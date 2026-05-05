Embora o técnico não esteja convencido: o Galatasaray parece ter um jogador da seleção alemã na lista de desejos

Após os grandes investimentos do ano passado, o Galatasaray planeja uma ofensiva de transferências também neste verão. Amiri teria alguns defensores no clube — o técnico Okan Buruk, porém, (ainda) não está convencido e preferiria outros jogadores para a posição de ataque central.

Antes da temporada atual, o Gala não só havia quebrado o recorde turco de transferências com o valor de 75 milhões de euros pelo Victor Osimhen (SSC Napoli), como também contratou Leroy Sané (FC Bayern de Munique) e Ilkay Gündogan (Manchester City) sem custos de transferência. Além disso, chegaram Wilfried Singo (31 milhões de euros, Mônaco) e Ugurcan Cakir (27,5 milhões de euros, Trabzonspor).