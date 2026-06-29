Segundo a Sky, o Frankfurt está contratando Malik Pimpong, de 18 anos, do FC Midtjylland, time da primeira divisão dinamarquesa. Segundo a reportagem, restam apenas alguns detalhes finais a serem acertados entre os dois clubes.
Traduzido por
Embora ele ainda não tenha disputado nenhuma partida como profissional: o Eintracht Frankfurt deve pagar uma quantia na casa dos milhões pelo novo atacante
Pimpong deve assinar com o Eintracht um contrato de cinco anos, válido até 2031. O valor da transferência do jogador de ataque deve ficar entre 2,5 e três milhões de euros. Segundo informações, parte do valor da transferência de Pimpong poderia ser compensada com a transferência de Rasmus Kristensen, que provavelmente seguirá o caminho inverso e deixará Frankfurt para retornar ao seu clube de base, o Midtjylland.
Até o momento, Pimpong ainda não disputou nenhuma partida pela equipe principal do clube dinamarquês. Embora tenha sido convocado duas vezes para a equipe do Midtjylland na Liga Europa na última temporada, ele não chegou a entrar em campo em nenhuma das duas ocasiões. Na equipe sub-19 do tetracampeão dinamarquês, Pimpong chamou ainda mais a atenção: na temporada 2025/26, ele marcou 24 gols em 30 partidas, incluindo quatro gols em quatro jogos da Youth League.
O jogador da seleção juvenil dinamarquesa é versátil no ataque e, recentemente, atuou principalmente como centroavante na equipe sub-19 do Midtjylland. Pimpong, filho do ex-jogador da seleção de Gana Razak Pimpong, também pode atuar nas duas laterais do campo.
- Getty Images Sport
Adi Hütter vai escalar Malik Pimpong logo de cara no Eintracht Frankfurt?
No ataque do Frankfurt, porém, Pimpong teria muitos concorrentes de destaque. Assim, ele teria que disputar a vaga com Jonathan Burkardt, Younes Ebnoutalib, Ritsu Doan, Ayoube Amaimouni-Echghouyab ou Jean-Matteo Bahoya. Além disso, o Eintracht já realizou outra contratação neste verão com Noel Futkeu, que foi trazido de volta ao Main após uma excelente temporada pelo Greuther Fürth na 2ª Bundesliga, por meio de uma cláusula de recompra de 1,3 milhão de euros. No entanto, ainda não está claro se Futkeu realmente ficará ou se será vendido diretamente por um valor significativamente superior a 1,3 milhão de euros.
O que será decisivo, acima de tudo, é a opinião do novo, ou melhor, antigo técnico. Após a experiência fracassada com Albert Riera, como se sabe, Adi Hütter retornou ao SGE. O austríaco já havia treinado o time, que terminou em oitavo lugar na última temporada da Bundesliga, entre 2018 e 2021, e agora assinou contrato até 2029.