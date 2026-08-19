Getty Images Sport
Traduzido por
Emergência em Old Trafford! Michael Carrick enfrenta quatro enormes dores de cabeça no mercado antes do fim da janela de transferências
Reforçando a lateral e a profundidade no meio-campo
De acordo com o Manchester Evening News, o Manchester United ainda precisa resolver posições-chave no elenco que exigem reforços imediatos, especialmente nas laterais e no meio-campo. Luke Shaw segue como a única opção experiente para a lateral esquerda, o que faz de alvos como Joaquin Seys, do Club Brugge, uma opção acessível e prática por cerca de £30 milhões. Enquanto isso, Carrick identificou Adam Wharton, do Crystal Palace, como um alvo importante para o meio-campo, embora o jovem seja avaliado em cerca de £85 milhões.
Garantir as contratações de Seys e Wharton antes do fechamento da janela ajudaria bastante a colocar o United em uma posição muito mais forte para a campanha que está por vir. A chegada desses reforços é essencial para lidar com uma tabela congestionada em todas as competições.
- Getty Images Sport
Definindo o futuro incerto de Marcus Rashford
Uma decisão importante a ser tomada diz respeito ao futuro de Marcus Rashford, depois que o experiente atacante passou a última temporada emprestado ao Barcelona. Embora tenha retornado a Old Trafford para a pré-temporada, seguem as dúvidas sobre onde ele jogará nesta campanha após o fracasso das conversas por uma transferência em definitivo devido às exigências salariais.
Se Rashford ficar, Carrick poderá planejar sua linha de ataque levando em conta o internacional inglês, mas sua saída pode desencadear a contratação de um substituto de última hora. Uma decisão definitiva precisa ser tomada o quanto antes para dar estabilidade ao elenco.
Gerenciando opções de centroavante reserva
Joshua Zirkzee vem sendo apontado como alvo de uma transferência para a Juventus durante a maior parte do verão, o que deixaria Benjamin Sesko sem um centroavante reserva de ofício. Embora Matheus Cunha e Bryan Mbeumo tenham atuado centralizados, Carrick provavelmente gostaria de contar com outro camisa 9 de origem.
Bamba Dieng, do Lorient, surgiu como uma opção potencial depois de marcar 15 gols na última temporada, atraindo interesse de vários clubes. Levar o internacional senegalês para Old Trafford poderia oferecer uma concorrência importante para Sesko no ataque.
- Getty Images Sport
Simplificando saídas tardias e empréstimos
O United está planejando liberar vários outros jogadores, por empréstimo ou em definitivo, antes do prazo final da janela de verão. Harry Amass vem atraindo interesse de West Ham e Norwich City, enquanto joias da base como Toby Collyer, Dan Gore e Chido Obi devem buscar saídas temporárias.
Equilibrar esses empréstimos e vendas em definitivo é crucial enquanto Carrick e a diretoria finalizam a composição do elenco. Administrar esses ativos periféricos de forma eficaz concluirá uma janela movimentada e transformadora para o clube.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.