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Nelo vingada 2 - نيلو فينجاداKooora.com

Traduzido por

Em vídeo... Vingada em entrevista ao Koora (2/2): Nem mesmo o melhor técnico do mundo teria sucesso com a seleção saudita!

N. Vingada
Arábia Saudita x Uruguai
Arábia Saudita
Uruguai
Copa do Mundo
Campeonato Saudita
H. Renard
C. Ronaldo
J. Mourinho
Marco Silva
Portugal x RD Congo
Portugal
RD Congo
Portugal
Arábia Saudita
Uruguai
EUA
França
Congo - Kinshasa

O sistema da Liga Saudita promove a competição internacionalmente, mas não beneficia a seleção

Minha demissão do comando da Seleção Saudita foi o maior choque da minha carreira... e a mudança de Renard não vai adiantar

Os jogadores sauditas são parecidos com os brasileiros... e a Seleção Saudita não vai repetir a surpresa contra a Argentina

A Portugal, em um dia bom, pode derrotar qualquer seleção... e não somos o “time do Ronaldo”

Mourinho tem uma tarefa difícil pela frente no Real Madrid... e este é o melhor técnico português

Depois de falar na primeira parte de sua entrevista à Koora sobre sua experiência no Egito e sua visão sobre o futuro dos Faraós e as chances das seleções árabes na Copa do Mundo de 2026, o português Nelo Vingada continua a compartilhar sua longa experiência, mas desta vez sob uma perspectiva mais próxima da Arábia Saudita e de Portugal, os dois países onde deixou uma marca especial ao longo de sua carreira como técnico.

Vingada, que viveu um dos momentos mais marcantes do futebol saudita ao comandar a “Selecção Verde” na conquista da Copa da Ásia de 1996 — o último título continental da equipe até hoje —, volta a falar com franqueza sobre a realidade atual da seleção saudita e o impacto da revolução de investimentos na liga sobre o futuro dos jogadores locais.

Ele também relembra um dos momentos mais difíceis de sua carreira como técnico, quando foi demitido poucas semanas antes de a Arábia Saudita estar prestes a se classificar para a Copa do Mundo de 1998, e dirige críticas claras a algumas decisões administrativas no futebol saudita, afirmando que o dinheiro por si só não constrói uma seleção capaz de competir mundialmente.

Por outro lado, o experiente técnico português aborda as chances da seleção de seu país na próxima Copa do Mundo, sua visão sobre o futuro de Cristiano Ronaldo e os limites de sua influência dentro da seleção nesta fase da carreira. Ele também se recusa a reduzir a Portugal apenas ao nome de “O Don”, falando sobre a geração atual e sua capacidade de enfrentar os grandes do mundo.

Vingada comandou a seleção principal de Portugal na década de 1990, bem como a seleção olímpica que disputou os Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996, e integrou a comissão técnica da seleção juvenil bicampeã mundial em 1989 e 1991.

Vingada também revela, em entrevista à Koora , sua opinião sobre a possibilidade de seu compatriota José Mourinho retornar ao Real Madrid e fala sobre o segredo do sucesso dos treinadores portugueses ao redor do mundo. E agora, a segunda parte da entrevista:

  • Quais são suas previsões para o desempenho de Portugal na Copa do Mundo? Até que fase a seleção vai chegar?

    Acredito que Portugal está entre as 10 melhores seleções da Copa do Mundo de 2026. Prevejo que a seleção passe da fase de grupos, e considero que a meta mínima é chegar às oitavas de final do torneio; mas, em um dia bom, Portugal é capaz de vencer qualquer seleção.

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  • Você acha que Cristiano Ronaldo vai se aposentar depois da Copa do Mundo de 2026? E por quantos anos ele ainda poderá jogar?

    Acho que ele tem dois objetivos em mente: participar desta Copa do Mundo e provar que ainda está fisicamente apto para jogar nesse nível. Depois disso, ele quer chegar aos 1.000 gols, jogar ao lado do filho e, então, se aposentar.

  • Se você fosse o técnico da seleção de Portugal, colocaria Ronaldo para jogar todos os minutos, especialmente porque ele está prestes a bater recordes na Copa do Mundo, ou levaria em conta a idade dele?

    Mesmo com os jogos sendo disputados com intervalos de cinco dias, o que permite uma boa recuperação, tenho certeza de que o técnico vai perceber que Ronaldo já não tem mais a mesma capacidade física de antes e vai lidar com a situação de acordo com isso.

    Se a Portugal estiver na frente no placar, ele poderá ser substituído; e se a seleção garantir a classificação para as oitavas de final, ele poderá ter um descanso.

  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    O que você acha da afirmação de que a seleção portuguesa é o “time de um único astro”?

    Portugal tem jogadores excelentes e, na minha opinião, seria um erro montar toda a equipe apenas em torno de Ronaldo. Ele é um jogador incrível e um grande profissional, mas também temos outros jogadores excelentes.

  • Os treinadores portugueses dominam as principais ligas do mundo. Qual é o segredo desse domínio e, na sua opinião, quem é o melhor treinador atualmente?

    O povo português e os treinadores portugueses têm uma grande capacidade de se adaptar a qualquer cultura e de dar o melhor de si através das relações humanas e do profissionalismo.

    Temos alguns treinadores muito bons, mas, atualmente, tenho um apreço especial por Marco Silva, do Fulham.

  • Há fortes rumores sobre o retorno de Mourinho ao Real Madrid. Você acha que ele é capaz de levar o time de volta aos pódios?

