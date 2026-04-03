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Emmanuel Petit sugere que o trio "cansado" do Chelsea está pensando em transferências para o verão
O projeto de Stamford Bridge enfrenta dificuldades
A temporada do Chelsea atingiu um ponto baixo definitivo após uma derrota esmagadora por 8 a 2 no placar agregado para o Paris Saint-Germain, resultado que destacou a disparidade impressionante entre as duas equipes. Além de ter sido eliminado da Europa, o Blues agora se encontra na sexta posição da Premier League, seis pontos atrás das vagas para a Liga dos Campeões, com a temporada se esvaindo rapidamente. Apesar de um gasto impressionante de quase 2 bilhões de libras em novos talentos nos últimos cinco anos, a falta de uma identidade coesa levou a um atrito crescente dentro do elenco principal.
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Visão do Clube de Slams Infantis
Petit sugeriu que figuras influentes do elenco do Chelsea, principalmente Enzo Fernández, parecem cada vez mais desiludidas com a trajetória atual do clube sob a gestão dos proprietários americanos. Em entrevista ao BetGoatapós a pesada derrota dos Blues na Europa, o francês destacou uma profunda falta de identidade esportiva que deixou os reforços mais caros da equipe mentalmente exaustos.
Ele disse: “Uma lacuna enorme… essa é a grande diferença entre o Chelsea e o Paris Saint-Germain. Vimos uma equipe de Liga dos Campeões em campo nos dois jogos. As diferenças entre os dois clubes são enormes. A visão esportiva também, dá para ver a diferença. Acho que foi uma humilhação. Para ser sincero, desde que os proprietários americanos chegaram, poucas coisas deram certo.
“Até os jogadores se sentem perdidos. Quando você olha para os rostos, sabe, logo após o jogo, a espinha dorsal da equipe, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Cole Palmer. Quando você olha para os rostos deles, eles se sentem perdidos, pensando: ‘Será que estou certo em ficar neste clube? Vou deixar o clube no final da temporada? Estou cansado do que está acontecendo no clube.’”
Núcleo desiludido em busca de outras opções
O francês destacou especificamente a linguagem corporal da "espinha dorsal" do Chelsea — incluindo Moises Caicedo e Cole Palmer —, sugerindo que a frustração visível deles indica um desejo de disputar os maiores títulos do futebol em outro lugar. Enquanto Fernández tem sido associado a uma transferência para o Real Madrid, Palmer estaria atraindo o interesse do Manchester United, já que os principais destaques do elenco buscam um ambiente mais estável para conquistar troféus importantes.
Petit acrescentou: “Esses caras querem ganhar um troféu. Vimos isso na última temporada. Mas esse time deveria estar entre os melhores da Premier League, e também da Europa; com o dinheiro que gastaram e os jogadores que têm, deveriam disputar os maiores prêmios. Depois de cinco anos gastando entre 1,5 e 2 bilhões de libras no mercado de transferências, vocês têm jogadores de ponta, mas não sabem jogar. Não têm visão.”
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Teste decisivo para Rosenior
Liam Rosenior precisa rapidamente motivar seu elenco desmoralizado para a partida da FA Cup contra o Port Vale neste fim de semana, um jogo imperdível que antecede o difícil confronto da Premier League contra o Manchester City. Qualquer perda de pontos adicional poderia acabar matematicamente com as esperanças do time de retornar às competições de elite da Europa, deixando a diretoria do clube em uma corrida contra o tempo para apresentar um projeto esportivo convincente, capaz de persuadir suas estrelas insatisfeitas a permanecerem no clube.