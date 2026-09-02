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Adhe Makayasa

Traduzido por

Emil Audero conclui mudança por empréstimo para La Liga no último dia da janela, com a estrela indonésia se juntando ao Rayo Vallecano vinda do Como

Mercado da bola
E. Audero
Rayo Vallecano
La Liga
Campeonato Italiano
Como

O goleiro internacional indonésio Emil Audero acertou uma transferência por empréstimo no último dia da janela para o Rayo Vallecano, vindo do Como, pelo restante da temporada. O arqueiro de 29 anos chega à capital espanhola para substituir o lesionado Augusto Batalla, depois de ter encontrado poucas oportunidades na Serie A após a contratação de Robert Sanchez pelo clube italiano.

  • Vallecano garante reforço emergencial

    Audero já apareceu oficialmente na lista de jogadores registrados de La Liga como a mais recente contratação do Vallecano por empréstimo de uma temporada vindo do Como. Embora a confirmação oficial do clube ainda esteja pendente, o jogador de 29 anos chega para resolver uma emergência após uma lesão do goleiro titular Batalla. Ele se torna a sexta contratação de verão do Rayo e disputará diretamente com Dani Cardenas a vaga de titular.

    • Publicidade
  • US Cremonese v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    Jornada na Itália traz experiência

    A transferência marca um novo capítulo para Audero fora do futebol italiano, após passagens por Juventus, Sampdoria e Inter de Milão. A chegada de Sanchez ao Como o fez cair na hierarquia, após um forte período por empréstimo no Cremonese, onde fez 35 partidas na última temporada. O Vallecano agiu rapidamente para garantir sua contratação, apostando em sua bagagem na elite para reforçar suas opções defensivas.

  • Seguindo passos históricos

    Audero se torna apenas o segundo jogador indonésio a atuar pelo Vallecano na história do clube. Aos 29 anos, ele segue os passos do zagueiro Jordi Amat, que representou a equipe de Madri em duas passagens distintas. O acordo de empréstimo garante ao goleiro uma oportunidade regular em uma das principais ligas da Europa enquanto ele busca manter sua boa forma.

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    Confronto com o Santander oferece estreia

    Uma estreia rápida pode acontecer no sábado, quando o Vallecano receber o Racing Santander em Vallecas, em La Liga. Os donos da casa precisam desesperadamente de uma reação e atualmente amargam a 18ª colocação, com apenas um ponto somado nas três primeiras partidas. O jogo em casa de sábado oferece ao goleiro nascido em Mataram uma chance imediata de se firmar como titular.

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