Van Dijk consolidou seu legado como um dos maiores defensores da história do futebol holandês na noite de domingo, ao se tornar apenas o 11º jogador a alcançar 100 partidas pela seleção nacional. O astro do Liverpool entrou em campo acompanhado do filho, Mase, enquanto seus pais e o restante de sua família assistiam das arquibancadas, em uma noite que se mostrou emocionante para o jogador de 35 anos.

"Uma noite muito especial e uma bela marca, da qual me orgulho", disse Van Dijk à NOS. "Passei por um momento difícil agora há pouco no vestiário, estou bastante emocionado. É algo com que eu nunca ousei sonhar; isso parecia distante demais para sequer passar pela minha cabeça quando eu era jovem. Isso torna tudo ainda mais bonito. Quero expressar meus agradecimentos à comissão técnica e também aos membros das comissões com quem trabalhei no passado. Mas, no fim, sou mais grato à minha família, que também esteve aqui esta noite."