Além do Stuttgart, Pejcinovic parece ter outras opções de peso para o seu futuro. O Benfica de Lisboa, o Bayer Leverkusen, o Eintracht de Frankfurt e o SC Freiburg também estariam disputando o jogador da seleção alemã sub-21. Segundo o jornal *Bild*, porém, Pejcinovic recusou todas as ofertas recebidas até agora, pois o VfB é seu destino preferido.

Enquanto isso, os dirigentes do Stuttgart parecem estar tranquilos, já que não há necessidade urgente de reforços no ataque. Afinal, o clube conta com Deniz Undav e Ermedin Demirovic, dois excelentes atacantes de referência que tiveram uma excelente temporada. No caso de Demirovic, porém, o VfB estaria, pelo menos, disposto a negociar, caso chegue uma oferta atraente pelo jogador da seleção bósnia. Nesse momento, no máximo, o jogo de blefe em torno de Pejcinovic poderia ganhar novo fôlego.

O jogador nascido em Munique havia retornado ao Wolfsburg no verão passado, após um período de empréstimo ao Fortuna Düsseldorf, e foi um dos poucos destaques do VfL na amarga temporada passada, que terminou com o rebaixamento na repescagem contra o Paderborn. Em 34 partidas em todas as competições, Pejcinovic marcou doze gols.