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Kim BayernGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

Embora o valor da transferência tenha sido reduzido: o Bayern de Munique parece estar diante de um grande problema com a venda prevista de Min-Jae Kim

Bundesliga
Mercado da bola
Bayern de Munique
M. Kim
Juventus
I. Saibari
N. Brown
H. Ito

De acordo com a revista *kicker*, o FC Bayern poderá e deverá dispensar meia dúzia de jogadores neste verão. No entanto, parece haver um problema com um dos principais candidatos à saída, que é fundamental para os planos de transferências.

É certo que Alexander Nübel, Bryan Zaragoza, Sacha Boey e João Palhinha não farão mais parte do elenco do clube mais titulado da Alemanha na próxima temporada e devem se transferir para um novo clube. Hiroki Ito e Min-Jae Kim também devem e podem, de certa forma, procurar um novo clube. 

  • Justamente essas vendas são consideradas fundamentais; afinal, o diretor esportivo Max Eberl foi fortemente instado pelo poderoso conselho fiscal, liderado por Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge, a gerar receitas com transferências para, por exemplo, fechar o pacote de 110 milhões de euros que está sendo negociado para as contratações previstas de Nathaniel Brown (o Eintracht Frankfurt pede 65 milhões de euros) e Ismael Saibari (o PSV Eindhoven pede cerca de 50 milhões de euros).

    Além disso, para tornar mais prováveis as saídas de Ito e Kim, segundo a revista kicker, o FC Bayern espera agora apenas uma indenização entre 20 e 25 milhões de euros por cada um. Embora isso ainda corresponda quase exatamente ao valor que foi transferido ao VfB Stuttgart pela cláusula de rescisão de Ito em 2024, o campeão alemão aparentemente reduziu significativamente suas exigências em relação a Kim.

    Recentemente, ainda se falava de 35 a 40 milhões de euros como valor de transferência para o sul-coreano, razão pela qual a Juventus de Turim, segundo a Gazzetta dello Sport, ainda hesitava em investir pesado em Kim. Ao mesmo tempo, porém, o jornal esportivo italiano informou que Kim já teria dado o aval para a transferência para a Velha Senhora.

    No entanto, segundo a revista kicker, isso não parece ser necessariamente o caso. 

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  • Kim ItoGetty Images

    O FC Bayern deve pagar a Kim um salário na casa dos dez milhões

    O FC Bayern enfrenta um grande problema justamente na venda do zagueiro central de 29 anos. Segundo a revista especializada alemã, Kim não estaria disposto a abrir mão de parte de seus atuais e generosos ganhos em Munique caso fosse transferido. O jogador sul-coreano, que disputou a Copa do Mundo, receberia, portanto, um salário de dezenas de milhões de euros no FCB. No entanto, parece duvidoso que um clube interessado esteja disposto a pagar esse salário anual, o que dificulta enormemente a venda do zagueiro.

    O fato de Kim, que tem contrato em Munique até 2028, aparentemente não ter nenhum problema em ser apenas a terceira ou até a quarta opção na zaga do Bayern, já ficou claro em abril. “Com o tempo, percebi que isso também tem lados positivos. Por isso, acho que a situação atual é boa”, disse ele ao footballist.co.kr sobre seu papel de reserva atrás de Dayot Upamecano e Jonathan Tah: “Sempre acreditei que jogar regularmente fosse a solução, mas agora estou satisfeito com meu papel de desafiante.”