A rápida mudança de número no elenco acontece pouco depois de Martinez revelar publicamente que havia pedido a bênção de Terry para usar o antigo número dele. O goleiro destacou sua experiência anterior usando esse número por empréstimo e compartilhou sua empolgação por assumir essa responsabilidade em Stamford Bridge.

"John foi alguém com quem falei antes de me juntar ao clube, e ele disse que estava nas nuvens por me ter aqui", explicou Martinez. "Na manhã em que assinei, mandei uma mensagem para ele e disse: 'Vou vestir sua camisa e vou fazer isso com orgulho'."

O próprio Terry havia apoiado fortemente a transferência, classificando Martinez como a potencial contratação do verão. "Se eu pudesse escolher qualquer goleiro do mundo, ele estaria bem no topo da minha lista", disse o ex-capitão do Chelsea. "Nós o contratamos no Aston Villa, vindo do Arsenal, e ele foi inacreditável. A confiança que ele demonstra, a forma como treina, a influência que teve sobre um grupo de jogadores, a mentalidade, tudo isso é incrível."



