No final da semana passada, segundo relatos coincidentes da mídia, o time da Suábia teria apresentado uma primeira oferta por escrito ao clube rebaixado para a 2ª Bundesliga. De acordo com o jornal *Bild*, o VfB oferece uma quantia de até 18 milhões de euros, incluindo bônus.
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Embora ele aparentemente queira muito jogar no VfB: o cobiçado jogador da seleção alemã sub-21 ainda é caro demais para o Stuttgart
No entanto, diz-se que isso não seria suficiente para o Wolfsburg. Os Lobos recusaram a oferta e, aparentemente, exigem cerca de 25 milhões de euros pela venda do jogador de 21 anos. Uma quantia que, segundo o jornal *Bild*, o VfB não está disposto a pagar.
Resta saber, por enquanto, se haverá alguma novidade nas próximas semanas no jogo de blefe em torno de Pejcinovic. O próprio atacante, segundo informações, gostaria muito de se transferir para Stuttgart. Após o rebaixamento com o Wolfsburg, Pejcinovic não apenas continuaria jogando na Bundesliga, mas também disputaria a Liga dos Campeões com o VfB. Além disso, ele parece estar atraído pela perspectiva de trabalhar sob o comando do técnico do Stuttgart, Sebastian Hoeneß, que tem comprovada capacidade de desenvolver excelentes jogadores jovens. Outro argumento a favor do VfB para Pejcinovic é que, na região da Suábia, ele estaria novamente mais perto de sua cidade natal, Munique.
- Getty Images
Para o VfB? Parece que Dzenan Pejcinovic recusou ofertas do Benfica e outros clubes
Além do Stuttgart, Pejcinovic parece ter outras opções de peso para o seu futuro. O Benfica de Lisboa, o Bayer Leverkusen, o Eintracht de Frankfurt e o SC Freiburg também estariam disputando o jogador da seleção alemã sub-21. Segundo o jornal *Bild*, porém, Pejcinovic recusou todas as ofertas recebidas até agora, pois o VfB é seu destino preferido.
Enquanto isso, os dirigentes do Stuttgart parecem estar tranquilos, já que não há necessidade urgente de reforços no ataque. Afinal, o clube conta com Deniz Undav e Ermedin Demirovic, dois excelentes atacantes de referência que tiveram uma excelente temporada. No caso de Demirovic, porém, o VfB estaria, pelo menos, disposto a negociar, caso chegue uma oferta atraente pelo jogador da seleção bósnia. Nesse momento, no máximo, o jogo de blefe em torno de Pejcinovic poderia ganhar novo fôlego.
O jogador nascido em Munique havia retornado ao Wolfsburg no verão passado, após um período de empréstimo ao Fortuna Düsseldorf, e foi um dos poucos destaques do VfL na amarga temporada passada, que terminou com o rebaixamento na repescagem contra o Paderborn. Em 34 partidas em todas as competições, Pejcinovic marcou doze gols.
As vendas de jogadores mais caras do VfL Wolfsburg até o momento
Posição
Jogador
Transferência para
Ano
Valor da transferência
1
Kevin De Bruyne
Manchester City
2015
76 milhões de euros
2
Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
2023
40 milhões de euros
3
Edin Dzeko
Manchester City
2011
37 milhões de euros
4
Julian Draxler
Paris Saint-Germain
2017
36 milhões de euros
5
André Schürrle
Borussia Dortmund
2016
30 milhões de euros
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
2023
30 milhões de euros
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