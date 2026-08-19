De acordo com o Manchester Evening News, o Manchester United ainda precisa resolver posições-chave no elenco que exigem reforços imediatos, especialmente nas laterais e no meio-campo. Luke Shaw segue como a única opção experiente para a lateral esquerda, o que faz de alvos como Joaquin Seys, do Club Brugge, uma opção acessível e prática por cerca de £30 milhões. Enquanto isso, Carrick identificou Adam Wharton, do Crystal Palace, como um alvo importante para o meio-campo, embora o jovem seja avaliado em cerca de £85 milhões.

Garantir as contratações de Seys e Wharton antes do fechamento da janela ajudaria bastante a colocar o United em uma posição muito mais forte para a campanha que está por vir. A chegada desses reforços é essencial para lidar com uma tabela congestionada em todas as competições.