Segundo informações do jornal *Bild*, o atacante de 28 anos está prestes a assinar contrato com o VfL Wolfsburg, time que sofreu rebaixamento da Bundesliga.
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Embora uma condição essencial não tenha sido cumprida! Fabian Reese, estrela do Hertha, parece estar prestes a fazer uma transferência surpreendente
Assim, os dois clubes ainda precisariam chegar a um acordo final sobre o valor da transferência; estima-se que, no final das contas, entre seis e oito milhões de euros sejam transferidos da conta do Wolfsburg para a capital federal em troca de Reese.
Aparentemente, já há algum tempo existe um acordo entre o jogador de 28 anos e o VfL, embora, há algumas semanas, esse acordo ainda tivesse sido feito com a condição de que o Wolfsburg permanecesse na primeira divisão.
Como se sabe, esse plano não deu certo — após um empate e uma derrota nas partidas de rebaixamento contra o SC Paderborn, os Lobos foram rebaixados da primeira divisão alemã para a 2.ª Bundesliga pela primeira vez na história do clube.
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Reese também está na mira de clubes da Bundesliga e da Turquia
Agora, parece que o Wolfsburg e Reese voltaram a chegar a um acordo, tendo em conta os recentes acontecimentos. O atacante havia sido associado a vários clubes da Bundesliga e da Turquia nas últimas semanas, mas, aparentemente, sua escolha recaiu sobre o VfL.
No Hertha de Berlim, que ficou bem aquém de seu objetivo de voltar à primeira divisão na última temporada, Reese ainda tem contrato até 2030. Com um salário mensal estimado em 150 mil euros, ele é o jogador mais bem pago do clube.
Com a saída do jogador de 28 anos, Berlim perderia, em pouco tempo, o segundo jogador mais importante, depois de Kenneth Eichhorn, que se junta ao Bayer 04 Leverkusen.