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Emanuel Emegha, o "grande homem", foi elogiado por tentar acalmar os ânimos dos torcedores do Estrasburgo enquanto choviam vaias após a derrota na semifinal da Liga Conferência
O sonho europeu do Estrasburgo chega ao fim em meio à indignação da torcida
O Estrasburgo viu sua aventura europeia chegar ao fim com uma derrota por 1 a 0 naquela noite, selando uma derrota por 2 a 0 no placar agregado para o Rayo Vallecano nas semifinais da Liga Conferência. Embora chegar às semifinais tenha representado uma conquista histórica para o clube francês, o clima dentro do Stade de la Meinau rapidamente se tornou tenso após o apito final.
A tensão já era visível no início da partida, quando os ultras locais, cuja relação com a diretoria do clube se tornou tensa, vaiaram a equipe no intervalo. Ao final da partida, a frustração havia se deslocado da diretoria para os jogadores em campo. Quando o time se aproximou da arquibancada para agradecer aos torcedores, não foi recebido com aplausos, mas com vaias, insultos e gestos ofensivos.
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Emegha é alvo de críticas após o anúncio da transferência
Grande parte dos insultos parecia ter como alvo Emegha, que assistiu à partida das arquibancadas devido a uma lesão. O atacante holandês tem sido alvo de críticas por parte de alguns setores da torcida após confirmar sua transferência para o Chelsea no próximo verão.
Vestido de preto e usando óculos escuros, Emegha se aproximou da cerca que separava os jogadores dos torcedores na tentativa de falar com eles. Ele parecia exortar a torcida a apoiar o time, em vez de criticar os jogadores. Percebendo que a situação poderia se agravar ainda mais, Moreira interveio e afastou seu companheiro de equipe do confronto.
Moreira explica por que afastou Emegha
Vários jogadores do Estrasburgo tentaram acalmar os ânimos. Ben Chilwell e Moreira foram vistos pedindo à torcida para se acalmar enquanto a tensão aumentava. Em entrevista ao Canal+ após a partida, Moreira se mostrou surpreso com a reação hostil.
“Vi os torcedores ficando irritados, xingando, não havia necessidade disso”, disse o ponta belga. “Conhecemos a situação do Emegha no clube. Eu só tentei evitar um conflito maior. Ele é um grande homem, um grande jogador, tentou nos defender. Eu só não queria agravar o problema.”
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Estrasburgo enfrenta o desafio de reparar uma relação abalada
O incidente deixou um clima tenso no estádio após o apito final. Alguns jogadores aplaudiram brevemente a torcida, mas o clima permaneceu tenso enquanto a equipe deixava o campo. Apesar da impressionante campanha do Strasbourg até as semifinais da Liga Conferência, a reação hostil destaca um fosso cada vez maior entre parte da torcida e o elenco. Gerenciar essa relação pode agora ser um grande desafio para o clube, especialmente se não conseguir se classificar para as competições europeias na próxima temporada. O Strasbourg ocupa atualmente a oitava posição na tabela da Ligue 1, oito pontos atrás do Mônaco, que está em sexto lugar.