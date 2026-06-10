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Emi Martinez chega a um acordo verbal para a transferência para a Juventus, já que o goleiro do Aston Villa e da seleção argentina está disposto a aceitar uma redução salarial
Acordo fechado entre Martínez e a Juventus
A Juventus deu um passo decisivo na busca por um novo goleiro titular, chegando a um acordo de princípio com Martinez. O goleiro da seleção argentina e do Aston Villa manifestou claramente seu apoio à transferência para a Itália, considerando os Bianconeri o destino ideal para dar continuidade à sua ilustre carreira.
De acordo com a Sky Italia, Martinez assinou um contrato de três anos, válido até 2029, demonstrando um forte desejo de vestir a camisa da Velha Senhora. Para facilitar o acordo, “Dibu” afirmou estar disposto a reduzir seu salário em relação aos valores que recebe atualmente na Premier League.
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Os valores do negócio e a questão do Aston Villa
O acordo verbal entre o jogador e o clube de Turim prevê um salário líquido de aproximadamente 5,5 milhões de euros por temporada, valor inferior aos 7 milhões de euros que ele ganha atualmente no Villa Park. Martinez acredita, segundo relatos, que a Juventus é o próximo passo ideal após ajudar o Aston Villa a conquistar a Liga Europa.
No entanto, o obstáculo do Villa ainda precisa ser superado. Embora o jogador tenha dado sinal verde, os dois clubes ainda não chegaram a um acordo financeiro definitivo. A Juventus espera contratar o goleiro em condições favoráveis, considerando que ele tem agora 33 anos, mas o clube de Birmingham pode não estar disposto a deixá-lo sair sem uma compensação adequada. Os rumores mais recentes sugerem que o Villa poderia pedir uma quantia próxima a € 15 milhões para liberar Martinez.
As estratégias de transferências de Luciano Spalletti
Diz-se que o interesse em Martinez decorre de um pedido específico do técnico da Juventus, Luciano Spalletti, que, após uma temporada difícil para sua defesa, busca um goleiro de nível mundial com experiência internacional.
A Juventus havia inicialmente estudado a contratação de Alisson Becker, do Liverpool, mas a rejeição total do negócio por parte dos Reds levou a diretoria a concentrar-se firmemente em Martinez. O argentino, figura-chave nos recentes sucessos de seu país na Copa do Mundo e na Copa América, traria a liderança necessária para que a Juventus volte a competir nos mais altos níveis, tanto na Itália quanto na Europa.
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Alternativas e planos de contingência
Caso as negociações por Martinez se tornem excessivamente complicadas devido às exigências do Villa, a Juventus já tem alternativas em vista. O clube não quer ser pego de surpresa e está acompanhando vários candidatos na Europa, ciente de que a posição de goleiro não pode ser deixada ao acaso por mais uma temporada. As próximas semanas serão cruciais para determinar se os dois clubes conseguirão chegar a um acordo financeiro definitivo, permitindo que Martinez se torne oficialmente o novo goleiro da Juventus.