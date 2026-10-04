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Emmanuel Eboue aponta o ídolo do Manchester City Yaya Toure para um futuro retorno como técnico à Premier League
Eboue apoia Toure para cargo histórico como técnico
Eboue acredita firmemente que Toure tem as credenciais necessárias para voltar ao futebol inglês como técnico da elite no futuro. Em contato frequente com o ex-meio-campista do City, o ex-jogador de 43 anos testemunhou a dedicação e a evolução positiva de seu compatriota desde a transição para a área técnica. O ex-lateral-direito do Arsenal está otimista de que os passos de Toure abrirão caminho para uma geração de treinadores marfinenses na liga mais competitiva do mundo.
- ZUMA Press Wire
Quebrando barreiras para técnicos africanos
Ao abordar a possibilidade de treinadores africanos chegarem à Premier League e o imenso orgulho sentido em seu país, Eboue compartilhou sua convicção com o LiveFootballTickets: "Por que não? Talvez um dia Yaya Toure esteja lá. Todo mundo na Costa do Marfim tem muito orgulho do que ele está fazendo. Yaya é meu amigo e às vezes eu falo com ele."
Ao refletir sobre o progresso constante de seu ex-companheiro de seleção na carreira de treinador, o ex-zagueiro do Arsenal acrescentou: "Acredito que um dia ele pode voltar à Inglaterra como treinador porque está indo muito bem. Talvez um dia vejamos um treinador marfinense na Premier League. Por que não?"
Um programa de aprendizagem para treinadores diverso
O otimismo de Eboue decorre do caminho meticuloso que Toure seguiu após obter a Licença Pro da UEFA. Em vez de correr para assumir um cargo de alto perfil, o tricampeão da Premier League acumulou ampla experiência técnica como assistente pela Europa com Olimpik Donetsk, Akhmat Grozny e Standard Liege, além de uma proveitosa passagem no desenvolvimento de jogadores na academia do Tottenham Hotspur entre 2022 e 2023.
Essa formação foi coroada ao servir como principal assistente de Roberto Mancini na Arábia Saudita, o que lhe deu a gravidade tática necessária antes de assumir, por conta própria, um cargo de treinador principal.
- ZUMA Press Wire
Fazendo história na Champions League
Depois de assinar contrato até junho de 2029 com o Bratislava, Touré fez história em agosto ao se tornar o primeiro técnico africano a comandar uma equipe na fase principal da Liga dos Campeões. A pesada derrota por 6 a 1 para o atual campeão Paris Saint-Germain na primeira rodada serviu como um duro choque de realidade, mas o ex-meio-campista do Barcelona segue fiel ao seu sistema ofensivo no 4-3-3. O desafio agora é equilibrar o domínio doméstico com as exigências da elite europeia à medida que os jogos se acumulam.
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