É o que informa a Sky. Segundo a emissora, Amiri pretende deixar o Mainz no meio do ano, embora seu contrato com o clube se estenda até 2028. Ele estaria em busca de um desafio esportivo que lhe permita assinar um último grande contrato. Desde o verão passado, o jogador de 29 anos é representado pelo renomado agente Pini Zahavi, que já teria sondado as opções para Amiri. Uma delas seria o Galatasaray de Istambul, mas uma transferência para a Arábia Saudita também estaria em consideração para Amiri.
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Embora o técnico não esteja convencido: o Galatasaray parece ter um jogador da seleção alemã na lista de desejos
Após os grandes investimentos do ano passado, o Galatasaray planeja uma ofensiva de transferências também neste verão. Amiri teria alguns defensores no clube — o técnico Okan Buruk, porém, (ainda) não está convencido e preferiria outros jogadores para a posição de ataque central.
Antes da temporada atual, o Gala não só havia quebrado o recorde turco de transferências com o valor de 75 milhões de euros pelo Victor Osimhen (SSC Napoli), como também contratou Leroy Sané (FC Bayern de Munique) e Ilkay Gündogan (Manchester City) sem custos de transferência. Além disso, chegaram Wilfried Singo (31 milhões de euros, Mônaco) e Ugurcan Cakir (27,5 milhões de euros, Trabzonspor).
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Nadiem Amiri ainda espera participar da Copa do Mundo
Amiri chegou ao Mainz vindo do Leverkusen em janeiro de 2024 por uma taxa de transferência de apenas um milhão de euros. Entretanto, segundo o site transfermarkt.de, seu valor de mercado voltou a subir para 17 milhões de euros graças a suas excelentes atuações.
Pela seleção alemã, ele disputou nove partidas e foi convocado novamente pelo técnico Julian Nagelsmann em 2025, após um longo intervalo. “A Copa do Mundo é o maior evento para mim, jogar lá pela Alemanha. Tenho 29 anos agora e provavelmente será minha última chance”, disse ele à RTV/ntv sobre sua esperança de conseguir uma vaga na Copa do Mundo deste verão.
A temporada 2025/26 de Nadiem Amiri no Mainz 05:
Jogos: 33 Minutos em campo: 2678 Gols: 16 Assistências: 4