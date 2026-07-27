A disputa pela nomeação de um sucessor para a seleção italiana saiu do campo e passou para a arena política. Aleksei Paramonov, embaixador da Rússia na Itália, fez uma crítica contundente às autoridades italianas depois que Pirlo confirmou que não é mais candidato ao cargo.

Em uma carta aberta publicada em seu blog no Telegram e compartilhada pelos canais oficiais da embaixada nas redes sociais, Paramonov não mediu palavras ao avaliar a situação. Dirigindo-se diretamente ao campeão da Copa do Mundo de 2006, ele expressou sua consternação com a forma como essa figura lendária tem sido tratada por seu país natal.



