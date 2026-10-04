AFP
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Emiliano Martinez fala sobre a aposentadoria de Lionel Messi e admite que a estrela do Inter Miami deixará um enorme vazio na Argentina
Martínez reflete sobre o legado de Messi
Martinez imediatamente voltou os holofotes para a despedida iminente de Messi depois que a Argentina selou uma retumbante vitória por 7 a 0 sobre Burkina Faso no Estadio Monumental, na noite de sábado. O goleiro do Chelsea se sentiu privilegiado por ter ajudado seu capitão a conquistar a glória da Copa do Mundo no Catar, em 2022, antes de o atacante pendurar oficialmente as chuteiras da seleção.
Ao refletir sobre a trajetória dos dois ao lado da superstar, Martinez, como citado pela ESPN Argentina, disse: "Obviamente, tentei ajudar o máximo possível, e ele sabe disso. Sempre falamos sobre isso, e foi uma das maiores honras da minha carreira ajudá-lo a conquistar o que ele mais desejava, porque ele é o maior jogador da história."
- (C)Getty Images
A vida após o GOAT
A realidade de uma era pós-Messi começa a tomar conta do vestiário da Argentina, com o goleiro reconhecendo de forma franca o peso da saída iminente de seu capitão: "Ele deixa um vazio enorme, mas há rapazes aqui com muita personalidade."
Olhando para a última partida do atacante em 6 de outubro, Martinez ressaltou sua determinação de aproveitar cada momento emocional restante: "Eu me sinto parte disso e, na terça-feira, quero aproveitar e vê-lo sorrir. Vamos tentar valorizá-lo no pouco tempo que ainda nos resta juntos."
Em busca da perfeição defensiva
Longe da despedida emocionante de seu capitão, Martínez registrou seu 45º jogo sem sofrer gols em 69 partidas pela seleção, ao mesmo tempo em que elogiou os jovens estreantes: "Não sofrer gols é sempre importante. É algo pelo qual me esforço para seguir evoluindo. É ótimo ver os jovens fazendo suas estreias e jogando com esta camisa."
Ao falar sobre os exigentes padrões do elenco de Lionel Scaloni, o goleiro acrescentou: "Tem dado certo. Somos um grupo que os integra rapidamente. Eles treinam muito bem. Scaloni não dá nada de graça; ele vê que eles estão indo bem e os coloca para jogar. Todo o mérito é deles por se adaptarem a esta seleção o mais rápido possível."
- Getty Images Sport
Superando a dor da derrota
Martinez também compartilhou sua batalha mental para se recuperar da profunda angústia depois que sua equipe não conseguiu defender o título mundial em 2026, após uma derrota na final para a Espanha. Ele admitiu: "Isso me abalou muito depois de perder uma final de Copa do Mundo; a dor ficou comigo por muito tempo. Eu precisava de um recomeço no meu clube para superar a tristeza que senti depois daquela final."
Agora, o goleiro reencontrou sua energia positiva na seleção: "Eu venho para cá e, honestamente, me sinto ótimo, feliz, cheio de energia, e é isso que mais importa."
As atenções da Argentina agora se voltam totalmente para o jogo de despedida de Messi contra o Benin, no Estadio Monumental.
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