções. Franck demonstrou de forma concreta, com fatos e com enormes renúncias econômicas, o quanto desejava vestir a camisa da Juventus. Disse não a várias propostas de outros clubes, algumas delas com cifras que seriam objetivamente irrecusáveis para a quase totalidade dos jogadores. Manteve a vontade de chegar à Juventus apesar de ter recebido ofertas economicamente muito superiores em relação àquilo que teria aceitado do clube. Este é um ponto fundamental para compreender toda a história. Franck não esperou pela Juventus porque não tivesse alternativas; esperou durante todo o verão que a Juventus desse sequência ao forte interesse demonstrado em relação a ele, porque estava convencido de sua escolha. Ao seguir as orientações de Franck, trabalhei com o objetivo de encontrar um acordo de satisfação mútua. Compreendemos as exigências do clube, aceitamos esperar e demos à Juventus o tempo necessário para realizar algumas saídas e criar as condições econômicas e técnicas para formular uma proposta. Tudo isso, repito, por várias semanas, com paciência, respeito e discrição. Mas a proposta concreta da Juventus só amadureceu nos últimos dias da janela de transferências".
Questão de dignidade, não de dinheiro
"E, embora fosse sensivelmente inferior em relação às condições inicialmente cogitadas, eu havia recebido o aval do jogador para rever suas exigências, reduzindo-as justamente para atender às necessidades e às dificuldades da Juventus: a prioridade dele, naquele momento, não era maximizar seus ganhos, mas ir para a Juventus. Com base nisso, buscou-se dos dois lados encontrar um compromisso aceitável e, como pode acontecer, mesmo com grande flexibilidade por parte de Franck para encontrar uma solução compatível com as exigências financeiras da Juventus, não se chegou a um ponto de equilíbrio. Entendendo que havia feito o máximo para atender ao clube, consciente de sua trajetória, de seu valor e, ao mesmo tempo, das renúncias feitas para manter a prioridade dada à Juventus, Franck, no fim de agosto, tirou algumas conclusões legítimas e razoáveis sobre a efetiva determinação do clube em querer contratá-lo. Tinha se tornado uma questão de consideração, de confiança em suas qualidades e, sobretudo, de dignidade. Há um provérbio africano que acredito representar perfeitamente o sentido dessa história: "Desejar e valorizar profundamente algo não significa estar disposto a aceitá-lo a qualquer custo. Tudo tem seus limites". Franck realmente queria a Juventus e demonstrou isso com fatos, com a espera e com importantes renúncias financeiras. Mas desejar uma camisa não pode significar abrir mão da própria dignidade ou da consideração que um profissional com sua trajetória acredita merecer".
A Juventus não estava convencida
"Nas declarações públicas do diretor-executivo da Juventus, fez-se referência, continua Atangana, além de prováveis responsabilidades do agente, a uma suposta falta de determinação do jogador em querer vestir a camisa da Juventus. Naturalmente respeito o direito de cada um de expressar a própria posição, mas, neste ponto, considero necessário restabelecer os fatos. Franck Kessié esperou pela Juventus durante semanas, inclusive quando se teria esperado que, mantidas as condições ligadas aos parâmetros de sustentabilidade financeira, o diálogo fosse mantido ativo para finalizar os acordos. Em vez disso, somente nos últimos dias da janela de transferências houve disponibilidade do clube para se sentar concretamente à mesa. Cada clube tem naturalmente o direito de fazer as próprias avaliações e estabelecer as próprias prioridades. Mas também um jogador tem o direito, em determinado momento, de fazer o mesmo, e Franck, no fim, viu confirmada a percepção progressiva, de que talvez a convicção em relação a ele não fosse aquela que havia imaginado durante todo o tempo em que esperou pela Juventus".
Quem decidiu foi Kessié, não o agente
"Sobre isso quero ser muito claro. Franck Kessié é um homem e um jogador de altíssimo valor. Ele jogou e venceu nos mais altos níveis internacionais, tem personalidade, experiência e plena consciência das próprias decisões. Não é um homem influenciável e ninguém decide no lugar dele. A função de um agente, e ainda mais a de um intermediário, não é convencer o jogador a aceitar a proposta do clube a qualquer custo para concluir a operação. A função é aconselhar, negociar, ajudar a encontrar um equilíbrio justo entre as expectativas econômicas e as considerações técnicas de ambas as partes. No que me diz respeito, os interesses dos meus assessorados vêm antes dos meus. Sempre. A decisão de interromper a negociação veio quando, diante das rigidezes e das dificuldades encontradas, Franck entendeu que já não existiam mais as condições para chegar a uma conclusão positiva; e isso nasceu da sensação de que tinham faltado, ou talvez nunca tivessem estado totalmente presentes, convicção e determinação por parte da diretoria da Juventus. Quero, porém, fazer um agradecimento sincero ao técnico da Juventus, que demonstrou grande consideração por Franck, motivando-o fortemente. Essa foi uma das razões, se não a principal, pelas quais Franck permaneceu disponível até o fim"
POR QUE ELE ESCOLHEU A ATALANTA
"E é aqui que esta história muda completamente de significado. Na vida e no futebol, a gente encontra pessoas capazes de te lembrar que, antes dos contratos, dos bônus e das negociações, existem as relações humanas. A família Percassi havia percebido o desconforto do garoto. Conhece Franck, a sua história, o seu caráter e os seus valores. Falou comigo e falou com ele, e nessas conversas o aspecto econômico nunca foi colocado no centro. Falou-se da história entre Kessié e a Atalanta, do garoto que chegou a Bérgamo muitos anos atrás e do homem que ele se tornou. Às vezes, são justamente certos “detalhes” que fazem a diferença. Aos torcedores da Atalanta quero dizer uma coisa: Franck Kessié não escolheu a Atalanta porque não tinha alternativas. É importante dizer isso com clareza. Ele tinha, inclusive de clubes prestigiosos e em condições econômicas extremamente importantes. Escolheu Bérgamo porque lá se sentiu desejado, respeitado e valorizado; tanto como pessoa quanto como jogador. E, acima de tudo, não esqueceu de onde partiu e o quanto recebeu. Poderia ter escolhido voltar a Bérgamo aos 35 anos, no fim da carreira, para fechar romanticamente um ciclo. E estou convencido de que a família Percassi o teria acolhido também então. Em vez disso, escolheu voltar agora, no auge da própria maturidade futebolística, para tentar devolver algo à Atalanta. Por isso, dirigimos a todos os torcedores de Bérgamo uma mensagem simples e sincera: Franck voltou, com gratidão pelo passado, respeito pelo presente e confiança no futuro".
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