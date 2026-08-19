Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Traduzido por

Emergência em Old Trafford! Michael Carrick enfrenta quatro enormes dores de cabeça no mercado antes do fim da janela de transferências

Mercado da bola
Manchester United
M. Carrick
J. Zirkzee
M. Rashford
Premier League

O Manchester United tem menos de duas semanas para concluir seus negócios de transferências de verão sob o comando de Michael Carrick. Com várias questões críticas no elenco ainda sem solução, decisões importantes se aproximam antes de a janela de transferências fechar em 1º de setembro.

  • Reforçando a lateral e a profundidade no meio-campo

    De acordo com o Manchester Evening News, o Manchester United ainda precisa resolver posições-chave no elenco que exigem reforços imediatos, especialmente nas laterais e no meio-campo. Luke Shaw segue como a única opção experiente para a lateral esquerda, o que faz de alvos como Joaquin Seys, do Club Brugge, uma opção acessível e prática por cerca de £30 milhões. Enquanto isso, Carrick identificou Adam Wharton, do Crystal Palace, como um alvo importante para o meio-campo, embora o jovem seja avaliado em cerca de £85 milhões.

    Garantir as contratações de Seys e Wharton antes do fechamento da janela ajudaria bastante a colocar o United em uma posição muito mais forte para a campanha que está por vir. A chegada desses reforços é essencial para lidar com uma tabela congestionada em todas as competições.

    • Publicidade
  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Definindo o futuro incerto de Marcus Rashford

    Uma decisão importante a ser tomada diz respeito ao futuro de Marcus Rashford, depois que o experiente atacante passou a última temporada emprestado ao Barcelona. Embora tenha retornado a Old Trafford para a pré-temporada, seguem as dúvidas sobre onde ele jogará nesta campanha após o fracasso das conversas por uma transferência em definitivo devido às exigências salariais.

    Se Rashford ficar, Carrick poderá planejar sua linha de ataque levando em conta o internacional inglês, mas sua saída pode desencadear a contratação de um substituto de última hora. Uma decisão definitiva precisa ser tomada o quanto antes para dar estabilidade ao elenco.

  • Gerenciando opções de centroavante reserva

    Joshua Zirkzee vem sendo apontado como alvo de uma transferência para a Juventus durante a maior parte do verão, o que deixaria Benjamin Sesko sem um centroavante reserva de ofício. Embora Matheus Cunha e Bryan Mbeumo tenham atuado centralizados, Carrick provavelmente gostaria de contar com outro camisa 9 de origem.

    Bamba Dieng, do Lorient, surgiu como uma opção potencial depois de marcar 15 gols na última temporada, atraindo interesse de vários clubes. Levar o internacional senegalês para Old Trafford poderia oferecer uma concorrência importante para Sesko no ataque.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Manchester United v Atletico de Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Simplificando saídas tardias e empréstimos

    O United está planejando liberar vários outros jogadores, por empréstimo ou em definitivo, antes do prazo final da janela de verão. Harry Amass vem atraindo interesse de West Ham e Norwich City, enquanto joias da base como Toby Collyer, Dan Gore e Chido Obi devem buscar saídas temporárias.

    Equilibrar esses empréstimos e vendas em definitivo é crucial enquanto Carrick e a diretoria finalizam a composição do elenco. Administrar esses ativos periféricos de forma eficaz concluirá uma janela movimentada e transformadora para o clube.

Premier League
Hull crest
Hull
HUL
Manchester United crest
Manchester United
MUN