Embora ele praticamente não jogue no novo clube! O FC Bayern provavelmente perderá um de seus maiores talentos de forma definitiva

O meio-campista foi emprestado pelo clube recordista ao Colônia no último dia da janela de transferências de inverno. No entanto, o jogador da seleção peruana ainda não teve muita oportunidade de jogar: até o momento, ele soma apenas 13 minutos em campo pela equipe do técnico Lukas Kwasniok.

No entanto, o empréstimo parece estar a correr bem para ambas as partes. Segundo o jornal Abendzeitung, Chávez sente-se bem em Colónia, apesar do pouco tempo de jogo, e os responsáveis do clube da Bundesliga também estão satisfeitos com a sua evolução. Assim, o médio-centro tem feito progressos, sobretudo a nível físico, e poderá ter mais tempo de jogo nas próximas semanas, quando o Effzeh lutar pela permanência na primeira divisão.

Já na altura da sua contratação, o clube tinha manifestado grandes expectativas em relação ao jovem jogador ofensivo. O diretor desportivo Thomas Kessler afirmou na altura: “Felipe tem grandes qualidades futebolísticas. Com as suas capacidades ofensivas, dá-nos uma variabilidade adicional no meio-campo.” Chávez pode jogar tanto no meio-campo central como nas alas ofensivas.