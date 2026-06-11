Embora o Fulham possua uma opção de compra sobre Kusi-Asare, o valor seria simplesmente alto demais para o clube da Premier League, tendo em vista o desempenho demonstrado pelo jogador durante o ano em que esteve emprestado. Segundo a Sky, o valor seria de doze milhões de euros. No entanto, Kusi-Asare praticamente não deixou marca no Fulham, tendo disputado apenas nove partidas de curta duração e uma como titular na equipe principal ao longo de toda a temporada.

No final, o jogador da seleção sueca sub-21 somou apenas 122 minutos em campo na equipe principal do Fulham (sem participação em gols). Já no meio do ano, falava-se até em encerrar o empréstimo. Um jogo em outubro contra o AFC Bournemouth tornou-se o símbolo da situação infeliz de Kusi-Asare no Fulham sob o comando do técnico Marco Silva, que agora se transfere para o Benfica.

Naquela ocasião, Raul Jimenez e Rodrigo Muniz, as duas opções ofensivas preferidas de Silva, estavam indisponíveis; em vez de Kusi-Asare, Silva optou pelo meio-campista de 18 anos Josh King como falso nove. Ele nem sequer teve a chance de entrar como reserva, o que gerou incompreensão entre os torcedores.