Emmanuel Petit sugere que o trio "cansado" do Chelsea está pensando em transferências para o verão

Petit sugeriu que figuras influentes do elenco do Chelsea, principalmente Enzo Fernández, parecem cada vez mais desiludidas com a trajetória atual do clube sob a gestão dos proprietários americanos. Em entrevista ao BetGoatapós a pesada derrota dos Blues na Europa, o francês destacou uma profunda falta de identidade esportiva que deixou os reforços mais caros da equipe mentalmente exaustos.

Ele disse: “Uma lacuna enorme… essa é a grande diferença entre o Chelsea e o Paris Saint-Germain. Vimos uma equipe de Liga dos Campeões em campo nos dois jogos. As diferenças entre os dois clubes são enormes. A visão esportiva também, dá para ver a diferença. Acho que foi uma humilhação. Para ser sincero, desde que os proprietários americanos chegaram, poucas coisas deram certo.

“Até os jogadores se sentem perdidos. Quando você olha para os rostos, sabe, logo após o jogo, a espinha dorsal da equipe, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Cole Palmer. Quando você olha para os rostos deles, eles se sentem perdidos, pensando: ‘Será que estou certo em ficar neste clube? Vou deixar o clube no final da temporada? Estou cansado do que está acontecendo no clube.’”







