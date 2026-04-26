Embora sua saída já esteja decidida: o astro do FC Bayern de Munique, dado como perdido, apresenta argumentos para uma reviravolta espetacular

No sábado, ainda não foi o suficiente para bater o recorde. Para igualar a marca do FC Schalke 04 da temporada 1980/81, teria sido necessária a entrada do novato Bastian Assomo no jogo de sábado contra o Mainz. Naquela temporada, onze jogadores com menos de 20 anos estrearam-se na primeira divisão alemã pelo Schalke; no clube mais titulado da Alemanha, esse número ainda está em dez.

Se o recorde ainda será igualado ou até mesmo superado nas três partidas restantes da Bundesliga contra Heidenheim, Wolfsburg e Colônia, só o tempo dirá. O que já se pode afirmar com certeza é que, de todos os treinadores do Bayern dos últimos 20 anos, Kompany é, de longe, o mais empenhado em escalar jogadores jovens com potencial de desenvolvimento e em lhes dar a chance de provar seu valor entre os profissionais.

Ontem à tarde, por exemplo, o técnico do FCB ajudou o meio-campista Bara Sapoko a fazer sua estreia como titular. O senegalês de 18 anos já havia comemorado sua primeira participação pela equipe principal há cerca de duas semanas, na vitória por 5 a 0 sobre o FC St. Pauli. Na grande exibição contra o VfB Stuttgart, ele teve mais alguns minutos em campo, antes de poder jogar desde o início em Mainz.

Ele “mereceu” esse privilégio, enfatizou Kompany antes do início da partida, deixando claro que uma chance na equipe principal não é um “presente” que ele dá aos jovens jogadores por pura bondade. “Hoje é uma tarefa difícil. É preciso ter essa maturidade para estar em um jogo assim. Para Sapoko, é um grande teste, mas para os outros rapazes também. Em algum momento, é preciso passar por isso. É preciso estar lá. Em algum momento, chega a hora certa de levá-los.”

Já havia indícios há algum tempo de que, mais cedo ou mais tarde, isso aconteceria e Sapoko teria seus primeiros minutos como profissional. No Bayern, tem-se grande apreço pelo jogador de 18 anos; segundo consta, Kompany, em particular, é um grande fã. Seus companheiros de equipe também não demoraram muito para se convencerem das qualidades de Sapoko. “Dava para ver que ele tem um talento incrível e é um cara legal. Ele é muito grato. Ele fez um ótimo trabalho hoje”, elogiou Leon Goretzka após a partida em St. Pauli.

Contra o Mainz 05, esse “talento” apareceu repetidamente em alguns momentos, mas, no geral, Sapoko teve uma tarde um tanto infeliz. Ao lado de Aleksandar Pavlovic, o jogador de 18 anos teve visíveis dificuldades com a pressão alta e o marcamento agressivo do meio-campo do Mainz, liderado por Paul Nebel, Nadiem Amiri e Kaishu Sano. Quando o FSV acelerava o ritmo em um de seus contra-ataques rápidos, Sapoko parecia rapidamente sobrecarregado. Assim, foi lógico que o senegalês tenha se saído mal em dois gols sofridos. No 0 a 2, ele perdeu a bola na construção do ataque e, em seguida, não conseguiu entrar na disputa; no 0 a 3, bastou um simples drible de Amiri na grande área para deixá-lo no chão.

Isso não significa, de forma alguma, que Sapoko não deva ter mais oportunidades no futuro; afinal, um único jogo contra um adversário em boa fase não permite tirar conclusões sobre a qualidade duradoura de um jogador dessa idade. Ao mesmo tempo, porém, é preciso constatar que Kompany errou pela primeira vez com uma de suas experiências do tipo “jovens em ação”. Pois só após a substituição de Sapoko, aos 77 minutos, a construção de jogadas do Bayern ficou mais clara, melhor estruturada e, com dois gols no final, também mais produtiva no geral.