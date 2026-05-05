Aos 58 minutos da partida de ida contra o Paris Saint-Germain, o FC Bayern sofreu o 2 a 5. O Parque dos Príncipes vibrava, os muniquenses pareciam derrotados e os jogadores do PSG “comemoravam como se já tivessem vencido”, observou o diretor esportivo Max Eberl. Mas não foi bem assim: com um impressionante esforço, o FC Bayern conseguiu chegar a 4 a 5, e agora tudo está em aberto antes da partida de volta na quarta-feira.
Traduzido por
Embora, na verdade, tudo indique o contrário! O que talvez seja a “maior vantagem” do Bayern de Munique na partida de volta contra o PSG
Os jogadores de Munique demonstraram mais uma vez em Paris sua impressionante resistência e sua forma física não menos impressionante. Na verdade, teria sido possível conseguir ainda mais na fase final. “No final da partida, o Paris parecia cansado, estava com cãibras e jogava para ganhar tempo”, analisou Joshua Kimmich. “Já havia aquela sensação de que ainda dava para fazer algo. O 5 a 5 estava ao nosso alcance.”
Na opinião do especialista Lothar Matthäus, o FC Bayern também estava “fisicamente totalmente superior”. No total, os jogadores de Munique correram quase seis quilômetros a mais que seus adversários, nos quais Matthäus observou sinais de alarme. Os parisienses chegaram “no limite”, defendendo “com a língua de fora”.
Segundo Matthäus, a preparação física e o fôlego serão “a maior vantagem” do FC Bayern na partida de volta. Essa opinião é compreensível diante das impressões recentes, mas também é, de certa forma, sensacionalista. Pois, na verdade, tudo indica que a situação é exatamente o oposto. Afinal, os principais jogadores do Paris estão, nesta temporada, sob uma carga de trabalho significativamente menor do que os de Munique, como comprovam diversas estatísticas.
- AFP
Michael Olise, Luis Díaz e Harry Kane jogam quase sempre no Bayern de Munique
Os onze jogadores que provavelmente serão titulares do FC Bayern na quarta-feira já somam, juntos, 34.153 minutos em campo. Seus adversários do PSG, no mesmo número de partidas oficiais, somam apenas 29.463. Dez jogadores do time de Munique já estiveram em campo por mais de 2.800 minutos nesta temporada, mas apenas três do time de Paris.
A diferença é especialmente impressionante no ataque: os dois jogadores do Bayern com mais minutos em campo são os alas Luis Diaz (3.760) e Michael Olise (3.716); atrás de Kimmich, já vem em quarto lugar o artilheiro Harry Kane (3.690). No entanto, os três atacantes não parecem sobrecarregados; eles simplesmente marcam, marcam e continuam marcando. Em comparação, o trio de ataque parisiense, formado por Khvicha Kvaratskhelia (2.576), Desire Doue (2.235) e Ousmane Dembélé (1.913), esteve significativamente menos tempo em campo.
FC Bayern x PSG: Minutos em campo até agora dos prováveis titulares
FC Bayern Paris Saint-Germain Manuel Neuer (3.060 minutos) Matvey Safonov (2100) Josip Stanisic (2.861) Warren Zaire-Emery (4.051) Dayot Upamecano (3.031) Marquinhos (2.294) Jonathan Tah (3515) Willian Pacho (3629) Konrad Laimer (3027) Nuno Mendes (2774) Joshua Kimmich (3713) Vitinha (3748) Aleksandar Pavlovic (2906) João Neves (2372) Jamal Musiala (874) Fabian Ruiz (1771) Michael Olise (3716) Desire Doue (2235) Harry Kane (3690) Ousmane Dembélé (1913) Luis Diaz (3760) Khvicha Kvaratskhelia (2576)
- Getty Images Sport
Luis Enrique tem mais opções de rodízio do que Vincent Kompany
Dembélé e Doue, embora ambos tenham ficado de fora por lesão em alguns momentos, mesmo quando estavam em plena forma, o técnico do PSG, Luis Enrique, poupou seus principais jogadores de forma mais consciente do que Vincent Kompany. É claro que ele se beneficiou de um elenco um pouco mais amplo.
