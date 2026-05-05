Embora, na verdade, tudo indique o contrário! O que talvez seja a “maior vantagem” do FC Bayern na partida de volta contra o PSG

Os jogadores de Munique demonstraram mais uma vez em Paris sua impressionante resistência e sua forma física não menos impressionante. Na verdade, na fase final, teria sido possível conseguir ainda mais. “No final, o Paris parecia cansado, estava com cãibras, jogava para ganhar tempo”, analisou Joshua Kimmich. “Já havia aquela sensação: ainda dá para fazer algo. O 5 a 5 estava ao nosso alcance.”

Na opinião do especialista Lothar Matthäus, o FC Bayern também estava “fisicamente totalmente superior”. No total, os jogadores de Munique correram quase seis quilômetros a mais que seus adversários, nos quais Matthäus observou sinais de alarme. Os parisienses chegaram “no limite”, defendendo “com a língua de fora”.

Segundo Matthäus, a preparação física e o fôlego serão “a maior vantagem” do FC Bayern na partida de volta. Essa opinião é compreensível diante das impressões recentes, mas também é, de certa forma, sensacionalista. Pois, na verdade, tudo indica que a situação é exatamente o contrário. Afinal, os principais jogadores do Paris estão, no total, sob muito menos pressão nesta temporada do que os de Munique, como comprovam diversas estatísticas.