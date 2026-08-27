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'Empolgado para continuar trabalhando, continuar evoluindo' - New York Red Bulls assina extensão de contrato de quatro anos com o atacante Julian Hall
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Um acordo mais do que merecido
Hall há muito tempo é visto como um grande talento do Red Bulls e se firmou de vez na equipe nesta temporada, sob o comando do novo treinador Michael Bradley. O atacante da USMNT é titular do RBNY desde o primeiro dia da temporada e retribuiu a confiança de seu técnico com 16 participações em gols, enquanto o time parece prestes a voltar aos playoffs após ver uma longa sequência de classificações para a pós-temporada ser interrompida no ano passado.
Hall expressou sua empolgação ao assinar o acordo em um comunicado:
“Estou muito feliz por assinar um novo contrato com o Red Bull New York”, disse Hall. “Este clube tem sido uma parte enorme do meu desenvolvimento, e sou grato a todos que acreditaram em mim e me ajudaram a chegar até aqui. Sinto que continuo evoluindo como jogador, e estou animado para seguir trabalhando, seguir melhorando e ajudar esta equipe a alcançar nossos objetivos.”
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Chances de se mudar para o exterior ainda são fortes
O novo contrato, que faz Hall passar a ocupar uma vaga da iniciativa sub-22 na estrutura salarial do Red Bulls, provavelmente fará pouco para impedir que Hall se mude para a Europa nos próximos anos. Os gigantes europeus Atletico Madrid, assim como o clube da Bundesliga RB Leipzig, estariam interessados no adolescente, que assinou com o Red Bulls aos 15 anos. Ele é o primeiro produto da base do RBNY a assinar um contrato sub-22 e o americano mais jovem a chegar a um acordo desse tipo.
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Espera-se que Hall esteja entre os candidatos a ter um papel pela seleção dos Estados Unidos nos próximos anos. Ele representou os EUA em várias categorias de base e parece estar bem posicionado para subir para a equipe principal. Ainda assim, pode haver uma disputa para convocar Hall, que também está apto a representar a Polônia. Ele disse à ESPN que não teve conversas com o técnico Mauricio Pochettino sobre defender a seleção dos Estados Unidos. A equipe de Pochettino tem quatro amistosos no fim de setembro.
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Muito trabalho a fazer
Hall tem feito parte do time muito modificado do RBNY por Bradley, que tem focado bastante na juventude. O atacante conta com a companhia do muito bem avaliado meio-campista central Adri Mehmeti, que também foi ligado a uma convocação para a USMNT. O Red Bulls está atualmente em oitavo lugar na Conferência Leste e espera encerrar uma sequência de três jogos sem vencer.
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