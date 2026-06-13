Embora uma condição essencial não tenha sido cumprida! Fabian Reese, estrela do Hertha, parece estar prestes a fazer uma transferência surpreendente

Assim, os dois clubes ainda precisariam chegar a um acordo final sobre o valor da transferência; estima-se que, no final das contas, entre seis e oito milhões de euros sejam transferidos da conta do Wolfsburg para a capital federal em troca de Reese.

Aparentemente, já há algum tempo existe um acordo entre o jogador de 28 anos e o VfL, embora, há algumas semanas, esse acordo ainda tivesse sido feito com a condição de que o Wolfsburg permanecesse na primeira divisão.

Como se sabe, esse plano não deu certo — após um empate e uma derrota nas partidas de rebaixamento contra o SC Paderborn, os Lobos foram rebaixados da primeira divisão alemã para a 2.ª Bundesliga pela primeira vez na história do clube.