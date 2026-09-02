Audero já apareceu oficialmente na lista de jogadores registrados de La Liga como a mais recente contratação do Vallecano por empréstimo de uma temporada vindo do Como. Embora a confirmação oficial do clube ainda esteja pendente, o jogador de 29 anos chega para resolver uma emergência após uma lesão do goleiro titular Batalla. Ele se torna a sexta contratação de verão do Rayo e disputará diretamente com Dani Cardenas a vaga de titular.