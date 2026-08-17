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Emboscada no aeroporto! Torcedores furiosos do PAOK se revoltam para IMPEDIR transferência de € 30 milhões para o Borussia Dortmund

Mercado da bola
G. Konstantelias
Borussia Dortmund
PAOK Thessaloniki
Bundesliga
Super League

A iminente transferência de Giannis Konstantelias para o Borussia Dortmund provocou uma enorme revolta entre os torcedores do PAOK. Os fãs protestaram furiosamente do lado de fora do estádio e do escritório do presidente do clube, e alguns até esperaram no aeroporto na Alemanha para interceptar o internacional grego antes de seus exames médicos.

  • Torcedores se revoltam com transferência do Dortmund

    A proposta de transferência de Konstantelias para o Dortmund provocou uma revolta enorme e furiosa entre os torcedores do PAOK, de acordo com o BILD. O internacional grego voou para a Alemanha no domingo para realizar exames médicos antes de uma transferência de grande impacto. No entanto, sua saída iminente desencadeou uma reação imediata em casa, em Tessalônica.

    O principal grupo de ultras do PAOK, conhecido como Gate 4, se posicionou publicamente contra a lucrativa transferência e passou a protestar ativamente contra a decisão. O Dortmund teria concordado com uma taxa fixa garantida entre € 25 milhões e € 27 milhões. Com bônus relacionados a desempenho incluídos, o pacote financeiro total pode acabar superando a marca de € 30 milhões.

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    Protestos chegam ao gabinete do presidente

    A reação furiosa da torcida rapidamente foi muito além de simples reclamações nas redes sociais. Torcedores em protesto marcharam até o escritório do presidente do clube, exigindo de forma agressiva uma reunião urgente para impedir a transferência. Outros torcedores mais apaixonados se reuniram do lado de fora do estádio para manifestar com firmeza sua extrema insatisfação.

    Incrivelmente, a BILD sugere que alguns torcedores chegaram até a esperar o meio-campista ofensivo no aeroporto de Dortmund, na esperança desesperada de fazê-lo desistir da mudança. A situação segue extremamente tensa enquanto o Borussia Dortmund tenta finalizar a documentação necessária. O gigante alemão voltou imediatamente toda a sua atenção para Konstantelias depois de sua tentativa frustrada de contratar Said El Mala, do Koln.

  • Ecos da saga de Stuttgart

    Esse cenário de tensão vai soar incrivelmente familiar para a diretoria do PAOK. Ainda no verão passado, o Stuttgart tentou contratar o talentoso meio-campista ofensivo e enfrentou exatamente a mesma pressão intensa da torcida barulhenta. Durante aquela saga em particular, o proprietário Ivan Savvidis cedeu dramaticamente à intensa pressão e cancelou o acordo por completo. Konstantelias, em vez disso, assinou um novo e lucrativo contrato até 2029 e permaneceu exatamente onde estava.

    A Gate 4 conseguiu o que queria no passado e agora está ferozmente determinada a repetir esse sucesso. No entanto, ao contrário da saga anterior com o Stuttgart, desta vez o jogador realmente embarcou em um avião e viajou para a Alemanha.

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    Termos do contrato e perspectivas futuras

    Segundo relatos, Konstantelias comprometeu seu futuro de longo prazo com o Black and Yellows ao assinar um contrato de cinco anos, que o mantém no clube até 2031. O internacional grego terá um aumento significativo em seus ganhos, com seu salário bruto na Alemanha previsto para ficar entre € 3 milhões e € 4 milhões por temporada.

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