Embora esteja disponível sem custo de transferência, o Real Madrid parece ter recusado uma lenda do meio-campo

É verdade que a contratação de um meio-campista central é uma das prioridades do Real Madrid para o mercado de transferências deste verão. No entanto, o clube madrilenho procura mais um meio-campista defensivo, com perfil mais voltado para a defesa do que Silva. Seu companheiro de equipe no City, Rodri, seria o candidato preferido do Real Madrid, mas sua contratação sairia bastante cara. Ao contrário de Silva, o espanhol ainda tem um ano de contrato restante em Manchester.

Ainda não se sabe ao certo onde Silva continuará sua carreira. A Juventus de Turim tem demonstrado interesse persistente pelo português, e um retorno romântico ao Benfica, clube de sua formação, também é tema recorrente.

Em 2017, Silva foi transferido do AS Monaco para Manchester por 50 milhões de euros e teve um papel decisivo na era de sucesso do City, incluindo a conquista da Liga dos Campeões em 2023 e seis títulos do Campeonato Inglês. Também na temporada atual, o capitão continua sendo titular na maioria das vezes; até o momento, ele somou três gols e cinco assistências em 47 partidas em todas as competições.

Silva adoraria se despedir de Manchester com mais dois títulos, depois que o City já conquistou a EFL Cup no final de março. Na Premier League, o time tirou recentemente a liderança do Arsenal pela primeira vez em muito tempo; desde a vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle no sábado à noite, os Gunners estão temporariamente à frente do City, com um jogo a menos e três pontos a mais. Enquanto isso, na FA Cup, a equipe do técnico Pep Guardiola chegou à final após uma vitória por 2 a 1 sobre o Southampton no sábado.