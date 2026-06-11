Justamente essas vendas são consideradas fundamentais; afinal, o diretor esportivo Max Eberl foi fortemente instado pelo poderoso conselho fiscal, liderado por Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge, a gerar receitas com transferências para, por exemplo, fechar o pacote de 110 milhões de euros que está sendo negociado para as contratações previstas de Nathaniel Brown (o Eintracht Frankfurt pede 65 milhões de euros) e Ismael Saibari (o PSV Eindhoven pede cerca de 50 milhões de euros).

Além disso, para tornar mais prováveis as saídas de Ito e Kim, segundo a revista kicker, o FC Bayern espera agora apenas uma indenização entre 20 e 25 milhões de euros por cada um. Embora isso ainda corresponda quase exatamente ao valor que foi transferido ao VfB Stuttgart pela cláusula de rescisão de Ito em 2024, o campeão alemão aparentemente reduziu significativamente suas exigências em relação a Kim.

Recentemente, ainda se falava de 35 a 40 milhões de euros como valor de transferência para o sul-coreano, razão pela qual a Juventus de Turim, segundo a Gazzetta dello Sport, ainda hesitava em investir pesado em Kim. Ao mesmo tempo, porém, o jornal esportivo italiano informou que Kim já teria dado o aval para a transferência para a Velha Senhora.

No entanto, segundo a revista kicker, isso não parece ser necessariamente o caso.