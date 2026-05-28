Emi Martinez no Liverpool? Os Reds recebem conselhos sobre a contratação de um goleiro em meio a rumores surpreendentes sobre a saída de Alisson

Qualquer venda neste verão deixaria um vazio considerável no elenco do Liverpool. O ex-goleiro dos Reds, Friedel — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com o MrQ —, quando questionado se a saída de Alisson teria um impacto maior do que a do “Rei Egípcio” Salah, autor de 257 gols, respondeu: “Do ponto de vista de Arne Slot, possivelmente, porque não acho que Arne Slot e Salah estivessem de acordo. Isso estava começando a se tornar um pouco como água e óleo. Então, talvez dessa perspectiva. Mas o que Salah fez na última década foi verdadeiramente notável, e ele será uma perda enorme.

“Alisson seria um dos goleiros mais difíceis de substituir no futebol mundial se ele fosse embora. Acho que seria muito difícil para o Liverpool substituí-lo.

“Eu odiaria vê-lo partir, profissionalmente falando, e, como torcedor do Liverpool, ficaria particularmente arrasado se ele saísse, devido ao quanto ele tem sido bom para o clube. Ele nunca manchou a reputação do clube. Assumiu a responsabilidade quando cometeu um erro, o que não aconteceu muitas vezes. Ele é um dos melhores goleiros no 1 contra 1 que já jogou futebol.

“Acho que esse tipo de goleiro, mesmo com o avanço da idade, mesmo com talvez algumas lesões, ainda é melhor do que quase todo mundo no mundo. Acho que substituí-lo seria difícil, muito difícil.”