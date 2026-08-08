O Real Madrid decidiu seu amistoso contra o húngaro Ferencváros com uma vitória por 2 a 1, no sábado, em uma partida que teve clara superioridade do time espanhol durante a maior parte do tempo, antes que o gol dos mandantes no segundo tempo desse à partida uma dose de emoção até o apito final.

O Real Madrid começou a partida de forma ofensiva e quase abriu o placar cedo, quando Arda Güler finalizou uma bola de fora da área aos 7 minutos, que passou raspando a trave, antes que Endrick desperdiçasse uma chance de perto aos 11 minutos, depois que seu chute subiu por cima do travessão.

O Ferencváros respondeu com duas tentativas de Daniel Arzani aos 4 e aos 10 minutos, mas seus dois chutes não representaram perigo real ao gol do Real Madrid.

O time espanhol manteve a pressão, e Brahim Díaz finalizou uma bola aos 14 minutos, que passou longe do gol, e em seguida Alexis Siria disparou outro chute aos 15 minutos, que passou por cima do travessão, enquanto o goleiro do Ferencváros defendeu um chute de Endrick aos 37 minutos.