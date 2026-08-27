Hall há muito tempo é visto como um grande talento do Red Bulls e se firmou de vez na equipe nesta temporada, sob o comando do novo treinador Michael Bradley. O atacante da USMNT é titular do RBNY desde o primeiro dia da temporada e retribuiu a confiança de seu técnico com 16 participações em gols, enquanto o time parece prestes a voltar aos playoffs após ver uma longa sequência de classificações para a pós-temporada ser interrompida no ano passado.

Hall expressou sua empolgação ao assinar o acordo em um comunicado:

“Estou muito feliz por assinar um novo contrato com o Red Bull New York”, disse Hall. “Este clube tem sido uma parte enorme do meu desenvolvimento, e sou grato a todos que acreditaram em mim e me ajudaram a chegar até aqui. Sinto que continuo evoluindo como jogador, e estou animado para seguir trabalhando, seguir melhorando e ajudar esta equipe a alcançar nossos objetivos.”