Martinez imediatamente voltou os holofotes para a despedida iminente de Messi depois que a Argentina selou uma retumbante vitória por 7 a 0 sobre Burkina Faso no Estadio Monumental, na noite de sábado. O goleiro do Chelsea se sentiu privilegiado por ter ajudado seu capitão a conquistar a glória da Copa do Mundo no Catar, em 2022, antes de o atacante pendurar oficialmente as chuteiras da seleção.

Ao refletir sobre a trajetória dos dois ao lado da superstar, Martinez, como citado pela ESPN Argentina, disse: "Obviamente, tentei ajudar o máximo possível, e ele sabe disso. Sempre falamos sobre isso, e foi uma das maiores honras da minha carreira ajudá-lo a conquistar o que ele mais desejava, porque ele é o maior jogador da história."