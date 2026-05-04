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Pinheiro KimmichIMAGO / Jan Huebner
SID

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Embora também tenha contribuído para a suspensão de Kompany: um bom presságio para o FC Bayern contra o PSG

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x PSG
Bayern de Munique
PSG
V. Kompany

O português João Pinheiro será o árbitro da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, na quarta-feira, entre o FC Bayern e o atual campeão Paris Saint-Germain.

O árbitro de 38 anos já apitou duas partidas do Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Tanto na temporada atual (2 a 1 contra o PSV Eindhoven) quanto na temporada passada (3 a 1 contra o Slovan Bratislava), o Bayern saiu vitorioso. 

  • No entanto, o árbitro também teve seu papel na suspensão do técnico Vincent Kompany na espetacular partida de ida. Pinheiro mostrou ao belga, na vitória sobre o PSV, um dos três cartões amarelos fatídicos que acabaram por custar-lhe a partida de ida. Após o 4 a 5 em Paris, a equipe do técnico Vincent Kompany precisa, mais uma vez, de uma vitória para chegar à final.

    A outra partida de volta das semifinais, na terça-feira, entre o Arsenal e o Atlético de Madrid (1 a 1 na ida), está totalmente nas mãos dos alemães. O árbitro berlinense Daniel Siebert comandará a partida em Londres. Todos os assistentes também são da Alemanha. Bastian Dankert, de Rostock, atuará como assistente de vídeo.

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