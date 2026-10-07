Enzo Raiola, agente do goleiro do Manchester City Gianluigi Donnarumma, falou à Radio Napoli Centrale: "Há anos digo que Donnarumma seria o melhor. Em algumas partidas e episódios, alguém carregou Gianluigi de dúvidas e críticas. Eu sempre preguei calma. Sempre disse que um dia ele faria parte de um projeto importante na seleção italiana. Muitos criticaram Donnarumma injustamente, especialmente pelo valor do jogador. Agora, perdeu-se a liderança da seleção italiana. Estou muito feliz por ele. Ele representa plenamente a Itália. Castellammare, cidade de grandes goleiros. A Campânia sempre foi um celeiro importante. As críticas a Gigio? Sempre foram demais. Destacavam os erros por alguns likes a mais. Gigio é um rapaz simples. Gosta de viver os momentos em família e com os amigos. Vive o dia a dia ficando em casa, como uma pessoa normal. E essa é a sua força: um rapaz que nunca se deslumbrou, sempre com os pés no chão, com uma família equilibrada que sempre o protegeu. Ele sabe que tem responsabilidades por causa da função de goleiro".
Empresário de Donnarumma: "Criticaram-no injustamente. Caso Manchester City? Ele foi tranquilizado, não há problemas"
Relação com Haaland
"São dois caras que têm o mesmo caráter. Haaland foi agenciado por Mino Raiola. Também antes, Gigio tinha uma relação especial com Mino. São dois bons rapazes, dois guerreiros com coração de ouro. Eles combinam bem por isso. A relação com Mancini? Gigio e o treinador têm uma relação especial, o técnico da Itália também foi ao casamento. Eles não têm nada em particular para dizer um ao outro".
CAOS NO MANCHESTER CITY
"O caos no Manchester City pode mudar alguma coisa? Não, não vai mudar nada para nós nem para Gigio. Periodicamente sai alguma notícia. O clube falou com Gigio, todos estão tranquilos. Agora há jogos importantes contra Liverpool e PSG, depois a justiça esportiva fará o seu curso. Mas Gigio recebeu garantias do Manchester City".
O amor pela seleção da Itália
"A Copa do Mundo com a Itália? A ausência na Copa do Mundo pesa muito para Donnarumma. É a maior ambição dele e todos os garotos italianos deveriam ter isso. Quando leio nos jornais que os garotos, se não são convocados pela Itália, vão jogar em outro lugar, então não deveriam ser convocados. Quando Gigio fala da seleção italiana, os olhos dele brilham. E toda vez que canta o hino eu fico com os olhos marejados, me emociono. Agora ele também tem a braçadeira de capitão. Contra a França ele foi um monstro? Vai ser de novo por muitos e muitos anos!"
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