Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Embora esteja disponível sem custo de transferência, o Real Madrid parece ter recusado uma lenda do meio-campo

La Liga
Real Madrid
Mercado da bola
Premier League
B. Silva
Manchester City

Será que Bernardo Silva, meio-campista do Manchester City, poderá se transferir para o Real Madrid neste verão?

De acordo com uma reportagem do jornal espanhol *As*, o agente de Silva, Jorge Mendes, teria, de qualquer forma, oferecido o português ao Real Madrid.

  • Assim, após sua saída já confirmada do City no final da temporada, Silva pretende continuar jogando no mais alto nível. O Real Madrid seria um dos clubes que Mendes estaria tentando convencer a contratar o jogador de 31 anos.

    Além de sua enorme experiência e da qualidade esportiva que continua em alto nível, Silva se torna ainda mais interessante, já que seu contrato com o City expira no final de junho e, portanto, ele estará disponível sem custo de transferência. O arquirrival do Real, o FC Barcelona, também foi recentemente associado ao jogador da seleção portuguesa.

    No entanto, segundo o As, o Real não tem necessidade de contratar Silva. De acordo com o jornal espanhol, os madrilenos apreciam muito suas habilidades futebolísticas, mas ele não se encaixa no perfil que o Bernabéu tem em mente para a próxima janela de transferências. Por isso, Mendes teria recebido uma recusa imediata do Real.

    • Publicidade
  • Manchester City v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    O Real Madrid vai contratar Rodri em vez de Bernardo Silva?

    É verdade que a contratação de um meio-campista central é uma das prioridades do Real Madrid para o mercado de transferências deste verão. No entanto, o clube madrilenho procura mais um meio-campista defensivo, com perfil mais voltado para a defesa do que Silva. Seu companheiro de equipe no City, Rodri, seria o candidato preferido do Real Madrid, mas sua contratação sairia bastante cara. Ao contrário de Silva, o espanhol ainda tem um ano de contrato restante em Manchester.

    Ainda não se sabe ao certo onde Silva continuará sua carreira. A Juventus de Turim tem demonstrado interesse persistente pelo português, e um retorno romântico ao Benfica, clube de sua formação, também é tema recorrente.

    Em 2017, Silva foi transferido do AS Monaco para Manchester por 50 milhões de euros e teve um papel decisivo na era de sucesso do City, incluindo a conquista da Liga dos Campeões em 2023 e seis títulos do Campeonato Inglês. Também na temporada atual, o capitão continua sendo titular na maioria das vezes; até o momento, ele somou três gols e cinco assistências em 47 partidas em todas as competições.

    Silva adoraria se despedir de Manchester com mais dois títulos, depois que o City já conquistou a EFL Cup no final de março. Na Premier League, o time tirou recentemente a liderança do Arsenal pela primeira vez em muito tempo; desde a vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle no sábado à noite, os Gunners estão temporariamente à frente do City, com um jogo a menos e três pontos a mais. Enquanto isso, na FA Cup, a equipe do técnico Pep Guardiola chegou à final após uma vitória por 2 a 1 sobre o Southampton no sábado.

  • Bernardo Silva: Seus números no Manchester City

    Intervenções

    454

    Gols

    76

    Assistências

    77


La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Manchester City crest
Manchester City
MCI