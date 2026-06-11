É certo que Alexander Nübel, Bryan Zaragoza, Sacha Boey e João Palhinha não farão mais parte do elenco do clube mais titulado da Alemanha na próxima temporada e devem se transferir para um novo clube. Hiroki Ito e Min-Jae Kim também devem e podem, de certa forma, procurar um novo clube.
Traduzido por
Embora o valor da transferência tenha sido reduzido: o Bayern de Munique parece estar diante de um grande problema com a venda prevista de Min-Jae Kim
Justamente essas vendas são consideradas fundamentais; afinal, o diretor esportivo Max Eberl foi fortemente instado pelo poderoso conselho fiscal, liderado por Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge, a gerar receitas com transferências para, por exemplo, fechar o pacote de 110 milhões de euros que está sendo negociado para as contratações previstas de Nathaniel Brown (o Eintracht Frankfurt pede 65 milhões de euros) e Ismael Saibari (o PSV Eindhoven pede cerca de 50 milhões de euros).
Além disso, para tornar mais prováveis as saídas de Ito e Kim, segundo a revista kicker, o FC Bayern espera agora apenas uma indenização entre 20 e 25 milhões de euros por cada um. Embora isso ainda corresponda quase exatamente ao valor que foi transferido ao VfB Stuttgart pela cláusula de rescisão de Ito em 2024, o campeão alemão aparentemente reduziu significativamente suas exigências em relação a Kim.
Recentemente, ainda se falava de 35 a 40 milhões de euros como valor de transferência para o sul-coreano, razão pela qual a Juventus de Turim, segundo a Gazzetta dello Sport, ainda hesitava em investir pesado em Kim. Ao mesmo tempo, porém, o jornal esportivo italiano informou que Kim já teria dado o aval para a transferência para a Velha Senhora.
No entanto, segundo a revista kicker, isso não parece ser necessariamente o caso.
- Getty Images
O FC Bayern deve pagar a Kim um salário na casa dos dez milhões
O FC Bayern enfrenta um grande problema justamente na venda do zagueiro central de 29 anos. Segundo a revista especializada alemã, Kim não estaria disposto a abrir mão de parte de seus atuais e generosos ganhos em Munique caso fosse transferido. O jogador sul-coreano, que disputou a Copa do Mundo, receberia, portanto, um salário de dezenas de milhões de euros no FCB. No entanto, parece duvidoso que um clube interessado esteja disposto a pagar esse salário anual, o que dificulta enormemente a venda do zagueiro.
O fato de Kim, que tem contrato em Munique até 2028, aparentemente não ter nenhum problema em ser apenas a terceira ou até a quarta opção na zaga do Bayern, já ficou claro em abril. “Com o tempo, percebi que isso também tem lados positivos. Por isso, acho que a situação atual é boa”, disse ele ao footballist.co.kr sobre seu papel de reserva atrás de Dayot Upamecano e Jonathan Tah: “Sempre acreditei que jogar regularmente fosse a solução, mas agora estou satisfeito com meu papel de desafiante.”