Como, além do titular Serge Gnabry, os jogadores de rodízio Lennart Karl, Tom Bischof e Raphael Guerreiro também ficaram de fora recentemente, Kompany ficou sem alternativas, principalmente no ataque. No sábado, contra o 1. FC Heidenheim, Nicolas Jackson foi a única opção de rotação em condições de jogo no ataque. Nesse sentido, Konrad Laimer e Aleksandar Pavlovic formaram uma dupla de alas improvisada um tanto curiosa (e pouco eficaz). Após uma troca quádrupla de alto nível, incluindo Olise, Diaz e Kane no intervalo, o time de Munique conseguiu, pelo menos, empatar em 3 a 3. Mais um feito notável após a vitória por 4 a 3 sobre o FSV Mainz 05 na semana passada e a partida de ida contra o PSG. Na quarta-feira, pelo menos, Bischof, Karl e Guerreiro devem estar novamente aptos para jogar.
O técnico do PSG, Enrique, que não poderá contar com o lesionado Achraf Hakimi em Munique, conseguiu fazer rodar o elenco com muito mais facilidade no empate em 2 a 2 contra o FC Lorient. A comparação mais marcante é a das laterais: contra o Lorient, Bradley Barcola e Ibrahim Mbaye, dois especialistas altamente talentosos, foram titulares. Entre os confrontos da Liga dos Campeões contra o Chelsea nas oitavas de final e o Liverpool nas quartas de final, Enrique nem precisou se preocupar com essas questões de rodízio. A federação nacional adiou sem hesitar os respectivos jogos do campeonato.
- AFP
Marquinhos jogou apenas uma das últimas dez partidas da Ligue 1
Também é interessante dar uma olhada nos onze jogadores de cada clube que acumularam mais minutos em campo nos campeonatos nacionais. No FC Bayern, estão entre eles oito jogadores que estiveram em campo no espetáculo de Paris. Na partida de volta, esse número pode chegar a nove, caso Laimer retorne ao time titular, como esperado. No PSG, apenas cinco dos onze jogadores com mais minutos na Ligue 1 foram titulares na partida de ida.
O segundo jogador com mais minutos na liga pelo PSG, por exemplo, foi o zagueiro central ucraniano Ilya Zabarnyi, que na Liga dos Campeões ainda não pisou em campo nem por um segundo no ano civil de 2026. O capitão e líder da defesa, Marquinhos, por sua vez, atuou apenas uma vez nos últimos dez jogos do campeonato.
Na Liga dos Campeões, os titulares do time parisiense em torno de Marquinhos jogam praticamente o tempo todo. Willian Pacho (único jogador que ainda não perdeu um segundo sequer), Vitinha, Warren Zaire-Emery e Nuno Mendes são os quatro jogadores com mais minutos em campo de todos os jogadores na competição. O primeiro jogador do Bayern é Aleksandar Pavlovic, na 17ª posição.
- Getty Images Sport
Espetáculo em Paris: o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, não ficou muito impressionado
O vencedor do confronto entre o Bayern de Munique e o PSG enfrentará, na final, o Arsenal ou o Atlético de Madrid. O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, também se mostrou entusiasmado com a espetacular partida de ida em Paris. No entanto, em sua opinião, isso só foi possível porque o Bayern de Munique e o PSG, para sua própria sorte, não estão sediados na Inglaterra e, portanto, não estão sujeitos às pressões locais.
“Quando vejo o número de minutos jogados e o frescor desses jogadores, isso não me surpreende”, disse Arteta. “A diferença entre as ligas e a maneira como se joga lá é como a noite e o dia. Estamos comparando aqui dois mundos completamente diferentes.”
Sim, na Inglaterra há uma competição adicional, a League Cup; a Premier League tem dois clubes a mais do que a Bundesliga e a Ligue 1; e sim, o Arsenal disputou, até o momento, sete jogos a mais nesta temporada do que o FC Bayern e o PSG. No entanto, pelo menos em comparação com os de Munique, não se pode falar de “mundos diferentes” no que diz respeito à carga de jogos.
É verdade que cinco jogadores do Arsenal disputaram mais minutos do que Diaz, o jogador mais utilizado do time de Munique, mas, a partir daí, o nível se equilibra rapidamente. Stanisic, o jogador de Munique com o décimo maior tempo de jogo (2.861 minutos), por exemplo, jogou claramente mais do que seu equivalente no Arsenal, Leandro Trossard (2.577), que ocupa o décimo lugar. Além disso, Diaz, Kane e Olise permaneceram em campo por mais tempo do que Viktor Gyökeres, o jogador ofensivo mais utilizado do Arsenal.