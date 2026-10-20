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Emocionado, James Maddison marca gol dos sonhos em sua primeira partida oficial como titular em 536 dias, e Tottenham enfim conquista sua primeira vitória no campeonato
Maddison causa impacto imediato em seu retorno
Maddison teve um retorno de conto de fadas ao time titular do Tottenham e marcou, em sua primeira partida como titular em 536 dias, um gol que deu o tom para uma vitória crucial. O armador da Inglaterra, que se recuperou de lesões consecutivas nos ligamentos do joelho, precisou de apenas 14 minutos para mostrar sua importância. De primeira, deu um toque sutil que encobriu o goleiro Carl Rushworth e logo comemorou diante da torcida da casa com seu icônico gesto inspirado nos dardos. Foi seu primeiro gol desde uma semifinal da Liga Europa contra o Bodo/Glimt na temporada 2024-25.
Após o apito final, Maddison falou sobre a importância de sua contribuição. “São momentos como esse que você sonha em viver. Sem entrar muito em detalhes, naqueles dias difíceis do ano passado, durante a recuperação da lesão no ligamento cruzado anterior, você sonha com esses momentos, esses gols. Essa é a luz no fim do túnel”, disse à Sky Sports.
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De Zerbi recebe duas boas notícias sobre lesões
Se Maddison foi a fonte de inspiração, a partida também marcou um retorno importante para Dejan Kulusevski. O jogador da seleção sueca entrou no segundo tempo e encerrou um difícil período de 17 meses afastado dos gramados por lesão. Sua entrada em campo foi recebida com uma ovação de pé e deu ânimo ao Tottenham, que havia visto Omar Marmoush restabelecer a vantagem aos 58 minutos antes de três jogadores precisarem deixar o campo por problemas físicos.
Maddison admitiu que se identificava com o que o companheiro havia enfrentado: “Por isso fiquei um pouco emocionado e também senti muito orgulho de Dejan Kulusevski por sua volta. Eu sabia exatamente o que ele sentia ao entrar em campo depois de tanto tempo afastado, mas momentos e gols como esses fazem tudo valer a pena.”
Conversas sobre tática dão resultado para o Tottenham
A decisão de escalar Maddison como titular foi uma escolha calculada de De Zerbi, que vinha sendo cauteloso com a reintegração do jogador após um início de temporada marcado por interrupções. Maddison revelou que havia pedido para começar jogando, por acreditar que era o momento certo de testar sua condição física em uma partida oficial. O meia agradeceu a confiança do técnico e disse que queria lembrar à torcida e à comissão técnica a qualidade que oferece ao meio-campo.
“Conversei com o técnico sobre isso nesta semana e senti que era o momento certo para voltar ao time titular depois de um início de temporada com tantas interrupções. Eu só queria jogar bem, mostrar minha qualidade e mostrar o que fez falta ao time nos últimos 18 meses, ou seja lá quanto tempo faz desde a última vez que fui titular. O técnico me pediu para jogar e disse que queria gostar de me ver jogar da lateral do campo. Espero ter conseguido”, explicou Maddison.
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Nova esperança antes do jogo em Stamford Bridge
As atuações de destaque de James Maddison e Dejan Kulusevski deram um impulso fundamental ao Tottenham Hotspur antes de uma sequência difícil de jogos. Lanterna da tabela antes da partida, o time subiu para o 16º lugar com a vitória, igualou os seis pontos do Coventry e ficou à frente dos adversários no saldo de gols.
O resultado, conquistado com muita luta, traz um alívio importante após um início de temporada difícil. Além de tirar o Tottenham da lanterna, a vitória renova a confiança do elenco. Agora, o principal objetivo é manter o embalo e aproveitar o triunfo na preparação para a visita ao Stamford Bridge, onde enfrentará o rival londrino Chelsea em um confronto decisivo.
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