Embora ele ainda não tenha disputado nenhuma partida como profissional: o Eintracht Frankfurt deve pagar uma quantia na casa dos milhões pelo novo atacante

Pimpong deve assinar com o Eintracht um contrato de cinco anos, válido até 2031. O valor da transferência do jogador de ataque deve ficar entre 2,5 e três milhões de euros. Segundo informações, parte do valor da transferência de Pimpong poderia ser compensada com a transferência de Rasmus Kristensen, que provavelmente seguirá o caminho inverso e deixará Frankfurt para retornar ao seu clube de base, o Midtjylland.

Até o momento, Pimpong ainda não disputou nenhuma partida pela equipe principal do clube dinamarquês. Embora tenha sido convocado duas vezes para a equipe do Midtjylland na Liga Europa na última temporada, ele não chegou a entrar em campo em nenhuma das duas ocasiões. Na equipe sub-19 do tetracampeão dinamarquês, Pimpong chamou ainda mais a atenção: na temporada 2025/26, ele marcou 24 gols em 30 partidas, incluindo quatro gols em quatro jogos da Youth League.

O jogador da seleção juvenil dinamarquesa é versátil no ataque e, recentemente, atuou principalmente como centroavante na equipe sub-19 do Midtjylland. Pimpong, filho do ex-jogador da seleção de Gana Razak Pimpong, também pode atuar nas duas laterais do campo.