    O problema do Real Madrid não é apenas técnico, nem se resume a treinar um grupo de grandes jogadores. Trata-se de lidar com o ego e com a enorme pressão da torcida, da mídia e dos patrocinadores. Mourinho tem um histórico e muita experiência, mas a tarefa será difícil para qualquer treinador.

  • Diante do domínio dos portugueses, o que você acha da ideia de contratar um técnico espanhol para a seleção de Portugal na Copa do Mundo?

    Roberto Martínez, apesar de não ter conquistado nenhum título com a Bélgica, fez um excelente trabalho e desenvolveu um grupo fantástico de jogadores dentro de uma geração realmente excepcional. Ele não conquistou o título, mas esteve muito perto; e, depois de Fernando Santos, acredito que ele tenha sido uma boa escolha.

  • Será que a Arábia Saudita vai repetir a surpresa da Argentina contra a Espanha?

    A Arábia Saudita foi a única seleção a derrotar a Argentina na última Copa do Mundo no Catar. Foi uma partida fantástica e, sinceramente, acredito que a Arábia Saudita mereceu a vitória; não foi apenas sorte para os Verdes nem um dia ruim para a Argentina, mas sim o resultado de vários fatores.

    Aquela partida provou que os jogadores sauditas possuem um talento enorme, e talvez essa tenha sido uma das razões pelas quais a Arábia Saudita conquistou o Campeonato Asiático sob o meu comando (em 1996).

    Os jogadores sauditas têm grande qualidade, mas após o lançamento da Liga Saudita em seu novo formato e a contratação de muitos jogadores estrangeiros da Europa e de outros países com o objetivo de promover a liga, e não de desenvolver o futebol saudita, acredito que a Arábia Saudita não conseguirá repetir essa surpresa.

  • Fui um dos treinadores que classificaram a Arábia Saudita para a Copa do Mundo e depois foram demitidos, e esse cenário se repetiu com Renard. Será que a Federação Saudita errou ao demitir o francês dois meses antes da Copa do Mundo?

    A demissão de um técnico é sempre uma decisão difícil e, como sabemos, isso aconteceu muitas vezes na região do Golfo. Aconteceu comigo pessoalmente após a conquista da Copa da Ásia e a vitória sobre os Emirados Árabes Unidos em Abu Dhabi, quando tornei a Arábia Saudita campeã asiática mais uma vez; e até hoje, após cerca de 30 anos, a seleção não conseguiu conquistar nenhum outro título.

    Participei com a seleção saudita das eliminatórias para a Copa do Mundo de 1998, mas durante uma das partidas aconteceram coisas que não eram aceitáveis para mim, e fui demitido após a partida contra o Catar, que vencemos por 1 a 0, embora a Arábia Saudita precisasse de apenas um ponto nas últimas três partidas para se classificar para a Copa do Mundo, ou seja, a seleção já tinha praticamente garantido a classificação junto com o Irã. Foi uma grande decepção para mim, pois perdi a oportunidade de comandar a seleção na Copa do Mundo, e talvez tenha sido uma das maiores decepções da minha carreira.

    E agora estão tomando a mesma decisão com Hervé Renard. Acho que não é uma boa decisão, porque Renard já trabalhou lá e todos conhecem suas capacidades e seu trabalho, mas o poder dos treinadores não é mais o que era antes, pois as diretorias passaram a tomar as decisões como bem entendem, e acredito que essa decisão não será benéfica para a seleção saudita.

  • Será que a grande quantidade de jogadores profissionais na Liga Saudita é a verdadeira razão por trás do declínio da seleção?

    Sim, o verdadeiro desenvolvimento dos jogadores sauditas ainda não atingiu o nível desejado, pois muitos deles não participam das partidas; eu os vi apenas três ou quatro vezes no ano passado, e ficou claro que o ritmo não é bom quando eles se juntam à seleção, já que são reservas em seus clubes.

    O novo formato do campeonato, com esse grande número de estrangeiros, não é bom para os jogadores locais, especialmente para os jovens talentosos, que não terão oportunidade de evoluir.

    Tenho certeza de que a Arábia Saudita estará presente, mas não alcançará grandes resultados, independentemente do nome do técnico; mesmo que traga o melhor técnico do mundo, ele não conseguirá fazer nada de excepcional nessas circunstâncias.

    O sistema da liga saudita, com o grande número de jogadores estrangeiros, pode ser bom para a mídia e para os jogadores que ganham muito dinheiro, mas não é benéfico para o verdadeiro desenvolvimento do futebol saudita.

    Eu disse isso há dois anos e reiterei que esse sistema não ajuda a desenvolver o futebol saudita nem a encontrar soluções reais para o seu futuro. O jogador saudita tem muito talento e talvez se assemelhe ao jogador brasileiro na região do Golfo, mas ele não joga.

  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    Você acha que o Jesus foi injustiçado no Al-Hilal?

    Jesus fez um trabalho incrível com o Al-Hilal, conquistando uma série de vitórias e resultados fantásticos, além de uma temporada excepcional; é difícil repetir o que ele alcançou com o time. Sei que o Al-Hilal é o maior clube da Arábia Saudita e que a pressão lá é enorme, mas acredito que o técnico que fez tudo o que fez merecia um tratamento melhor depois de todos esses sucessos, especialmente pelo excelente trabalho que ele e sua comissão técnica realizaram.

    Mas assim é o futebol, e assim é a vida nele: às vezes, o técnico pode fazer um trabalho excelente, mas, no fim das contas, são os resultados que falam mais alto do que a qualidade do trabalho em si.

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