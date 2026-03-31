Embora um deles não tenha entrado em campo — e outro nem sequer tenha sido convocado: dois vencedores secretos do BVB na seleção alemã

Apesar de sua fase menos boa, que já se arrasta há semanas no Newcastle United, que atravessa uma crise, ele é a primeira opção de Nagelsmann no ataque, caso o técnico opte por um centroavante clássico. Contra Gana, na equipe titular, Woltemade causou boa impressão principalmente como pivô, mesmo que não tenha conseguido marcar um gol. Sua vantagem é que, em comparação com seus concorrentes, ele representa mais um elemento diferente no ataque. Deniz Undav, por sua vez, precisa se contentar com o papel de reserva.

O jogador do Stuttgart sai do estágio, de certa forma, como vencedor e perdedor ao mesmo tempo. “Everbybody’s Darling” cumpriu a missão do técnico da seleção e brilhou como “finalizador” com seu gol da vitória diante da torcida local. Nagelsmann justificou o papel de reserva de Undav dizendo que suas qualidades só aparecem contra adversários cansados e observou corretamente que grande parte dos seus 23 gols pelo VfB (16) foram de fato marcados no segundo tempo.

Ao mesmo tempo, Undav questionou publicamente as tão mencionadas “conversas sobre papéis” de Nagelsmann ao expressar, após a partida, ao microfone da ARD, esperanças de ter mais tempo de jogo. Será que ele fez um favor a si mesmo com isso? É questionável. A frase provavelmente não foi muito bem recebida por Nagelsmann, que já havia enfatizado antes que só levaria jogadores que cumprissem seu papel sem contestar. Undav admitiu, porém, “aceitar” isso. No entanto, na coletiva de imprensa que se seguiu, Nagelsmann reagiu de forma visivelmente sensível — e desnecessariamente direta — quando questionado sobre a declaração de Undav: “Ele mesmo se coloca sob pressão com suas declarações. Nesse sentido, para mim está tudo bem, desde que ele comece a marcar menos gols. Se ele consegue lidar bem com isso, pode muito bem fazer o que quiser.”

A verdade completa também inclui o fato de que Undav mal havia entrado no jogo até marcar o gol. Isso, é claro, não passou despercebido por Nagelsmann. “Não achei seu desempenho bom até o gol”, disse ele, referindo-se aos poucos toques de bola (13) do jogador do Stuttgart. Ao mesmo tempo, ele admitiu: “Mas é por isso que ele é um atacante de ponta, por estar onde a bola cai.”

Nagelsmann também questionou se Undav “marcaria assim se tivesse corrido por 70 minutos antes” e enfatizou novamente: “Também precisaremos de jogadores de troca no verão, capazes de decidir um jogo. Essa é a sua missão, o seu papel.” Mas o debate está encerrado? Provavelmente não por enquanto, embora Nagelsmann pareça já estar farto do assunto. “Já faz sete dias que o tema Deniz Undav não sai da cabeça.”