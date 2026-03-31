Embora um deles não tenha entrado em campo — e outro nem sequer tenha sido convocado: dois vencedores secretos do BVB na seleção alemã

Na defesa central, a situação também está definida. Nico Schlotterbeck e Jonathan Tah irão, aconteça o que acontecer, para a Copa do Mundo como dupla titular. Nem mesmo os dois erros de Schlotterbeck contra a Suíça vão mudar isso. Afinal, espera-se que ele, na construção de jogadas, dê passes que abram espaços.
É claro que a confirmação para Nagelsmann, que já havia prometido a Schlotterbeck uma vaga de titular na revista “kicker” e deu todo o apoio ao zagueiro do BVB mesmo após a partida contra a Suíça, é outra. Uma razão para a convicção do técnico da seleção é óbvia: Schlotterbeck é o único zagueiro central com um pé esquerdo forte no elenco atual, o que é simplesmente necessário em um sistema tão orientado para a bola, com as exigências de Nagelsmann. Resta esperar que tenha sido apenas um deslize pontual.
Por outro lado, também não há dúvidas quanto à classe individual de Schlotterbeck na defesa espacial e nos duelos. Tah também se beneficia disso, já que, principalmente em momentos de transição rápida, ele tem dificuldades de vez em quando para reagir a tempo. Contra a Suíça, ele também foi muito passivo nos dois gols sofridos.
Em relação ao concorrente Antonio Rüdiger, Tah ainda tem, no momento, uma boa vantagem. Mesmo que o zagueiro do Bayern não tenha se saído muito bem em uma jogada contra Gana e tenha que agradecer a Schlotterbeck por o placar não ter ficado 1 a 1 mais cedo. Rüdiger deve ser o primeiro suplente, caso não se prejudique com novas controvérsias no Real Madrid.
Waldemar Anton também já pode contar com a vaga na Copa do Mundo, embora não tenha jogado nem um minuto. Assim como Groß, o jogador do Dortmund é um membro respeitado na estrutura da seleção alemã, totalmente satisfeito com seu papel de garantir vitórias por placares apertados até o apito final. Além disso, uma convocação é a recompensa merecida por uma temporada forte no BVB. Nagelsmann já havia dado essa indicação logo após o apito final: “Temos alguns que não jogaram agora, e precisamos ver como serão as próximas semanas. Mas também temos o Waldi, que muito provavelmente estará na lista, embora não tenha jogado. Com ele, sabemos o que temos. Ele sempre se entrega totalmente nos treinos, dá tudo de si. Ele já merecia ter jogado muitas vezes, mas isso não transparece nele.”
Malick Thiaw foi, ao lado de Anton, Schade e do goleiro reserva Finn Dahmen, o quarto do grupo que não entrou em campo. Ele é e continua sendo, portanto, uma aposta incerta.