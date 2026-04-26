De acordo com uma reportagem do jornal espanhol *As*, o agente de Silva, Jorge Mendes, teria, de qualquer forma, oferecido o português ao Real Madrid.
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Embora esteja disponível sem custo de transferência, o Real Madrid parece ter recusado uma lenda do meio-campo
Assim, após sua saída já confirmada do City no final da temporada, Silva pretende continuar jogando no mais alto nível. O Real Madrid seria um dos clubes que Mendes estaria tentando convencer a contratar o jogador de 31 anos.
Além de sua enorme experiência e da qualidade esportiva que continua em alto nível, Silva se torna ainda mais interessante, já que seu contrato com o City expira no final de junho e, portanto, ele estará disponível sem custo de transferência. O arquirrival do Real, o FC Barcelona, também foi recentemente associado ao jogador da seleção portuguesa.
No entanto, segundo o As, o Real não tem necessidade de contratar Silva. De acordo com o jornal espanhol, os madrilenos apreciam muito suas habilidades futebolísticas, mas ele não se encaixa no perfil que o Bernabéu tem em mente para a próxima janela de transferências. Por isso, Mendes teria recebido uma recusa imediata do Real.
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O Real Madrid vai contratar Rodri em vez de Bernardo Silva?
É verdade que a contratação de um meio-campista central é uma das prioridades do Real Madrid para o mercado de transferências deste verão. No entanto, o clube madrilenho procura mais um meio-campista defensivo, com perfil mais voltado para a defesa do que Silva. Seu companheiro de equipe no City, Rodri, seria o candidato preferido do Real Madrid, mas sua contratação sairia bastante cara. Ao contrário de Silva, o espanhol ainda tem um ano de contrato restante em Manchester.
Ainda não se sabe ao certo onde Silva continuará sua carreira. A Juventus de Turim tem demonstrado interesse persistente pelo português, e um retorno romântico ao Benfica, clube de sua formação, também é tema recorrente.
Em 2017, Silva foi transferido do AS Monaco para Manchester por 50 milhões de euros e teve um papel decisivo na era de sucesso do City, incluindo a conquista da Liga dos Campeões em 2023 e seis títulos do Campeonato Inglês. Também na temporada atual, o capitão continua sendo titular na maioria das vezes; até o momento, ele somou três gols e cinco assistências em 47 partidas em todas as competições.
Silva adoraria se despedir de Manchester com mais dois títulos, depois que o City já conquistou a EFL Cup no final de março. Na Premier League, o time tirou recentemente a liderança do Arsenal pela primeira vez em muito tempo; desde a vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle no sábado à noite, os Gunners estão temporariamente à frente do City, com um jogo a menos e três pontos a mais. Enquanto isso, na FA Cup, a equipe do técnico Pep Guardiola chegou à final após uma vitória por 2 a 1 sobre o Southampton no sábado.
Bernardo Silva: Seus números no Manchester City
Intervenções
454
Gols
76
Assistências
77