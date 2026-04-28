O jogo começa na terça-feira, às 21h, no Parc des Princes, em Paris. A partida de volta será disputada na próxima quarta-feira, na Allianz Arena, em Munique. O vencedor deste confronto enfrentará o Arsenal ou o Atlético de Madrid na final, em 30 de maio, em Budapeste.
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Embora o PSG tenha perdido uma vantagem! Será que esse grande ponto de crítica acabará por se tornar a ruína do FC Bayern?
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PSG x FC Bayern: escalação inicial
No FC Bayern, a escalação titular para os jogos importantes está definida há meses, embora tenha ocorrido uma mudança repentina na posição de meia-atacante no início de abril: bem a tempo da lesão de Serge Gnabry, que era titular, Jamal Musiala, já recuperado, voltou à sua melhor forma. Provavelmente, essa será a única mudança na escalação inicial do FC Bayern em relação à vitória por 2 a 1 contra o PSG no início de novembro, na fase de grupos da Liga.
A situação no PSG não parecia tão clara recentemente. Achraf Hakimi, Nuno Mendes e Vitinha reclamaram de pequenas lesões. Fabian Ruiz está se recuperando de uma lesão no joelho e, após duas participações como reserva no último fim de semana, voltou a ser titular pela primeira vez. O quarteto participou do treino final. “Todos estão prontos, não há dúvidas”, disse o técnico do PSG, Luis Enrique, em seguida, na TV do clube.
- PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz – Doue, Dembélé, Kvaratskhelia.
- FC Bayern: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane.
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PSG x FC Bayern: Banco de reservas
O PSG tem enfrentado dificuldades no ataque, enquanto no Bayern de Munique os problemas estão mais relacionados ao elenco: além do titular Gnabry, faltam também três importantes jogadores de rodízio, como Lennart Karl, Tom Bischof e Raphael Guerreiro. Devido ao elenco reduzido, que foi analisado com grande cautela, especialmente antes do início da temporada, os jogadores de impacto que podem garantir vitórias são, portanto, escassos.
Nicolas Jackson vem marcando gols com regularidade na Bundesliga, mas nos jogos importantes contra o Real Madrid e o Bayer Leverkusen ele ficou no banco durante todo o tempo. O diretor esportivo Max Eberl confirmou no fim de semana que a opção de compra pelo jogador emprestado pelo Chelsea não será exercida. Para dar um toque de força física, estão disponíveis Min-Jae Kim, Hiroki Ito e Leon Goretzka. O jogador de reserva provavelmente mais perigoso no momento é Alphonso Davies; com sua velocidade impressionante, o lateral-esquerdo, agora recuperado, costuma causar impacto positivo após entrar em campo. Quem realmente será escalado, em Paris, cabe excepcionalmente ao assistente técnico Aaron Danks, que substitui seu chefe Kompany, suspenso. Não é permitido contato durante a partida nem no intervalo.
De qualquer forma, Enrique tem claramente mais opções na manga do que Danks: caso seus principais jogadores, que estavam contundidos recentemente, comecem todos a partida como esperado, ele conta com o ex-jogador do Bayern Lucas Hernandez, Ilya Zabarnyi e Lucas Beraldo para a defesa; Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu e Kang-In Lee para o meio-campo; e Bradley Barcola e Goncalo Ramos para o ataque, além de vários jogadores de alto nível no banco.
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PSG x FC Bayern: Estatísticas
Estatisticamente falando, o FC Bayern é atualmente o melhor time da Europa. Em todas as competições, os muniquenses acumularam, nos 49 jogos oficiais disputados até agora, uma média de 2,71 pontos por partida. Nenhum clube das grandes ligas supera esse desempenho. O PSG, com o mesmo número de partidas, tem uma média de 2,27 pontos. Até o momento, o FC Bayern perdeu apenas para o Arsenal e o Augsburg. O PSG já sofreu oito derrotas, como na fase de liga contra os muniquenses.
