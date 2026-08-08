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Emoção até o fim: Real Madrid supera amistoso contra o Ferencváros sem sustos

Ferencváros x Real Madrid
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Espanyol x Real Madrid
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Dois gols, recuo e depois pressão húngara

O Real Madrid decidiu seu amistoso contra o húngaro Ferencváros com uma vitória por 2 a 1, no sábado, em uma partida que teve clara superioridade do time espanhol durante a maior parte do tempo, antes que o gol dos mandantes no segundo tempo desse à partida uma dose de emoção até o apito final.

O Real Madrid começou a partida de forma ofensiva e quase abriu o placar cedo, quando Arda Güler finalizou uma bola de fora da área aos 7 minutos, que passou raspando a trave, antes que Endrick desperdiçasse uma chance de perto aos 11 minutos, depois que seu chute subiu por cima do travessão.

O Ferencváros respondeu com duas tentativas de Daniel Arzani aos 4 e aos 10 minutos, mas seus dois chutes não representaram perigo real ao gol do Real Madrid.

O time espanhol manteve a pressão, e Brahim Díaz finalizou uma bola aos 14 minutos, que passou longe do gol, e em seguida Alexis Siria disparou outro chute aos 15 minutos, que passou por cima do travessão, enquanto o goleiro do Ferencváros defendeu um chute de Endrick aos 37 minutos.

  • Aproveitamento das chances: o Real Madrid abre o placar

    O primeiro gol do Real Madrid saiu aos 41 minutos, depois que a equipe cobrou um escanteio que chegou até Alexis Seria, que lançou uma bola cruzada finalizada de cabeça por Mario Rivas de curta distância para dentro das redes.

    Antes do fim do primeiro tempo, o Ferencváros tentou o empate, mas o chute de Zsombor Varga aos 42 minutos passou por cima do gol.

    As duas equipes fizeram um grande número de substituições no início do segundo tempo, com o Real Madrid colocando em campo Vinícius Júnior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen e Carlos Espí, enquanto o Ferencváros também promoveu amplas mudanças.

    O Real Madrid conseguiu ampliar a vantagem aos 49 minutos, quando Carlos Espí aproveitou um passe de Federico Valverde dentro da área e finalizou com o pé direito uma bola rasteira que morreu no canto direito do gol da equipe húngara.

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  • Resposta dos anfitriões: emoção até o fim

    O Ferencváros tentou reduzir a desvantagem rapidamente, mas Bamidele Yusuf desperdiçou uma chance perigosa aos 51 minutos, ao chutar uma bola de dentro da área por cima do gol.

    Aos 57 minutos, a equipe húngara conseguiu diminuir a diferença por meio de Kenan Kodro, que recebeu um passe de Kristoffer Zachariassen dentro da área e finalizou com o pé direito no canto direito, deixando o placar em 2 a 1.

    O Real Madrid quase ampliou a vantagem para dois gols aos 61 minutos, depois que a bola chegou a Bernardo Silva dentro da área, mas seu chute esbarrou na defesa, enquanto Arda Güler chutou uma bola de fora da área que passou por cima do gol.

    O Ferencváros respondeu com uma chance perigosa aos 63 minutos, quando Zachariassen subiu para um cruzamento de Marius Corbu e cabeceou, mas o goleiro Andriy Lunin defendeu e salvou o gol do Real Madrid.

    As tentativas da equipe húngara continuaram nos minutos finais, e Corbu chutou uma bola de fora da área aos 68 minutos que passou por cima do gol, enquanto Arda Güler cobrou uma falta direta aos 79 minutos que passou perto do ângulo superior esquerdo.

    Aos 82 minutos, Callum O'Dowda desperdiçou outra chance para o Ferencváros ao chutar uma bola de fora da área que passou rente à trave direita.

    Os minutos finais viram o jogador do Ferencváros Zsolt Szabó receber cartão amarelo aos 90 minutos por uma entrada dura, encerrando a partida com a vitória do Real Madrid por 2 a 1.

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