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Emile Heskey revela que seu filho Jaden está gostando de “levar uma surra” no Sheffield Wednesday, já rebaixado, enquanto Reigan, estrela da seleção sub-18 da Inglaterra, é o próximo na fila para ser emprestado ao Manchester City
Os irmãos Heskey assinam contrato com o Manchester City
Heskey alcançou o auge da carreira ao conquistar a Copa da Liga, a FA Cup e a Copa da UEFA com o Leicester City e o Liverpool. Ele também defendeu com distinção times como Aston Villa, Birmingham City e Wigan Athletic, além de ter disputado 62 partidas pela seleção de seu país.
O talento esportivo está claramente no sangue da família, com Jaden e Reigan ambos no elenco do City, gigante da Premier League. Eles fizeram suas respectivas estreias profissionais em uma partida da Copa da Liga contra o Huddersfield Town em setembro de 2025.
O meio-campista ofensivo Jaden, de 20 anos, juntou-se desde então ao Sheffield Wednesday, que luta contra o rebaixamento na Championship. O time está a caminho da League One, com o rebaixamento confirmado, mas a oportunidade de saborear a ação competitiva foi abraçada por um jovem com muito potencial a ser explorado.
O mesmo pode ser dito de Reigan, que chamou a atenção pela Inglaterra na Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2025. Ele é um atacante poderoso, muito parecido com o pai, e em breve buscará trilhar um caminho semelhante ao do irmão mais velho.
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Por que as passagens por empréstimo são tão importantes para os aspirantes a estrelas
Em entrevista exclusiva ao GOAL, em parceria com a ToonieBet, Heskey disse, quando questionado se Reigan precisa sair da sua zona de conforto em Manchester e vivenciar uma competição “de verdade”: “Acho que, no futebol, é preciso ter experiência em categorias superiores. Porque a realidade é que você pode ser o melhor aos 16, 17, 18 anos até ir buscar essa experiência. Você joga contra um jogador experiente, que provavelmente não está no seu nível, mas o lado mental e a compreensão das coisas em termos de posicionamento podem te tornar melhor.
“Você precisa entender tudo isso e, então, vai descobrindo as coisas durante o jogo. Então, eu diria que todos os jogadores, ainda jovens, precisam adquirir essa experiência. Olha só o garoto lá em Londres, [Max] Dowman, com 15, 16 anos, o que ele está fazendo. É muito bom jogar aos 15, 16 contra jogadores de 18 anos, mas quando você entra no time principal, se não consegue fazer isso lá e isso não se traduz para esse nível, realmente não importa.
“Então, sim, em algum momento, e é por isso que, com o Jaden, tivemos que dar um salto e colocá-lo no time principal, em vez de deixá-lo ser capitão da equipe sub-21 e ganhar os troféus da sub-21 e todos os elogios que vêm com isso. Isso é ótimo, mas você precisa jogar no time principal porque, a longo prazo, é isso que importa.”
Jaden Heskey está adorando sua passagem por empréstimo no Sheffield Wednesday
Heskey comentou sobre como Reigan está se beneficiando ao treinar ao lado de jogadores como Erling Haaland e Phil Foden no City: “Quando você treina com o time principal e tudo mais, você adquire uma compreensão realmente excelente; mas treinar com eles, em vez de ir jogar contra o Sheffield Wednesday e levar uma surra, é um pouco diferente, mas ele [Jaden] está gostando disso.
“Ele está adorando esse lado da batalha porque, emocionalmente, isso te leva a uma montanha-russa de emoções, mas você ainda precisa estar pronto para o próximo jogo. Você tem outro jogo daqui a três dias, então precisa estar pronto para essa batalha o tempo todo. Diferentes tipos de futebol, não ter os melhores jogadores o tempo todo. Tudo isso faz parte do futebol.”
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Reigan pode mudar de clube na próxima janela de transferências
Jaden já disputou 12 partidas pelo Sheffield Wednesday, enfrentando uma curva de aprendizado íngreme em Hillsborough. Resta saber o que a janela de transferências de verão lhe reservará e se Reigan terá o caminho livre para uma possível transferência por empréstimo.
O City tem grandes expectativas em relação aos dois irmãos Heskey, mas eles precisam provar seu valor para conseguir uma chance nesse nível, e passagens curtas longe do Etihad Stadium serão benéficas para o seu desenvolvimento a longo prazo.
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