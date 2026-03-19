Emile Heskey revela que seu filho Jaden está gostando de “levar uma surra” no Sheffield Wednesday, já rebaixado, enquanto Reigan, estrela da seleção sub-18 da Inglaterra, é o próximo na fila para ser emprestado ao Manchester City

Heskey alcançou o auge da carreira ao conquistar a Copa da Liga, a FA Cup e a Copa da UEFA com o Leicester City e o Liverpool. Ele também defendeu com distinção times como Aston Villa, Birmingham City e Wigan Athletic, além de ter disputado 62 partidas pela seleção de seu país.

O talento esportivo está claramente no sangue da família, com Jaden e Reigan ambos no elenco do City, gigante da Premier League. Eles fizeram suas respectivas estreias profissionais em uma partida da Copa da Liga contra o Huddersfield Town em setembro de 2025.

O meio-campista ofensivo Jaden, de 20 anos, juntou-se desde então ao Sheffield Wednesday, que luta contra o rebaixamento na Championship. O time está a caminho da League One, com o rebaixamento confirmado, mas a oportunidade de saborear a ação competitiva foi abraçada por um jovem com muito potencial a ser explorado.

O mesmo pode ser dito de Reigan, que chamou a atenção pela Inglaterra na Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2025. Ele é um atacante poderoso, muito parecido com o pai, e em breve buscará trilhar um caminho semelhante ao do irmão mais velho.