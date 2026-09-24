Apesar da posição de Arteta, Martinelli não ficou sem pretendentes de peso pela Europa. Casseb confirmou que clubes da Premier League que não foram identificados, além de equipes da primeira divisão da Itália e da Alemanha, tentaram garantir a contratação do ponta antes de ele optar pela Ásia.

Ao explicar a decisão de escolher o Al-Hilal em vez de permanecer na Europa, Casseb observou: "Ele recebeu ofertas? Recebeu, sim. Tivemos ofertas de clubes italianos, tivemos ofertas de clubes alemães e tivemos ofertas de outros clubes da Premier League, mas foi um momento em que acho que ele precisava e também queria clarear um pouco a cabeça, mudar de ares."

Casseb elogiou a visão do clube saudita, apontando para uma mudança mais ampla na estratégia de recrutamento do Oriente Médio, voltada para talentos mais jovens. "Ele foi para o maior clube da Ásia para fazer parte de um projeto muito ambicioso", disse. "Essa é uma tendência no futebol árabe neste momento, eles estão mudando a forma como querem contratar jogadores. Eles têm tentado fazer isso, baixar a média de idade da liga, e o projeto deles atraiu muita atenção."



