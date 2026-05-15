Em vídeo... Vingada em entrevista ao Koora (2/2): Nem mesmo o melhor técnico do mundo teria sucesso com a seleção saudita!

O sistema da Liga Saudita promove a competição internacionalmente, mas não beneficia a seleção

Minha demissão do comando da Seleção Saudita foi o maior choque da minha carreira... e a mudança de Renard não vai adiantar

Os jogadores sauditas são parecidos com os brasileiros... e a Seleção Saudita não vai repetir a surpresa contra a Argentina

A Portugal, em um dia bom, pode derrotar qualquer seleção... e não somos o “time do Ronaldo”

Mourinho tem uma tarefa difícil pela frente no Real Madrid... e este é o melhor técnico português

Depois de falar na primeira parte de sua entrevista à Koora sobre sua experiência no Egito e sua visão sobre o futuro dos Faraós e as chances das seleções árabes na Copa do Mundo de 2026, o português Nelo Vingada continua a compartilhar sua longa experiência, mas desta vez sob uma perspectiva mais próxima da Arábia Saudita e de Portugal, os dois países onde deixou uma marca especial ao longo de sua carreira como técnico.

Vingada, que viveu um dos momentos mais marcantes do futebol saudita ao comandar a “Selecção Verde” na conquista da Copa da Ásia de 1996 — o último título continental da equipe até hoje —, volta a falar com franqueza sobre a realidade atual da seleção saudita e o impacto da revolução de investimentos na liga sobre o futuro dos jogadores locais.

Ele também relembra um dos momentos mais difíceis de sua carreira como técnico, quando foi demitido poucas semanas antes de a Arábia Saudita estar prestes a se classificar para a Copa do Mundo de 1998, e dirige críticas claras a algumas decisões administrativas no futebol saudita, afirmando que o dinheiro por si só não constrói uma seleção capaz de competir mundialmente.

Por outro lado, o experiente técnico português aborda as chances da seleção de seu país na próxima Copa do Mundo, sua visão sobre o futuro de Cristiano Ronaldo e os limites de sua influência dentro da seleção nesta fase da carreira. Ele também se recusa a reduzir a Portugal apenas ao nome de “O Don”, falando sobre a geração atual e sua capacidade de enfrentar os grandes do mundo.

Vingada comandou a seleção principal de Portugal na década de 1990, bem como a seleção olímpica que disputou os Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996, e integrou a comissão técnica da seleção juvenil bicampeã mundial em 1989 e 1991.

Vingada também revela, em entrevista à Koora , sua opinião sobre a possibilidade de seu compatriota José Mourinho retornar ao Real Madrid e fala sobre o segredo do sucesso dos treinadores portugueses ao redor do mundo. E agora, a segunda parte da entrevista: