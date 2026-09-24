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Empresário de Gabriel Martinelli revela que ponta brasileiro recusou rivais da Premier League para sacramentar saída do Arsenal para o Al-Hilal por £ 60 milhões
Fim de uma era no Emirates
Martinelli deixou o Arsenal no início de setembro, encerrando uma produtiva passagem de sete anos na Inglaterra. Arteta informou explicitamente ao jogador de 25 anos que ele não fazia mais parte de seus planos para o time principal nesta temporada, o que levou a uma saída em definitivo.
A transferência representou um enorme reforço financeiro para o Arsenal, que garantiu uma taxa fixa de £60 milhões. Enquanto isso, o internacional brasileiro assegurou um novo contrato lucrativo, superando com folga o salário de £180.000 por semana que recebia anteriormente no norte de Londres.
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Agente explica saída em comum acordo
Marcos Casseb, empresário de Martinelli, sentiu que o momento era perfeito para seu cliente buscar um recomeço após o recente triunfo do Arsenal na Premier League. Em entrevista à Itatiaia Esporte, Casseb detalhou o acordo mútuo entre o jogador e a diretoria do clube.
"O Arsenal passou por uma enorme reestruturação e, no ano passado, venceu a Premier League", afirmou Casseb. "Sentimos que era hora de ele seguir em frente, e o clube também via dessa forma. Foi uma saída muito boa para ele e para o Arsenal."
O empresário também destacou o importante legado financeiro que seu cliente deixou no Emirates. "Além de tudo, ele também se tornou a maior venda da história do Arsenal e ainda ajudou o Arsenal a ganhar muito dinheiro com sua saída", acrescentou.
Rejeitando o interesse europeu em busca de um novo começo
Apesar da posição de Arteta, Martinelli não ficou sem pretendentes de peso pela Europa. Casseb confirmou que clubes da Premier League que não foram identificados, além de equipes da primeira divisão da Itália e da Alemanha, tentaram garantir a contratação do ponta antes de ele optar pela Ásia.
Ao explicar a decisão de escolher o Al-Hilal em vez de permanecer na Europa, Casseb observou: "Ele recebeu ofertas? Recebeu, sim. Tivemos ofertas de clubes italianos, tivemos ofertas de clubes alemães e tivemos ofertas de outros clubes da Premier League, mas foi um momento em que acho que ele precisava e também queria clarear um pouco a cabeça, mudar de ares."
Casseb elogiou a visão do clube saudita, apontando para uma mudança mais ampla na estratégia de recrutamento do Oriente Médio, voltada para talentos mais jovens. "Ele foi para o maior clube da Ásia para fazer parte de um projeto muito ambicioso", disse. "Essa é uma tendência no futebol árabe neste momento, eles estão mudando a forma como querem contratar jogadores. Eles têm tentado fazer isso, baixar a média de idade da liga, e o projeto deles atraiu muita atenção."
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Um novo capítulo no Oriente Médio
Martinelli agora tentará se firmar como peça central no ambicioso projeto esportivo do Al-Hilal. Ao se juntar a um elenco que conta com várias estrelas internacionais que disputaram a Copa do Mundo e têm menos de 27 anos, o brasileiro precisará se adaptar rapidamente ao novo ambiente. Seu desafio imediato será justificar o alto preço de £ 60 milhões, ao mesmo tempo em que ajuda seu novo clube a manter a hegemonia no cenário nacional em uma liga em rápida evolução.
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