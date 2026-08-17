A proposta de transferência de Konstantelias para o Dortmund provocou uma revolta enorme e furiosa entre os torcedores do PAOK, de acordo com o BILD. O internacional grego voou para a Alemanha no domingo para realizar exames médicos antes de uma transferência de grande impacto. No entanto, sua saída iminente desencadeou uma reação imediata em casa, em Tessalônica.

O principal grupo de ultras do PAOK, conhecido como Gate 4, se posicionou publicamente contra a lucrativa transferência e passou a protestar ativamente contra a decisão. O Dortmund teria concordado com uma taxa fixa garantida entre € 25 milhões e € 27 milhões. Com bônus relacionados a desempenho incluídos, o pacote financeiro total pode acabar superando a marca de € 30 milhões.