Apesar do caráter assustador do incidente, Martinez tratou de tranquilizar os torcedores. Nas redes sociais, o ex-jogador do Aston Villa publicou uma selfie tirada da cama do hospital, fazendo um sinal de paz para confirmar que o procedimento havia saído conforme o planejado.

“Obrigado a todos pelas mensagens, a cirurgia correu bem”, disse Martinez. “O mais importante é que vencemos e com um laço no zero. Voltaremos em algumas semanas.”

A partida contra o Everton marcou a primeira vez que Martinez não sofreu gols em seis jogos desde sua transferência para Stamford Bridge no verão. Também foi a primeira partida do Chelsea sem sofrer gols em 22 jogos da Premier League. Antes do fim de semana, o argentino havia sofrido 11 gols em seus cinco primeiros jogos pelo clube da capital.







