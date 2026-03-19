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Reigan Heskey Jaden Heskey 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

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Emile Heskey revela que seu filho Jaden está gostando de “levar uma surra” no Sheffield Wednesday, já rebaixado, enquanto Reigan, estrela da seleção sub-18 da Inglaterra, é o próximo na fila para ser emprestado ao Manchester City

Emile Heskey revelou ao GOAL que seu filho Jaden está adorando “levar uma surra” durante sua passagem pelo Sheffield Wednesday, com a estrela da seleção sub-18 da Inglaterra, Reigan, sendo o próximo da fila para uma transferência por empréstimo do Manchester City. O ex-atacante do Liverpool, Heskey, desempenha o papel de pai orgulhoso enquanto seus filhos buscam construir suas próprias carreiras no futebol profissional, sendo que o futebol de nível sênior é essencial para concluir esse processo.

  • Os irmãos Heskey assinam contrato com o Manchester City

    Heskey alcançou o auge da carreira ao conquistar a Copa da Liga, a FA Cup e a Copa da UEFA com o Leicester City e o Liverpool. Ele também defendeu com distinção times como Aston Villa, Birmingham City e Wigan Athletic, além de ter disputado 62 partidas pela seleção de seu país.

    O talento esportivo está claramente no sangue da família, com Jaden e Reigan ambos no elenco do City, gigante da Premier League. Eles fizeram suas respectivas estreias profissionais em uma partida da Copa da Liga contra o Huddersfield Town em setembro de 2025.

    O meio-campista ofensivo Jaden, de 20 anos, juntou-se desde então ao Sheffield Wednesday, que luta contra o rebaixamento na Championship. O time está a caminho da League One, com o rebaixamento confirmado, mas a oportunidade de saborear a ação competitiva foi abraçada por um jovem com muito potencial a ser explorado.

    O mesmo pode ser dito de Reigan, que chamou a atenção pela Inglaterra na Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2025. Ele é um atacante poderoso, muito parecido com o pai, e em breve buscará trilhar um caminho semelhante ao do irmão mais velho.

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  • Jaden Heskey Reigan Heskey Manchester CityGetty/GOAL

    Por que as passagens por empréstimo são tão importantes para os aspirantes a estrelas

    Em entrevista exclusiva ao GOAL, em parceria com a ToonieBet, Heskey disse, quando questionado se Reigan precisa sair da sua zona de conforto em Manchester e vivenciar uma competição “de verdade”: “Acho que, no futebol, é preciso ter experiência em categorias superiores. Porque a realidade é que você pode ser o melhor aos 16, 17, 18 anos até ir buscar essa experiência. Você joga contra um jogador experiente, que provavelmente não está no seu nível, mas o lado mental e a compreensão das coisas em termos de posicionamento podem te tornar melhor.

    “Você precisa entender tudo isso e, então, vai descobrindo as coisas durante o jogo. Então, eu diria que todos os jogadores, ainda jovens, precisam adquirir essa experiência. Olha só o garoto lá em Londres, [Max] Dowman, com 15, 16 anos, o que ele está fazendo. É muito bom jogar aos 15, 16 contra jogadores de 18 anos, mas quando você entra no time principal, se não consegue fazer isso lá e isso não se traduz para esse nível, realmente não importa.

    “Então, sim, em algum momento, e é por isso que, com o Jaden, tivemos que dar um salto e colocá-lo no time principal, em vez de deixá-lo ser capitão da equipe sub-21 e ganhar os troféus da sub-21 e todos os elogios que vêm com isso. Isso é ótimo, mas você precisa jogar no time principal porque, a longo prazo, é isso que importa.”

  • Jaden Heskey está adorando sua passagem por empréstimo no Sheffield Wednesday

    Heskey comentou sobre como Reigan está se beneficiando ao treinar ao lado de jogadores como Erling Haaland e Phil Foden no City: “Quando você treina com o time principal e tudo mais, você adquire uma compreensão realmente excelente; mas treinar com eles, em vez de ir jogar contra o Sheffield Wednesday e levar uma surra, é um pouco diferente, mas ele [Jaden] está gostando disso.

    “Ele está adorando esse lado da batalha porque, emocionalmente, isso te leva a uma montanha-russa de emoções, mas você ainda precisa estar pronto para o próximo jogo. Você tem outro jogo daqui a três dias, então precisa estar pronto para essa batalha o tempo todo. Diferentes tipos de futebol, não ter os melhores jogadores o tempo todo. Tudo isso faz parte do futebol.”

  • Reigan Heskey Manchester City 2025-26Getty

    Reigan pode mudar de clube na próxima janela de transferências

    Jaden já disputou 12 partidas pelo Sheffield Wednesday, enfrentando uma curva de aprendizado íngreme em Hillsborough. Resta saber o que a janela de transferências de verão lhe reservará e se Reigan terá o caminho livre para uma possível transferência por empréstimo.

    O City tem grandes expectativas em relação aos dois irmãos Heskey, mas eles precisam provar seu valor para conseguir uma chance nesse nível, e passagens curtas longe do Etihad Stadium serão benéficas para o seu desenvolvimento a longo prazo.

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