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Emotivo, Virgil van Dijk reage após alcançar 100 jogos pela Holanda, enquanto a estrela do Liverpool promete seguir jogando até a Euro 2028
Uma noite histórica em Eindhoven
Van Dijk consolidou seu legado como um dos maiores defensores da história do futebol holandês na noite de domingo, ao se tornar apenas o 11º jogador a alcançar 100 partidas pela seleção nacional. O astro do Liverpool entrou em campo acompanhado do filho, Mase, enquanto seus pais e o restante de sua família assistiam das arquibancadas, em uma noite que se mostrou emocionante para o jogador de 35 anos.
"Uma noite muito especial e uma bela marca, da qual me orgulho", disse Van Dijk à NOS. "Passei por um momento difícil agora há pouco no vestiário, estou bastante emocionado. É algo com que eu nunca ousei sonhar; isso parecia distante demais para sequer passar pela minha cabeça quando eu era jovem. Isso torna tudo ainda mais bonito. Quero expressar meus agradecimentos à comissão técnica e também aos membros das comissões com quem trabalhei no passado. Mas, no fim, sou mais grato à minha família, que também esteve aqui esta noite."
- Getty Images Sport
Um século conquistado com dificuldade
Alcançar a marca de 100 jogos pela seleção é um marco conquistado com resiliência, especialmente diante da forte adversidade que o veterano defensor enfrentou ao longo do caminho. Sua trajetória até esse marco foi significativamente interrompida por uma devastadora lesão no ligamento cruzado, um revés que o obrigou a passar por uma longa reabilitação de um ano e paralisou temporariamente sua trajetória em nível internacional.
Ao refletir sobre sua trajetória, Van Dijk admitiu que poderia estar ainda mais alto na lista histórica se tivesse permanecido em forma. "Tirei o máximo disso até agora. Infelizmente, fiquei um ano fora por causa de uma lesão no ligamento cruzado; caso contrário, poderia ter chegado perto de Wesley Sneijder. Mas estou orgulhoso e feliz, vamos deixar por isso mesmo", afirmou.
Olho no futuro e na Euro 2028
Embora o recorde de 134 jogos de Sneijder continue sendo a referência na Holanda, Van Dijk ainda não está pronto para se aposentar da seleção. Apesar de seu status de veterano, o zagueiro se comprometeu oficialmente com a Oranje até a Eurocopa de 2028. Esse compromisso de longo prazo reforça sua importância contínua para a seleção sob o atual comando técnico.
"Para mim, não vai parar nos 100. Não sou alguém que olha muito para a frente. Você precisa cuidar muito bem de si mesmo e fazer tudo para estar lá todas as vezes. Eu me sinto bem agora, então só preciso continuar. O futebol é a melhor coisa que existe. Entendo muito bem que as pessoas olham para a idade no nosso esporte. Quando as coisas vão bem, dizem: 'Oh, como você está bem para a sua idade.' E, caso contrário, você é um velho. Só preciso ter certeza de que desempenho o melhor possível para a equipe, dentro e fora de campo", explicou Van Dijk.
- AFP
Apoio total de Xavi Hernandez
A decisão de seguir com sua carreira internacional vem após conversas produtivas com o técnico da seleção, Xavi Hernandez. O treinador tem sido enfático ao falar sobre a influência do defensor no elenco, destacando sua conduta profissional e suas qualidades de liderança desde que assumiu o comando da equipe nacional. Para Xavi, Van Dijk segue como o indiscutível coração do time enquanto a seleção mira os próximos torneios.
"Eu já disse isso no vestiário: Virgil é um exemplo. Desde que o conheci, ele tem feito um grande trabalho. Não só individualmente, mas também no contexto coletivo. Virgil é um verdadeiro líder. Tenho muito orgulho de ser seu treinador", disse Xavi.
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