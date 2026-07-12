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TSG Hoffenheim v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Embora ele aparentemente queira muito jogar no VfB: o cobiçado jogador da seleção alemã sub-21 ainda é caro demais para o Stuttgart

Bundesliga
Mercado da bola
2. Bundesliga
D. Pejcinovic
Stuttgart
Wolfsburg

O VfL Wolfsburg parece estar dificultando bastante os esforços do VfB Stuttgart para contratar o atacante Dzenan Pejcinovic.

No final da semana passada, segundo relatos coincidentes da mídia, o time da Suábia teria apresentado uma primeira oferta por escrito ao clube rebaixado para a 2ª Bundesliga. De acordo com o jornal *Bild*, o VfB oferece uma quantia de até 18 milhões de euros, incluindo bônus.

  • No entanto, diz-se que isso não seria suficiente para o Wolfsburg. Os Lobos recusaram a oferta e, aparentemente, exigem cerca de 25 milhões de euros pela venda do jogador de 21 anos. Uma quantia que, segundo o jornal *Bild*, o VfB não está disposto a pagar.

    Resta saber, por enquanto, se haverá alguma novidade nas próximas semanas no jogo de blefe em torno de Pejcinovic. O próprio atacante, segundo informações, gostaria muito de se transferir para Stuttgart. Após o rebaixamento com o Wolfsburg, Pejcinovic não apenas continuaria jogando na Bundesliga, mas também disputaria a Liga dos Campeões com o VfB. Além disso, ele parece estar atraído pela perspectiva de trabalhar sob o comando do técnico do Stuttgart, Sebastian Hoeneß, que tem comprovada capacidade de desenvolver excelentes jogadores jovens. Outro argumento a favor do VfB para Pejcinovic é que, na região da Suábia, ele estaria novamente mais perto de sua cidade natal, Munique.

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  • Dzenan Pejcinovic of VfL Wolfsburg celebratesGetty Images

    Para o VfB? Parece que Dzenan Pejcinovic recusou ofertas do Benfica e outros clubes

    Além do Stuttgart, Pejcinovic parece ter outras opções de peso para o seu futuro. O Benfica de Lisboa, o Bayer Leverkusen, o Eintracht de Frankfurt e o SC Freiburg também estariam disputando o jogador da seleção alemã sub-21. Segundo o jornal *Bild*, porém, Pejcinovic recusou todas as ofertas recebidas até agora, pois o VfB é seu destino preferido.

    Enquanto isso, os dirigentes do Stuttgart parecem estar tranquilos, já que não há necessidade urgente de reforços no ataque. Afinal, o clube conta com Deniz Undav e Ermedin Demirovic, dois excelentes atacantes de referência que tiveram uma excelente temporada. No caso de Demirovic, porém, o VfB estaria, pelo menos, disposto a negociar, caso chegue uma oferta atraente pelo jogador da seleção bósnia. Nesse momento, no máximo, o jogo de blefe em torno de Pejcinovic poderia ganhar novo fôlego.

    O jogador nascido em Munique havia retornado ao Wolfsburg no verão passado, após um período de empréstimo ao Fortuna Düsseldorf, e foi um dos poucos destaques do VfL na amarga temporada passada, que terminou com o rebaixamento na repescagem contra o Paderborn. Em 34 partidas em todas as competições, Pejcinovic marcou doze gols.

  • As vendas de jogadores mais caras do VfL Wolfsburg até o momento


    Posição

    Jogador

    Transferência para

    Ano

    Valor da transferência

    1

    Kevin De Bruyne

    Manchester City

    2015

    76 milhões de euros

    2

    Micky van de Ven

    Tottenham Hotspur

    2023

    40 milhões de euros

    3

    Edin Dzeko

    Manchester City

    2011

    37 milhões de euros

    4

    Julian Draxler

    Paris Saint-Germain

    2017

    36 milhões de euros

    5

    André Schürrle

    Borussia Dortmund

    2016

    30 milhões de euros


    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    2023

    30 milhões de euros


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