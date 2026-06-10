Emi Martinez chega a um acordo verbal para a transferência para a Juventus, já que o goleiro do Aston Villa e da seleção argentina está disposto a aceitar uma redução salarial

A Juventus deu um passo decisivo na busca por um novo goleiro titular, chegando a um acordo de princípio com Martinez. O goleiro da seleção argentina e do Aston Villa manifestou claramente seu apoio à transferência para a Itália, considerando os Bianconeri o destino ideal para dar continuidade à sua ilustre carreira.

De acordo com a Sky Italia, Martinez assinou um contrato de três anos, válido até 2029, demonstrando um forte desejo de vestir a camisa da Velha Senhora. Para facilitar o acordo, “Dibu” afirmou estar disposto a reduzir seu salário em relação aos valores que recebe atualmente na Premier League.