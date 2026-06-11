Segundo a Sky, o Fulham pretende, apesar de tudo, contratar o atacante de 18 anos em caráter definitivo e, por isso, está preparando uma oferta para o clube mais titulado da Alemanha.
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Embora, à primeira vista, sua empréstimo tenha sido um desastre: será que o FC Bayern vai lucrar muito com essa joia esquecida?
Embora o Fulham possua uma opção de compra sobre Kusi-Asare, o valor seria simplesmente alto demais para o clube da Premier League, tendo em vista o desempenho demonstrado pelo jogador durante o ano em que esteve emprestado. Segundo a Sky, o valor seria de doze milhões de euros. No entanto, Kusi-Asare praticamente não deixou marca no Fulham, tendo disputado apenas nove partidas de curta duração e uma como titular na equipe principal ao longo de toda a temporada.
No final, o jogador da seleção sueca sub-21 somou apenas 122 minutos em campo na equipe principal do Fulham (sem participação em gols). Já no meio do ano, falava-se até em encerrar o empréstimo. Um jogo em outubro contra o AFC Bournemouth tornou-se o símbolo da situação infeliz de Kusi-Asare no Fulham sob o comando do técnico Marco Silva, que agora se transfere para o Benfica.
Naquela ocasião, Raul Jimenez e Rodrigo Muniz, as duas opções ofensivas preferidas de Silva, estavam indisponíveis; em vez de Kusi-Asare, Silva optou pelo meio-campista de 18 anos Josh King como falso nove. Ele nem sequer teve a chance de entrar como reserva, o que gerou incompreensão entre os torcedores.
Kusi-Asare, a joia do Bayern, é alvo de críticas severas: "Não jogou futebol profissional o suficiente"
"Não podemos jogar sem um atacante, independentemente da experiência dele", escreveu, por exemplo, o podcaster do Fulham Drew Heatley em um artigo para a BBC. "Há um problema: Marco Silva simplesmente parece não valorizá-lo." O próprio Silva reagiu com bastante serenidade às críticas crescentes em relação a Kusi-Asare.
“Ele é muito, muito, muito jovem e, na minha opinião, ainda precisa de mais tempo para se adaptar”, disse ele na época, e reforçou com toda a clareza em novembro: “Quando o contratamos, é claro que vimos certas qualidades nele. Ele tem habilidades importantes para um atacante. Sei que ele vem de um grande clube, mas simplesmente não jogou futebol profissional o suficiente antes de chegar até nós.”
Na época, parecia praticamente impossível que o atacante sueco (1,96 metro) permanecesse no Fulham. Nem mesmo a generosa taxa de empréstimo de três milhões de euros por Kusi-Asare parecia ter valido a pena, na visão do Fulham. De fevereiro até o final de abril, ele não foi mais convocado para o time da Premier League e passou algum tempo na equipe sub-21 do Fulham. Lá, as coisas correram muito melhor: em seis jogos, ele marcou cinco gols, ganhou tempo de jogo e autoconfiança.
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Kusi-Asare: Adeus definitivo ao FC Bayern com cláusula de recompra?
Na sequência, ele ainda teve a oportunidade de jogar duas vezes pela equipe principal na reta final da temporada, mas não conseguiu contribuir para nenhum gol nos quase 20 minutos em que esteve em campo contra o Arsenal (0 a 3) e o Bournemouth (0 a 1). No entanto, é possível que Kusi-Asare tenha deixado uma impressão tão boa na equipe sub-21 que, apesar de tudo e provavelmente também devido à saída de Marco Silva para o Benfica, a permanência do jogador no Fulham seja até mesmo desejada. Segundo o The Athletic, Álvaro Arbeola, que não teve sucesso no Real Madrid, está sendo cogitado como novo técnico do clube londrino.
Não se sabe exatamente qual é o valor que o Bayern de Munique está pedindo por Kusi-Asare, além da opção de compra acordada há menos de um ano. Mas com certeza o time de Munique vai querer garantir novamente uma cláusula de recompra nas negociações com o Fulham. Afinal, o jovem craque do ataque, contratado em 2024 por 3,5 milhões de euros do AIK Solna, havia mostrado um desempenho muito promissor na pré-temporada sob o comando de Vincent Kompany.
Na vitória por 4 a 0 no amistoso contra o Tottenham, ele marcou; no último teste antes do início da temporada do time de Munique contra o Grasshoppers de Zurique, ele chegou a entrar no time titular e também marcou – antes de se despedir para ir para a Inglaterra, em parte devido à contratação de Nicolas Jackson.
Estatísticas de Jonah Kusi-Asare como profissional
Clube Jogos Minutos em campo Gols Assistências FC Bayern de Munique II 13 826 2 2 FC Fulham 10 122 0 0 FC Fulham Sub-21 6 461 5 0 AIK Solna (Suécia) 4 62 0 0 FC Bayern de Munique 2 6 0 0