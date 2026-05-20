Emi Martinez está convencido de que tomou a “decisão certa” nesta difícil janela de transferências, enquanto o goleiro campeão da Copa do Mundo pelo Aston Villa reflete sobre a oportunidade perdida no Manchester United

O futuro do goleiro argentino foi alvo de intensas especulações em setembro passado, especialmente no último dia da janela de transferências, quando o Manchester United estava em busca de um novo goleiro. Embora os Red Devils tenham acabado optando por contratar Senne Lammens, a posição de Martínez no Villa parecia precária, sobretudo depois que Unai Emery tomou a ousada decisão de deixá-lo de fora da escalação para enfrentar o Crystal Palace na noite anterior ao fechamento da janela.

Refletindo sobre aquele período de turbulência, Martinez ficou visivelmente emocionado ao falar com a imprensa antes do confronto final do Villa na Liga Europa contra o SC Freiburg. “Bem, eu me despeço e choro quando deixo minha família da Argentina para vir para a Inglaterra também”, disse Martinez sobre derramar uma lágrima no último jogo em casa da temporada passada. “Às vezes o futebol pode mudar, treinadores podem chegar e partir. Sabe, no futebol as pessoas mudam de lugar. Isso não significa que eu não tenha total respeito pelo clube. Eu amo o clube.”