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Tottenham Hotspur v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduzido por

Emocionado, James Maddison marca gol dos sonhos em sua primeira partida oficial como titular em 536 dias, e Tottenham enfim conquista sua primeira vitória no campeonato

J. Maddison
Tottenham
Coventry
Premier League

James Maddison descreveu como um “sonho” seu retorno ao time titular do Tottenham com um gol, após ajudar a equipe a conquistar sua primeira vitória na Premier League nesta temporada. O meia havia passado mais de 500 dias afastado dos gramados por lesões consecutivas no joelho antes de ser decisivo na vitória por 3 a 1 sobre o Coventry City na noite de segunda-feira.

  • Maddison causa impacto imediato em seu retorno

    Maddison teve um retorno de conto de fadas ao time titular do Tottenham e marcou, em sua primeira partida como titular em 536 dias, um gol que deu o tom para uma vitória crucial. O armador da Inglaterra, que se recuperou de lesões consecutivas nos ligamentos do joelho, precisou de apenas 14 minutos para mostrar sua importância. De primeira, deu um toque sutil que encobriu o goleiro Carl Rushworth e logo comemorou diante da torcida da casa com seu icônico gesto inspirado nos dardos. Foi seu primeiro gol desde uma semifinal da Liga Europa contra o Bodo/Glimt na temporada 2024-25.

    Após o apito final, Maddison falou sobre a importância de sua contribuição. “São momentos como esse que você sonha em viver. Sem entrar muito em detalhes, naqueles dias difíceis do ano passado, durante a recuperação da lesão no ligamento cruzado anterior, você sonha com esses momentos, esses gols. Essa é a luz no fim do túnel”, disse à Sky Sports.

  • Tottenham Hotspur v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    De Zerbi recebe duas boas notícias sobre lesões

    Se Maddison foi a fonte de inspiração, a partida também marcou um retorno importante para Dejan Kulusevski. O jogador da seleção sueca entrou no segundo tempo e encerrou um difícil período de 17 meses afastado dos gramados por lesão. Sua entrada em campo foi recebida com uma ovação de pé e deu ânimo ao Tottenham, que havia visto Omar Marmoush restabelecer a vantagem aos 58 minutos antes de três jogadores precisarem deixar o campo por problemas físicos.

    Maddison admitiu que se identificava com o que o companheiro havia enfrentado: “Por isso fiquei um pouco emocionado e também senti muito orgulho de Dejan Kulusevski por sua volta. Eu sabia exatamente o que ele sentia ao entrar em campo depois de tanto tempo afastado, mas momentos e gols como esses fazem tudo valer a pena.”

  • Conversas sobre tática dão resultado para o Tottenham

    A decisão de escalar Maddison como titular foi uma escolha calculada de De Zerbi, que vinha sendo cauteloso com a reintegração do jogador após um início de temporada marcado por interrupções. Maddison revelou que havia pedido para começar jogando, por acreditar que era o momento certo de testar sua condição física em uma partida oficial. O meia agradeceu a confiança do técnico e disse que queria lembrar à torcida e à comissão técnica a qualidade que oferece ao meio-campo.

    “Conversei com o técnico sobre isso nesta semana e senti que era o momento certo para voltar ao time titular depois de um início de temporada com tantas interrupções. Eu só queria jogar bem, mostrar minha qualidade e mostrar o que fez falta ao time nos últimos 18 meses, ou seja lá quanto tempo faz desde a última vez que fui titular. O técnico me pediu para jogar e disse que queria gostar de me ver jogar da lateral do campo. Espero ter conseguido”, explicou Maddison.

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  • Tottenham Hotspur v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Nova esperança antes do jogo em Stamford Bridge

    As atuações de destaque de James Maddison e Dejan Kulusevski deram um impulso fundamental ao Tottenham Hotspur antes de uma sequência difícil de jogos. Lanterna da tabela antes da partida, o time subiu para o 16º lugar com a vitória, igualou os seis pontos do Coventry e ficou à frente dos adversários no saldo de gols.

    O resultado, conquistado com muita luta, traz um alívio importante após um início de temporada difícil. Além de tirar o Tottenham da lanterna, a vitória renova a confiança do elenco. Agora, o principal objetivo é manter o embalo e aproveitar o triunfo na preparação para a visita ao Stamford Bridge, onde enfrentará o rival londrino Chelsea em um confronto decisivo.

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