Emocionado, Dele Alli dá indícios de seu retorno iminente ao futebol, enquanto o herói cult do Tottenham recebe calorosa recepção dos torcedores durante o clássico do norte de Londres

Dele Alli deu a entender que seu retorno ao futebol profissional está próximo, após uma emocionante volta ao Tottenham Hotspur no domingo. O ex-craque do Spurs foi o convidado de honra do clube no intervalo do clássico do norte de Londres contra o Arsenal, e o ex-jogador da seleção inglesa revelou que pode voltar em breve.

  • Dele volta ao Spurs

    Dele foi o convidado de honra do Spurs no clássico do norte de Londres contra o Arsenal e, quando estava em campo, deu a entender que seu retorno ao esporte que ama está próximo. Dele não joga em nenhum clube desde que deixou o Como, em 2025.

    Segundo Matt Law, do Telegraph, ele disse: “Mal posso esperar para voltar a jogar, espero que não demore muito agora.”

    Mais informações em breve...

0