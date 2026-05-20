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Emi Martinez está convencido de que tomou a “decisão certa” nesta difícil janela de transferências, enquanto o goleiro campeão da Copa do Mundo pelo Aston Villa reflete sobre a oportunidade perdida no Manchester United
Reflexões sobre o drama da janela de transferências
O futuro do goleiro argentino foi alvo de intensas especulações em setembro passado, especialmente no último dia da janela de transferências, quando o Manchester United estava em busca de um novo goleiro. Embora os Red Devils tenham acabado optando por contratar Senne Lammens, a posição de Martínez no Villa parecia precária, sobretudo depois que Unai Emery tomou a ousada decisão de deixá-lo de fora da escalação para enfrentar o Crystal Palace na noite anterior ao fechamento da janela.
Refletindo sobre aquele período de turbulência, Martinez ficou visivelmente emocionado ao falar com a imprensa antes do confronto final do Villa na Liga Europa contra o SC Freiburg. “Bem, eu me despeço e choro quando deixo minha família da Argentina para vir para a Inglaterra também”, disse Martinez sobre derramar uma lágrima no último jogo em casa da temporada passada. “Às vezes o futebol pode mudar, treinadores podem chegar e partir. Sabe, no futebol as pessoas mudam de lugar. Isso não significa que eu não tenha total respeito pelo clube. Eu amo o clube.”
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Compromisso com o projeto Villa
Apesar do interesse de outros gigantes europeus e do breve atrito durante a janela de transferências, Martinez reafirmou sua lealdade ao projeto que está sendo construído sob o comando de Emery. Depois de ajudar o clube a garantir novamente a classificação para a Liga dos Campeões, o ex-jogador do Arsenal acredita que a estabilidade encontrada no Villa é única, mesmo que o clube opere em uma escala financeira diferente da dos tradicionais “Seis Grandes”.
“Tenho um compromisso com o Aston Villa. Sou campeão da Copa do Mundo com o Aston Villa, ganhei duas Luvas de Ouro com o Aston Villa. Sempre amarei este clube. Um dia vou me aposentar, então alguém precisará estar entre as traves”, explicou Martinez. “Estou muito orgulhoso de ficar — fiz a escolha certa.”
O impacto de Emery e o último obstáculo
Martinez não hesitou em reconhecer a influência de Emery, destacando o incrível histórico do técnico na Liga Europa. Enquanto a equipe se prepara para o jogo mais importante das últimas décadas, o goleiro recorreu à sua trajetória pessoal — desde que deixou a América do Sul ainda adolescente até se tornar uma estrela mundial — como motivação para conquistar a vitória para os torcedores e a comissão técnica.
“Acho que merecemos isso, acho que os torcedores merecem, e obviamente o técnico já disputou quatro ou cinco finais nesta competição”, disse Martinez. “Não queremos ninguém além dele no banco amanhã; ele não precisa comandar a final europeia, mas ouça, toda vez que vou para uma final, nunca penso apenas no resultado. Sempre penso de onde vim, deixando minha família para trás quando era jovem. Quando estou em campo, aconteça o que acontecer, sei como os tempos são difíceis na Inglaterra. Quando era jovem, sentia saudades da minha família. Mesmo agora, sou campeão da Copa do Mundo e tenho alguns títulos pela seleção nacional, mas há duas coisas sobre aquele garoto que deixou a Argentina para salvar sua família da pobreza.”
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O sonho de conquistar um título
Uma transferência para Old Trafford poderia ter oferecido um caminho diferente, mas Martinez está agora focado em pôr fim à espera de 30 anos do Villa por um título importante na final da Liga Europa, em Istambul. Para um jogador que já conquistou o mundo com a Argentina, trazer o sucesso para Villa Park continua sendo uma missão profundamente pessoal. Ele destacou o espírito coletivo da equipe como seu maior trunfo rumo à final.
“Olha, estou em uma final europeia e chegamos à Liga dos Campeões novamente, apesar de todas as circunstâncias e batalhas que enfrentamos este ano. Somos um dos times que menos gastam na Premier League. Temos um técnico de ponta, um capitão de ponta e um núcleo sólido na equipe. Quando nos mantemos unidos e lutamos juntos, acho que podemos vencer qualquer um”, afirmou o goleiro com confiança.