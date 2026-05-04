Embora também tenha contribuído para a suspensão de Kompany: um bom presságio para o FC Bayern contra o PSG

No entanto, o árbitro também teve seu papel na suspensão do técnico Vincent Kompany na espetacular partida de ida. Pinheiro mostrou ao belga, na vitória sobre o PSV, um dos três cartões amarelos fatídicos que acabaram por custar-lhe a partida de ida. Após o 4 a 5 em Paris, a equipe do técnico Vincent Kompany precisa, mais uma vez, de uma vitória para chegar à final.

A outra partida de volta das semifinais, na terça-feira, entre o Arsenal e o Atlético de Madrid (1 a 1 na ida), está totalmente nas mãos dos alemães. O árbitro berlinense Daniel Siebert comandará a partida em Londres. Todos os assistentes também são da Alemanha. Bastian Dankert, de Rostock, atuará como assistente de vídeo.