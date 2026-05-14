Embora os Reds tenham ficado muito aquém das expectativas nesta temporada e a classificação para a Liga dos Campeões ainda não esteja garantida a duas rodadas do fim da Premier League, tudo indica que o holandês vai permanecer no clube.
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Embora tenha perdido a confiança dos torcedores: declarações reveladoras apontam para uma surpresa na comissão técnica do Liverpool
Em uma coletiva de imprensa, Slot declarou, com palavras reveladoras, que continua firme no cargo. “Tenho todos os motivos para acreditar que continuarei como técnico do Liverpool na próxima temporada”, disse o técnico de 47 anos, poucos dias antes do jogo em casa contra o Aston Villa, na sexta-feira, um confronto decisivo. Preocupações com uma possível demissão soam bem diferentes.
Além disso, Slot anunciou que pretende agir no mercado de transferências — vale ressaltar que isso ocorre menos de um ano após investimentos de quase meio bilhão de euros. “Os planos para a próxima temporada estão definidos, as negociações entre o clube e os novos jogadores estão em andamento, e eu estou envolvido nisso.” Com uma vitória sobre o Aston Villa, que está com a mesma pontuação, o Liverpool pode garantir a participação na Liga dos Campeões. O time, atualmente em quarto lugar na tabela, tem quatro pontos de vantagem sobre o sexto colocado, o AFC Bournemouth.
- (C)Getty Images
Os torcedores do Liverpool vaiaram Slot recentemente
Durante uma temporada marcada por muitos altos e baixos, surgiram repetidamente rumores sobre uma possível demissão do técnico campeão. Especialmente porque Xabi Alonso está no mercado, um treinador pelo qual o LFC já havia demonstrado grande interesse antes mesmo da chegada de Slot. O espanhol está sem clube desde sua saída precoce do Real Madrid, por volta da virada do ano. Mais ou menos na mesma época, rumores persistentes sobre a demissão de Slot começaram a circular.
No último fim de semana, Slot mais uma vez atraiu a ira de seus próprios torcedores. Depois de substituir o queridinho da torcida, Rio Ngumoha, apesar de uma boa atuação, por Alexander Isak, ele foi vaiado pelos torcedores dos Reds. Já houve vários indícios nesta temporada de que Slot perdeu a confiança dos torcedores. Além disso, contra o Blues, o Liverpool estabeleceu um recorde negativo nada louvável.
O gol de empate de Enzo Fernández em cobrança de falta significou o 18º gol sofrido em jogadas de bola parada nesta temporada. Nunca antes, desde a fundação da Premier League, o 20 vezes campeão inglês havia sofrido tantos gols em jogadas de bola parada. Com isso, o LFC também lidera o ranking desta temporada.
Arne Slot: Estatísticas como técnico do Liverpool FC
Jogos 111 Vitórias 66 Empates 17 Derrotas 28 Pontos por jogo 1,94