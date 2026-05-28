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Emi Martinez no Liverpool? Os Reds recebem conselhos sobre a contratação de um goleiro em meio a rumores surpreendentes sobre a saída de Alisson
O histórico de Alisson: Partidas e títulos com o Liverpool
O Liverpool tem contado com a linha defensiva mais confiável desde que contratou Alisson da Roma em 2018. Ele provou ser uma das peças finais de um complexo quebra-cabeça que levou à conquista de títulos, resolvendo de vez uma posição problemática no clube de Merseyside.
O goleiro sul-americano acumulou 333 partidas em todas as competições, tornando-se bicampeão da Premier League, com conquistas da Liga dos Campeões, da FA Cup e da Copa da Liga em seu currículo brilhante.
Aos 33 anos, restam agora apenas 12 meses para o término do contrato de Alisson. Com isso em mente, tem-se sugerido que uma transferência para outro clube poderia ocorrer enquanto o Liverpool ainda está em posição de exigir uma taxa. Diz-se que times de ponta da Itália demonstraram interesse.
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A saída de Alisson seria uma perda maior do que a de Salah?
Qualquer venda neste verão deixaria um vazio considerável no elenco do Liverpool. O ex-goleiro dos Reds, Friedel — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com o MrQ —, quando questionado se a saída de Alisson teria um impacto maior do que a do “Rei Egípcio” Salah, autor de 257 gols, respondeu: “Do ponto de vista de Arne Slot, possivelmente, porque não acho que Arne Slot e Salah estivessem de acordo. Isso estava começando a se tornar um pouco como água e óleo. Então, talvez dessa perspectiva. Mas o que Salah fez na última década foi verdadeiramente notável, e ele será uma perda enorme.
“Alisson seria um dos goleiros mais difíceis de substituir no futebol mundial se ele fosse embora. Acho que seria muito difícil para o Liverpool substituí-lo.
“Eu odiaria vê-lo partir, profissionalmente falando, e, como torcedor do Liverpool, ficaria particularmente arrasado se ele saísse, devido ao quanto ele tem sido bom para o clube. Ele nunca manchou a reputação do clube. Assumiu a responsabilidade quando cometeu um erro, o que não aconteceu muitas vezes. Ele é um dos melhores goleiros no 1 contra 1 que já jogou futebol.
“Acho que esse tipo de goleiro, mesmo com o avanço da idade, mesmo com talvez algumas lesões, ainda é melhor do que quase todo mundo no mundo. Acho que substituí-lo seria difícil, muito difícil.”
Trafford ou Martinez? Possíveis substitutos para Alisson
Se o Liverpool fosse encurralado nessa situação, a quem poderia recorrer agora que uma nova janela de transferências está prestes a se abrir? Questionado sobre se James Trafford poderia ser uma opção viável — já que o jogador de 23 anos, da seleção inglesa, está na reserva do Manchester City atrás de Gianluigi Donnarumma —, Friedel sugeriu uma solução alternativa: “Possivelmente, mas você precisa de alguém com pele de elefante, precisa de alguém que seja capaz de jogar em todas as partidas importantes. Você precisa de alguém que espere ganhar a Liga dos Campeões, não apenas jogar nela. Que espere ganhar a Liga dos Campeões, a Premier League, a FA Cup e a Copa da Liga. É um tipo diferente de mentalidade que você precisa quando é goleiro nesses clubes de ponta.
“E não é fácil encontrar, sabe, e o Trafford é um goleiro realmente bom. Gosto muito dele, mas isso também é muita responsabilidade para ele. Talvez alguém como o Emi Martínez, alguém assim, que consiga aguentar todos os jogos o tempo todo, qualquer crítica, qualquer elogio, e que saiba lidar com isso. Não há muitos por aí que você possa simplesmente apontar e dizer: ‘É ele o nosso cara’. É uma decisão difícil.”
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O Liverpool espera que Alisson cumpra seu contrato
Há relatos de que o Liverpool está cada vez mais confiante de que Alisson pode ser convencido a não deixar Anfield. A expectativa é de que ele, no mínimo, cumpra o último ano de seu contrato.
No entanto, em algum momento será necessário um sucessor, e os Reds precisam começar a identificar alvos adequados — sendo possível que Trafford e Martinez, que foi fortemente associado ao Manchester United em 2025, figurarão com destaque nessa lista.