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Embaixador russo critica a Itália, chamando-a de “antidemocrática”, após Andrea Pirlo desistir da candidatura ao cargo de técnico da seleção italiana
Tensão diplomática em torno da vaga na seleção italiana
A disputa pela nomeação de um sucessor para a seleção italiana saiu do campo e passou para a arena política. Aleksei Paramonov, embaixador da Rússia na Itália, fez uma crítica contundente às autoridades italianas depois que Pirlo confirmou que não é mais candidato ao cargo.
Em uma carta aberta publicada em seu blog no Telegram e compartilhada pelos canais oficiais da embaixada nas redes sociais, Paramonov não mediu palavras ao avaliar a situação. Dirigindo-se diretamente ao campeão da Copa do Mundo de 2006, ele expressou sua consternação com a forma como essa figura lendária tem sido tratada por seu país natal.
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Embaixador russo critica a elite “pseudodemocrática”
A carta de Paramonov estava repleta de retórica contundente, acusando a liderança italiana de hipocrisia e tratamento injusto ao ex-meia da Juventus e do AC Milan. “É uma pena que, apesar de sua contribuição para o esporte mundial e para a imagem da Itália no exterior, você esteja sendo marginalizado aqui na Itália pela sua própria classe dirigente pseudodemocrática, como já aconteceu com milhares de atletas, músicos, artistas, maestros e diretores russos”, escreveu o embaixador.
O diplomata continuou a oferecer seu apoio a Pirlo, enquadrando a situação como uma questão de direitos humanos, e não apenas como um simples problema de seleção esportiva. “Mesmo que isso possa não ajudá-lo, estamos ao seu lado com sincera e humana solidariedade”, afirmou Paramonov.
Pirlo esclarece seus vínculos comerciais
O próprio Pirlo já havia se pronunciado anteriormente sobre a polêmica, expressando sua frustração com a forma como seus acordos profissionais estavam sendo interpretados. Em um comunicado, o jogador de 47 anos esclareceu sua posição: “A colaboração profissional que é objeto da recente polêmica surgiu como parte da minha experiência profissional nos Emirados Árabes Unidos e é de natureza exclusivamente comercial e esportiva. Atribuir significado político a essa colaboração significa atribuir-me convicções que nunca expressei e que não tenho.”
O ex-meio-campista fez questão de destacar que sua conduta sempre foi profissional e legalmente correta. “Ao longo de toda a minha carreira, primeiro como jogador e depois como técnico, sempre cumpri minhas obrigações respeitando integralmente as leis dos países em que trabalhei e os contratos que assinei”, explicou ele.
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Governo italiano reage às repercussões
As repercussões chegaram aos mais altos escalões do governo italiano, com o ministro do Esporte e da Juventude, Andrea Abodi, expressando sua decepção com a forma como toda a situação foi conduzida.
Em discurso durante um evento público recente, Abodi foi direto ao falar sobre os danos causados à reputação da Federação Italiana de Futebol (FIGC). “São notícias que falam por si mesmas”, comentou o ministro.
Abodi não mediu palavras ao se referir à percepção pública do processo de contratação, no qual vários nomes de destaque foram cogitados e depois descartados. “Agora temos que recuperar essa má impressão”, admitiu ele, referindo-se à “brutta figura” feita pelas entidades dirigentes.
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