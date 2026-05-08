Emanuel Emegha, o "grande homem", foi elogiado por tentar acalmar os ânimos dos torcedores do Estrasburgo enquanto choviam vaias após a derrota na semifinal da Liga Conferência

O Estrasburgo viu sua aventura europeia chegar ao fim com uma derrota por 1 a 0 naquela noite, selando uma derrota por 2 a 0 no placar agregado para o Rayo Vallecano nas semifinais da Liga Conferência. Embora chegar às semifinais tenha representado uma conquista histórica para o clube francês, o clima dentro do Stade de la Meinau rapidamente se tornou tenso após o apito final.

A tensão já era visível no início da partida, quando os ultras locais, cuja relação com a diretoria do clube se tornou tensa, vaiaram a equipe no intervalo. Ao final da partida, a frustração havia se deslocado da diretoria para os jogadores em campo. Quando o time se aproximou da arquibancada para agradecer aos torcedores, não foi recebido com aplausos, mas com vaias, insultos e gestos ofensivos.