Getty Images Sport
Traduzido por
Emi Martinez abandona a icônica camisa 26 de John Terry após apenas UM jogo, e o Chelsea confirma surpreendente mudança de número
Mudança repentina de Martinez
Martinez chegou a Stamford Bridge em uma transferência de £ 7,5 milhões vinda do Aston Villa e imediatamente pediu a camisa 26. O jogador de 34 anos inclusive usou o número em sua estreia, ajudando o Chelsea a garantir uma emocionante vitória por 4 a 3 sobre o Brighton.
No entanto, o goleiro já optou por uma mudança após a transferência por empréstimo de Sanchez para o Como no último dia da janela. A saída do espanhol deixou vaga a prestigiosa camisa 1, levando o internacional argentino a rapidamente mudar seu número no elenco.
O Chelsea confirmou a mudança e anunciou um gesto especial para os torcedores que já compraram a camisa original. Os fãs que adquiriram uma camisa 'Martinez 26' na megastore oficial do clube ou no site podem levá-la a Stamford Bridge até 4 de outubro, junto com o comprovante de compra, para tê-la autografada pessoalmente pelo novo goleiro.
- Getty Images Sport
A bênção de Terry
A rápida mudança de número no elenco acontece pouco depois de Martinez revelar publicamente que havia pedido a bênção de Terry para usar o antigo número dele. O goleiro destacou sua experiência anterior usando esse número por empréstimo e compartilhou sua empolgação por assumir essa responsabilidade em Stamford Bridge.
"John foi alguém com quem falei antes de me juntar ao clube, e ele disse que estava nas nuvens por me ter aqui", explicou Martinez. "Na manhã em que assinei, mandei uma mensagem para ele e disse: 'Vou vestir sua camisa e vou fazer isso com orgulho'."
O próprio Terry havia apoiado fortemente a transferência, classificando Martinez como a potencial contratação do verão. "Se eu pudesse escolher qualquer goleiro do mundo, ele estaria bem no topo da minha lista", disse o ex-capitão do Chelsea. "Nós o contratamos no Aston Villa, vindo do Arsenal, e ele foi inacreditável. A confiança que ele demonstra, a forma como treina, a influência que teve sobre um grupo de jogadores, a mentalidade, tudo isso é incrível."
Um legado pesado
Terry ficou empolgado ao ver um jogador com a mentalidade de Martinez herdar sua lendária camisa, destacando que os dois compartilhavam a mesma aversão a sofrer gols. "Ele vai ficar com a camisa 26, sim, demos o sinal verde", havia dito Terry. "Sabe por quê? Porque ele ama não ser vazado tanto quanto eu amava quando usava a camisa 26."
Apesar desse respeito mútuo, Martinez agora seguirá seu próprio caminho com a tradicional camisa 1. Desde que Terry se aposentou, a camisa 26 tem se mostrado difícil de ser mantida a longo prazo. Kalidou Koulibaly a vestiu brevemente durante sua passagem por Londres, enquanto o cria da base Levi Colwill a usou por uma única temporada antes de trocar pela camisa 6.
- AFP
Teste para o Arsenal se aproxima
Martinez agora está pronto para fazer sua primeira partida com a nova camisa 1 quando o Chelsea viajar ao Emirates Stadium para enfrentar o Arsenal. O confronto que se aproxima contra seu ex-clube acrescenta uma camada intrigante de ironia à sua recente troca de número no elenco, já que o argentino usou de forma marcante a camisa 26 durante seu período no norte de Londres.
Com Sanchez emprestado, Martinez se firmou como o goleiro titular incontestável, enquanto o Chelsea busca ganhar um impulso vital após sua vitória caótica sobre o Brighton.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.