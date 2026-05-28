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Emi Martinez Alisson 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

Traduzido por

Emi Martinez no Liverpool? Os Reds recebem conselhos sobre a contratação de um goleiro em meio a rumores surpreendentes sobre a saída de Alisson

Liverpool
E. Martinez
A. Becker
J. Trafford
Manchester City
Aston Villa
Premier League

Alisson tem gerado rumores surpreendentes sobre sua saída do Liverpool, com Brad Friedel explicando ao GOAL por que o brasileiro pode representar uma perda maior para os Reds do que Mohamed Salah — enquanto se discutem possíveis substitutos para a posição de goleiro. O campeão da Copa do Mundo Emi Martinez é considerado o tipo de jogador que Arne Slot precisaria em Anfield caso seja necessário encontrar um novo goleiro titular.

  • O histórico de Alisson: Partidas e títulos com o Liverpool

    O Liverpool tem contado com a linha defensiva mais confiável desde que contratou Alisson da Roma em 2018. Ele provou ser uma das peças finais de um complexo quebra-cabeça que levou à conquista de títulos, resolvendo de vez uma posição problemática no clube de Merseyside.

    O goleiro sul-americano acumulou 333 partidas em todas as competições, tornando-se bicampeão da Premier League, com conquistas da Liga dos Campeões, da FA Cup e da Copa da Liga em seu currículo brilhante.

    Aos 33 anos, restam agora apenas 12 meses para o término do contrato de Alisson. Com isso em mente, tem-se sugerido que uma transferência para outro clube poderia ocorrer enquanto o Liverpool ainda está em posição de exigir uma taxa. Diz-se que times de ponta da Itália demonstraram interesse.

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  • Alisson Liverpool 2025-26Getty

    A saída de Alisson seria uma perda maior do que a de Salah?

    Qualquer venda neste verão deixaria um vazio considerável no elenco do Liverpool. O ex-goleiro dos Reds, Friedel — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com o MrQ —, quando questionado se a saída de Alisson teria um impacto maior do que a do “Rei Egípcio” Salah, autor de 257 gols, respondeu: “Do ponto de vista de Arne Slot, possivelmente, porque não acho que Arne Slot e Salah estivessem de acordo. Isso estava começando a se tornar um pouco como água e óleo. Então, talvez dessa perspectiva. Mas o que Salah fez na última década foi verdadeiramente notável, e ele será uma perda enorme.

    “Alisson seria um dos goleiros mais difíceis de substituir no futebol mundial se ele fosse embora. Acho que seria muito difícil para o Liverpool substituí-lo.

    “Eu odiaria vê-lo partir, profissionalmente falando, e, como torcedor do Liverpool, ficaria particularmente arrasado se ele saísse, devido ao quanto ele tem sido bom para o clube. Ele nunca manchou a reputação do clube. Assumiu a responsabilidade quando cometeu um erro, o que não aconteceu muitas vezes. Ele é um dos melhores goleiros no 1 contra 1 que já jogou futebol.

    “Acho que esse tipo de goleiro, mesmo com o avanço da idade, mesmo com talvez algumas lesões, ainda é melhor do que quase todo mundo no mundo. Acho que substituí-lo seria difícil, muito difícil.”

  • Trafford ou Martinez? Possíveis substitutos para Alisson

    Se o Liverpool fosse encurralado nessa situação, a quem poderia recorrer agora que uma nova janela de transferências está prestes a se abrir? Questionado sobre se James Trafford poderia ser uma opção viável — já que o jogador de 23 anos, da seleção inglesa, está na reserva do Manchester City atrás de Gianluigi Donnarumma —, Friedel sugeriu uma solução alternativa: “Possivelmente, mas você precisa de alguém com pele de elefante, precisa de alguém que seja capaz de jogar em todas as partidas importantes. Você precisa de alguém que espere ganhar a Liga dos Campeões, não apenas jogar nela. Que espere ganhar a Liga dos Campeões, a Premier League, a FA Cup e a Copa da Liga. É um tipo diferente de mentalidade que você precisa quando é goleiro nesses clubes de ponta.

    “E não é fácil encontrar, sabe, e o Trafford é um goleiro realmente bom. Gosto muito dele, mas isso também é muita responsabilidade para ele. Talvez alguém como o Emi Martínez, alguém assim, que consiga aguentar todos os jogos o tempo todo, qualquer crítica, qualquer elogio, e que saiba lidar com isso. Não há muitos por aí que você possa simplesmente apontar e dizer: ‘É ele o nosso cara’. É uma decisão difícil.”

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    O Liverpool espera que Alisson cumpra seu contrato

    Há relatos de que o Liverpool está cada vez mais confiante de que Alisson pode ser convencido a não deixar Anfield. A expectativa é de que ele, no mínimo, cumpra o último ano de seu contrato.

    No entanto, em algum momento será necessário um sucessor, e os Reds precisam começar a identificar alvos adequados — sendo possível que Trafford e Martinez, que foi fortemente associado ao Manchester United em 2025, figurarão com destaque nessa lista.