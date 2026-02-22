Emocionado, Dele Alli dá indícios de seu retorno iminente ao futebol, enquanto o herói cult do Tottenham recebe calorosa recepção dos torcedores durante o clássico do norte de Londres

Dele foi o convidado de honra do Spurs no clássico do norte de Londres contra o Arsenal e, quando estava em campo, deu a entender que seu retorno ao esporte que ama está próximo. Dele não joga em nenhum clube desde que deixou o Como, em 2025.

Segundo Matt Law, do Telegraph, ele disse: “Mal posso esperar para voltar a jogar, espero que não demore muito agora.”

