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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Emi Martinez abandona a icônica camisa 26 de John Terry após apenas UM jogo, e o Chelsea confirma surpreendente mudança de número

E. Martinez
Chelsea
J. Terry
Premier League
Arsenal x Chelsea

Emiliano Martinez mudou o número que usará no Chelsea apenas alguns dias depois de herdar a famosa camisa 26 de John Terry. Após a saída de Robert Sanchez para o Como no último dia da janela de transferências, o internacional argentino rapidamente assumiu a camisa 1, que estava vaga, apesar de ter declarado anteriormente que usaria o número do lendário defensor com enorme "orgulho".

  • Mudança repentina de Martinez

    Martinez chegou a Stamford Bridge em uma transferência de £ 7,5 milhões vinda do Aston Villa e imediatamente pediu a camisa 26. O jogador de 34 anos inclusive usou o número em sua estreia, ajudando o Chelsea a garantir uma emocionante vitória por 4 a 3 sobre o Brighton.

    No entanto, o goleiro já optou por uma mudança após a transferência por empréstimo de Sanchez para o Como no último dia da janela. A saída do espanhol deixou vaga a prestigiosa camisa 1, levando o internacional argentino a rapidamente mudar seu número no elenco.

    O Chelsea confirmou a mudança e anunciou um gesto especial para os torcedores que já compraram a camisa original. Os fãs que adquiriram uma camisa 'Martinez 26' na megastore oficial do clube ou no site podem levá-la a Stamford Bridge até 4 de outubro, junto com o comprovante de compra, para tê-la autografada pessoalmente pelo novo goleiro.


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  • Queens Park Rangers v Chelsea - FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    A bênção de Terry

    A rápida mudança de número no elenco acontece pouco depois de Martinez revelar publicamente que havia pedido a bênção de Terry para usar o antigo número dele. O goleiro destacou sua experiência anterior usando esse número por empréstimo e compartilhou sua empolgação por assumir essa responsabilidade em Stamford Bridge.

    "John foi alguém com quem falei antes de me juntar ao clube, e ele disse que estava nas nuvens por me ter aqui", explicou Martinez. "Na manhã em que assinei, mandei uma mensagem para ele e disse: 'Vou vestir sua camisa e vou fazer isso com orgulho'."

    O próprio Terry havia apoiado fortemente a transferência, classificando Martinez como a potencial contratação do verão. "Se eu pudesse escolher qualquer goleiro do mundo, ele estaria bem no topo da minha lista", disse o ex-capitão do Chelsea. "Nós o contratamos no Aston Villa, vindo do Arsenal, e ele foi inacreditável. A confiança que ele demonstra, a forma como treina, a influência que teve sobre um grupo de jogadores, a mentalidade, tudo isso é incrível."


  • Um legado pesado

    Terry ficou empolgado ao ver um jogador com a mentalidade de Martinez herdar sua lendária camisa, destacando que os dois compartilhavam a mesma aversão a sofrer gols. "Ele vai ficar com a camisa 26, sim, demos o sinal verde", havia dito Terry. "Sabe por quê? Porque ele ama não ser vazado tanto quanto eu amava quando usava a camisa 26."

    Apesar desse respeito mútuo, Martinez agora seguirá seu próprio caminho com a tradicional camisa 1. Desde que Terry se aposentou, a camisa 26 tem se mostrado difícil de ser mantida a longo prazo. Kalidou Koulibaly a vestiu brevemente durante sua passagem por Londres, enquanto o cria da base Levi Colwill a usou por uma única temporada antes de trocar pela camisa 6.


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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BRIGHTONAFP

    Teste para o Arsenal se aproxima

    Martinez agora está pronto para fazer sua primeira partida com a nova camisa 1 quando o Chelsea viajar ao Emirates Stadium para enfrentar o Arsenal. O confronto que se aproxima contra seu ex-clube acrescenta uma camada intrigante de ironia à sua recente troca de número no elenco, já que o argentino usou de forma marcante a camisa 26 durante seu período no norte de Londres.

    Com Sanchez emprestado, Martinez se firmou como o goleiro titular incontestável, enquanto o Chelsea busca ganhar um impulso vital após sua vitória caótica sobre o Brighton.

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