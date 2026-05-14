Embora tenha perdido a confiança dos torcedores: declarações reveladoras apontam para uma surpresa na comissão técnica do Liverpool

Durante uma temporada marcada por muitos altos e baixos, surgiram repetidamente rumores sobre uma possível demissão do técnico campeão. Especialmente porque Xabi Alonso está no mercado, um treinador pelo qual o LFC já havia demonstrado grande interesse antes mesmo da chegada de Slot. O espanhol está sem clube desde sua saída precoce do Real Madrid, por volta da virada do ano. Mais ou menos na mesma época, rumores persistentes sobre a demissão de Slot começaram a circular.

No último fim de semana, Slot mais uma vez atraiu a ira de seus próprios torcedores. Depois de substituir o queridinho da torcida, Rio Ngumoha, apesar de uma boa atuação, por Alexander Isak, ele foi vaiado pelos torcedores dos Reds. Já houve vários indícios nesta temporada de que Slot perdeu a confiança dos torcedores. Além disso, contra o Blues, o Liverpool estabeleceu um recorde negativo nada louvável.

O gol de empate de Enzo Fernández em cobrança de falta significou o 18º gol sofrido em jogadas de bola parada nesta temporada. Nunca antes, desde a fundação da Premier League, o 20 vezes campeão inglês havia sofrido tantos gols em jogadas de bola parada. Com isso, o LFC também lidera o ranking desta temporada.