Getty Images Sport
Traduzido por
Emiliano Martinez envia mensagem da cama de hospital enquanto goleiro do Chelsea passa por cirurgia após assustador choque de cabeças
Choque de cabeças obriga Martinez a deixar o campo na casa do Everton
Martinez sofreu uma preocupante lesão na cabeça durante o segundo tempo da vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Everton. O jogador de 34 anos se chocou violentamente com o zagueiro do Everton Jarrad Branthwaite no Hill Dickinson Stadium e precisou de atendimento médico imediato. Enquanto o defensor do Everton continuou em campo, o goleiro do Chelsea saiu de maca.
Ele foi substituído por Mike Penders, de 21 anos, que estreou na Premier League na vitória da equipe de Xabi Alonso, garantida por dois gols de Pedro Neto. Informações iniciais do jornalista argentino Gaston Edul indicavam que Martinez precisaria passar por uma cirurgia na mandíbula, mas os exames, felizmente, descartaram lesões graves na cabeça, no pescoço e nas costas.
- Getty Images Sport
Martinez aliviado após operação bem-sucedida
Apesar do caráter assustador do incidente, Martinez tratou de tranquilizar os torcedores. Nas redes sociais, o ex-jogador do Aston Villa publicou uma selfie tirada da cama do hospital, fazendo um sinal de paz para confirmar que o procedimento havia saído conforme o planejado.
“Obrigado a todos pelas mensagens, a cirurgia correu bem”, disse Martinez. “O mais importante é que vencemos e com um laço no zero. Voltaremos em algumas semanas.”
A partida contra o Everton marcou a primeira vez que Martinez não sofreu gols em seis jogos desde sua transferência para Stamford Bridge no verão. Também foi a primeira partida do Chelsea sem sofrer gols em 22 jogos da Premier League. Antes do fim de semana, o argentino havia sofrido 11 gols em seus cinco primeiros jogos pelo clube da capital.
Alonso aposta em Penders para dar um passo à frente
Com Martinez fora de ação, o Chelsea dependerá muito de Penders em uma sequência decisiva de jogos. Contratado do Genk por 17 milhões de libras, ele agora deve ser titular em grandes confrontos que se aproximam. Após a vitória sobre o Everton, Alonso, técnico do Chelsea, elogiou a personalidade do jovem e sua capacidade de atuar no mais alto nível.
“Mike tem personalidade”, disse Alonso. “Ele é corajoso e temos total confiança nele. Foi bem quando entrou. Jogou nas partidas de copa e sempre que precisamos dele.”
O treinador espanhol também destacou a importância de ter opções no elenco durante esse período de muitos jogos. “Assim como os outros jogadores, ele pode corresponder sempre que for necessário”, acrescentou. “O importante é o elenco: que todos os jogadores se sintam importantes e possam ter sua oportunidade sempre que forem necessários. Isso é muito positivo.”
- Getty Images Sport
Grandes desafios aguardam o jovem reserva
Penders deve defender o gol do Chelsea pelo menos nos próximos três jogos, que trarão desafios difíceis em competições nacionais. O Chelsea enfrenta Tottenham Hotspur e Manchester United pela Premier League, com um confronto exigente contra o Liverpool pela Copa da Liga Inglesa entre as duas partidas.
Martinez, por sua vez, deve ficar fora pelo restante de outubro e no início de novembro, incluindo uma visita ao Sunderland. Sua participação nos amistosos da Argentina contra Uruguai e Costa Rica segue em dúvida. O goleiro experiente provavelmente tentará voltar após a pausa para as seleções, quando o Chelsea receber o Leeds United em 21 de novembro ou enfrentar o Nottingham Forest em 27 de novembro.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.