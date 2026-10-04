Emmanuel Eboue aponta o ídolo do Manchester City Yaya Toure para um futuro retorno como técnico à Premier League

Ao abordar a possibilidade de treinadores africanos chegarem à Premier League e o imenso orgulho sentido em seu país, Eboue compartilhou sua convicção com o LiveFootballTickets: "Por que não? Talvez um dia Yaya Toure esteja lá. Todo mundo na Costa do Marfim tem muito orgulho do que ele está fazendo. Yaya é meu amigo e às vezes eu falo com ele."

Ao refletir sobre o progresso constante de seu ex-companheiro de seleção na carreira de treinador, o ex-zagueiro do Arsenal acrescentou: "Acredito que um dia ele pode voltar à Inglaterra como treinador porque está indo muito bem. Talvez um dia vejamos um treinador marfinense na Premier League. Por que não?"