O maior ponto forte do FC Bayern é o impressionante ataque liderado por Michael Olise, Luis Diaz e Harry Kane. Eles já marcaram 167 gols nesta temporada em todas as competições (PSG 125), e novos recordes são batidos quase semanalmente. Só Kane marcou 53 gols, e a Chuteira de Ouro para o artilheiro mais certeiro da Europa nesta temporada está praticamente garantida para ele. Os artilheiros mais perigosos do PSG, o melhor jogador do mundo Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia, somam, em comparação, apenas 16 gols cada um.
FC Bayern Paris Saint-Germain Harry Kane (53 gols) Ousmane Dembélé (16 gols) Luis Diaz (25 gols) Khvicha Kvaratskhelia (16 gols) Michael Olise (19 gols) Gonçalo Ramos (12 gols) Serge Gnabry (10 gols) Bradley Barcola (12 gols) Nicolas Jackson (10 gols) Desire Doue (12 gols)
Enquanto o FC Bayern é claramente superior no ataque, as duas equipes apresentam um desempenho defensivo estatisticamente semelhante: o time de Munique sofreu 52 gols até o momento, enquanto o PSG sofreu 53.
Ao contrário do FC Bayern, o PSG ainda não garantiu o título do campeonato nacional. A quatro rodadas do fim, porém, a vantagem sobre o segundo colocado, o RC Lens, é confortável: seis pontos. Em janeiro, o PSG conquistou a Copa da Liga, mas já foi eliminado nas oitavas de final da Coupe de France, precisamente pelo rival local em ascensão, o FC Paris. O FC Bayern enfrenta o VfB Stuttgart na final da Copa da Alemanha.
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PSG x FC Bayern: Forma
O time de Munique chega a Paris com nove vitórias consecutivas — incluindo as duas gloriosas vitórias contra o Real Madrid e a incrível virada contra o FSV Mainz 05 no sábado. Uma equipe reserva chegou a estar perdendo por 0 a 3, mas, após substituições de peso, o placar final foi de 4 a 3.
Assim como Kompany, Enrique também fez muitas alterações no fim de semana, mas mesmo assim conseguiu uma vitória tranquila por 3 a 0 contra o SCO Angers. No total, o PSG venceu oito das últimas nove partidas oficiais; na Ligue 1, sofreu uma derrota contra o Olympique Lyon há uma semana e meia. Na Liga dos Campeões, o PSG venceu recentemente duas vezes o Chelsea FC e o Liverpool FC, mas também se beneficiou do fato de a Federação Francesa ter adiado os jogos da liga entre essas partidas para poupar os jogadores. Esse privilégio não se aplica contra o Bayern de Munique por motivos de calendário. No sábado, o PSG recebe o Lorient.
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PSG x FC Bayern: Histórico
O confronto entre o PSG e o FC Bayern está se tornando cada vez mais um clássico do futebol europeu. Nos últimos nove anos, houve nove confrontos na Liga dos Campeões; nesse período, apenas o Real Madrid e o Manchester City se enfrentaram com mais frequência (13 vezes).
E, na maioria das vezes, quem comemorou foi o FC Bayern. Em 2020, os muniquenses triunfaram na final e conquistaram seu último título da Liga dos Campeões até o momento. Mais recentemente, o time conseguiu cinco vitórias consecutivas contra o PSG na Liga dos Campeões, incluindo o 2 a 1 em novembro. No intervalo, os muniquenses lideravam por 2 a 0; para Joshua Kimmich, esse primeiro tempo foi o melhor desde sua transferência para o FC Bayern em 2015. Devido à expulsão de Luis Diaz, o segundo tempo se transformou em uma batalha defensiva – mas os muniquenses garantiram a vitória até o apito final.
No Mundial de Clubes no verão, porém, o FC Bayern foi eliminado nas quartas de final pelo PSG. Na ocasião, os muniquenses não só perderam o jogo, mas também Musiala, que sofreu uma fratura na tíbia acompanhada de uma luxação grave do tornozelo. O culpado, Gianluigi Donnarumma, já deixou o Paris para jogar no Manchester City.