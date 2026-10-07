Enzo Raiola, agente do goleiro do Manchester City Gianluigi Donnarumma, falou à Radio Napoli Centrale: "Há anos digo que Donnarumma seria o melhor. Em algumas partidas e episódios, alguém carregou Gianluigi de dúvidas e críticas. Eu sempre preguei calma. Sempre disse que um dia ele faria parte de um projeto importante na seleção italiana. Muitos criticaram Donnarumma injustamente, especialmente pelo valor do jogador. Agora, perdeu-se a liderança da seleção italiana. Estou muito feliz por ele. Ele representa plenamente a Itália. Castellammare, cidade de grandes goleiros. A Campânia sempre foi um celeiro importante. As críticas a Gigio? Sempre foram demais. Destacavam os erros por alguns likes a mais. Gigio é um rapaz simples. Gosta de viver os momentos em família e com os amigos. Vive o dia a dia ficando em casa, como uma pessoa normal. E essa é a sua força: um rapaz que nunca se deslumbrou, sempre com os pés no chão, com uma família equilibrada que sempre o protegeu. Ele sabe que tem responsabilidades por causa da função de goleiro".