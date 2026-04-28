Embora o PSG tenha perdido uma vantagem! Será que esse grande ponto de crítica acabará por se tornar a ruína do FC Bayern?

Estatisticamente falando, o FC Bayern é atualmente o melhor time da Europa. Em todas as competições, os muniquenses acumularam, nos 49 jogos oficiais disputados até agora, uma média de 2,71 pontos por partida. Nenhum clube das grandes ligas supera esse desempenho. O PSG, com o mesmo número de partidas, tem uma média de 2,27 pontos. Até o momento, o FC Bayern perdeu apenas para o Arsenal e o Augsburg. O PSG já sofreu oito derrotas, como na fase de liga contra os muniquenses.

O maior ponto forte do FC Bayern é o impressionante ataque liderado por Michael Olise, Luis Diaz e Harry Kane. Eles já marcaram 167 gols nesta temporada em todas as competições (PSG 125), e novos recordes são batidos quase semanalmente. Só Kane marcou 53 gols, e a Chuteira de Ouro para o artilheiro mais certeiro da Europa nesta temporada está praticamente garantida para ele. Os artilheiros mais perigosos do PSG, o melhor jogador do mundo Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia, somam, em comparação, apenas 16 gols cada um.

FC Bayern Paris Saint-Germain Harry Kane (53 gols) Ousmane Dembélé (16 gols) Luis Diaz (25 gols) Khvicha Kvaratskhelia (16 gols) Michael Olise (19 gols) Gonçalo Ramos (12 gols) Serge Gnabry (10 gols) Bradley Barcola (12 gols) Nicolas Jackson (10 gols) Desire Doue (12 gols)

Enquanto o FC Bayern é claramente superior no ataque, as duas equipes apresentam um desempenho defensivo estatisticamente semelhante: o time de Munique sofreu 52 gols até o momento, enquanto o PSG sofreu 53.

Ao contrário do FC Bayern, o PSG ainda não garantiu o título do campeonato nacional. A quatro rodadas do fim, porém, a vantagem sobre o segundo colocado, o RC Lens, é confortável: seis pontos. Em janeiro, o PSG conquistou a Copa da Liga, mas já foi eliminado nas oitavas de final da Coupe de France, precisamente pelo rival local em ascensão, o FC Paris. O FC Bayern enfrenta o VfB Stuttgart na final da Copa da Alemanha.