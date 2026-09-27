Depo Photos
Traduzido por
Emprego na Itália! Montella promete conquistar sua terra natal ao prometer vitória da Turquia sobre a Itália em Bursa
Montella incentiva elenco com promessa ousada de vitória para duelo contra a Itália
O técnico da Turquia, Vincenzo Montella, voltou imediatamente suas atenções para o crucial confronto de segunda-feira pela Liga das Nações da Uefa contra a Itália, após a apertada derrota por 1 a 0 para a França no Grupo A, no Estádio Kocaeli. Apesar do revés, o treinador italiano deixou uma mensagem encorajadora para seus jogadores, expressando total confiança em vencer seu país natal.
Montella elogiou a intensidade física e a resiliência mental do elenco contra a seleção francesa.
Ele pediu à equipe que use a frustração e a transforme diretamente na conquista de três pontos em Bursa.
- Anadolu Agency
Técnico faz discurso apaixonado no vestiário após derrota para a França
Em um discurso após a partida no vestiário, Montella elogiou o espírito de luta de seu elenco ao mesmo tempo em que analisou a momentânea falta de concentração que deu à França o gol da vitória. O técnico insistiu que a Turquia provou ter qualidade para competir contra qualquer seleção.
Montella destacou que manter a disciplina tática e a paixão contra a equipe de Roberto Mancini garantirá o sucesso.
"Todos vocês jogaram muito bem e mostraram seu espírito de luta", disse Montella ao seu elenco. "Sofremos um gol por uma momentânea falta de concentração, mas poderíamos ter vencido esta partida. Agora vamos imediatamente recuperar nossas energias e focar no jogo contra a Itália. Desta vez vamos vencer, desde que joguemos com a mesma disciplina e paixão."
Montella prepara reformulação tática e defesa com quatro jogadores para Bursa
Para combater o desgaste do jogo de estreia, que exigiu muito fisicamente, Montella planeja uma reformulação tática abrangente para a partida de segunda-feira, no Ataturk Spor Kompleksi. Depois de escalar uma defesa com cinco jogadores contra a França, o treinador deve voltar a uma linha defensiva dinâmica de quatro homens para atacar a Itália.
A joia do Real Madrid, Arda Guler, deve ser deslocada para sua função preferida de camisa 10 para comandar a construção das jogadas no meio-campo.
Os atacantes Can Uzun, Oguz Aydin, Yunus Akgun e Kerem Akturkoglu disputam posições pelas pontas, enquanto Baris Alper ou Deniz Gul liderará o ataque.
- PS Images
Turquia busca os primeiros pontos na Liga das Nações em duelo em Bursa
A Turquia conclui sua recuperação pós-jogo em Kocaeli antes de viajar para Bursa para o confronto de destaque de segunda-feira à noite contra a Itália. A equipe de Montella busca capitalizar o apoio da torcida para conquistar sua primeira vitória na campanha.
A Itália viaja para Bursa após seus próprios ajustes no elenco sob o comando de Mancini.
Montella tenta conduzir sua equipe a uma vitória de impacto sobre a Itália.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.