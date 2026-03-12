Felipe Chavez quase não tem jogado pelo 1. FC Köln, mas mesmo assim o FC Bayern pode perder em breve um de seus talentos mais promissores.
Embora ele praticamente não jogue no novo clube! O FC Bayern provavelmente perderá um de seus maiores talentos de forma definitiva
O meio-campista foi emprestado pelo clube recordista ao Colônia no último dia da janela de transferências de inverno. No entanto, o jogador da seleção peruana ainda não teve muita oportunidade de jogar: até o momento, ele soma apenas 13 minutos em campo pela equipe do técnico Lukas Kwasniok.
No entanto, o empréstimo parece estar a correr bem para ambas as partes. Segundo o jornal Abendzeitung, Chávez sente-se bem em Colónia, apesar do pouco tempo de jogo, e os responsáveis do clube da Bundesliga também estão satisfeitos com a sua evolução. Assim, o médio-centro tem feito progressos, sobretudo a nível físico, e poderá ter mais tempo de jogo nas próximas semanas, quando o Effzeh lutar pela permanência na primeira divisão.
Já na altura da sua contratação, o clube tinha manifestado grandes expectativas em relação ao jovem jogador ofensivo. O diretor desportivo Thomas Kessler afirmou na altura: “Felipe tem grandes qualidades futebolísticas. Com as suas capacidades ofensivas, dá-nos uma variabilidade adicional no meio-campo.” Chávez pode jogar tanto no meio-campo central como nas alas ofensivas.
O 1. FC Köln segue um plano de desenvolvimento claro com Chávez
Os habitantes da cidade da catedral têm um plano claro para o talento. “Queremos introduzi-lo gradualmente na Bundesliga”, explicou Kessler. Em perspectiva, o jogador de 18 anos deve mostrar seus pontos fortes também em jogos mais longos em campo.
O fato de Chavez ter tido poucos minutos de jogo até agora também está relacionado com a situação esportiva do Colônia. Na luta contra o rebaixamento, o técnico Lukas Kwasniok aposta principalmente na presença física e na força nos duelos, como ele enfatizou em uma coletiva de imprensa há algumas semanas: “Temos que aceitar que precisamos nos defender com força física e combatividade. Se você não consegue trazer esses elementos para o jogo, não tem chance contra os melhores.”
No entanto, de acordo com informações do az, o Colônia planeja exercer a opção de compra acordada no verão e contratar Chávez por um valor médio de transferência de um dígito. No entanto, o Bayern de Munique não quer perder completamente o controle sobre seu talento: o clube alemão teria garantido um direito de recompra para os anos de 2027 e 2028. Internamente, o jovem peruano continua sendo considerado um grande talento.
Assim, o clube recordista poderia se separar inicialmente de um de seus jogadores do campus, mas a porta para um possível retorno permanece aberta.
Os números de Felipe Chávez no 1. FC Köln:
Jogos oficiais Gols Assistências Minutos jogados 2 0 0 13