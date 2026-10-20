Maddison teve um retorno de conto de fadas ao time titular do Tottenham e marcou, em sua primeira partida como titular em 536 dias, um gol que deu o tom para uma vitória crucial. O armador da Inglaterra, que se recuperou de lesões consecutivas nos ligamentos do joelho, precisou de apenas 14 minutos para mostrar sua importância. De primeira, deu um toque sutil que encobriu o goleiro Carl Rushworth e logo comemorou diante da torcida da casa com seu icônico gesto inspirado nos dardos. Foi seu primeiro gol desde uma semifinal da Liga Europa contra o Bodo/Glimt na temporada 2024-25.

Após o apito final, Maddison falou sobre a importância de sua contribuição. “São momentos como esse que você sonha em viver. Sem entrar muito em detalhes, naqueles dias difíceis do ano passado, durante a recuperação da lesão no ligamento cruzado anterior, você sonha com esses momentos, esses gols. Essa é a luz no fim do túnel”, disse à Sky Sports.