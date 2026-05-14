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Nelo vingada - نيلو فينجاداKooora.com

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Em vídeo... Vingada em entrevista ao Koora (2/1): A conquista de Portugal inspira o Egito na Copa do Mundo... e esta é a melhor seleção árabe

N. Vingada
Bélgica x Egito
Bélgica
Egito
Copa do Mundo
Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Argentina x Argélia
Argentina
Argélia
Jordânia x Argélia
Jordânia
H. Hassan
H. El Badry
Al Masry SC x Al Ahly
Al Masry SC
Al Ahly
Premier League
Zamalek SC x Ceramica Cleopatra
Zamalek SC
Ceramica Cleopatra
Pyramids FC x Smouha SC
Pyramids FC
Smouha SC
Zizo
Portugal
Bélgica
Egito
EUA
Brasil
Marrocos
Argentina
Argélia
Jordânia

O novo formato da Copa do Mundo não favorece o futebol... e a França está no grupo mais forte

Os árabes serão eliminados antes das quartas de final... e esse é o problema da seleção egípcia

A Argélia pode ter dificuldades contra a Jordânia... e não ficaria surpreso se ambas se classificassem

O técnico ideal para os Faraós... e a torcida vai discordar sobre três nomes na lista da Copa do Mundo

Hossam El Badri é uma lenda no Al-Ahly... e Zizo vai brilhar na próxima temporada

Entre diferentes escolas de treinamento e experiências que se estenderam por 12 países, o português Nelo Vingada continua sendo um dos nomes mais destacados que deixaram uma marca clara no futebol árabe, seja por ter levado o Zamalek ao título histórico da Liga Egípcia sem nenhuma derrota, seja por ter conquistado com a seleção da Arábia Saudita a Copa da Ásia de 1996, além de seus grandes sucessos com a seleção juvenil de Portugal, com a qual conquistou o título da Copa do Mundo duas vezes.

Na primeira parte de sua entrevista exclusiva à Koora, Vingada, de 73 anos, abre o baú de sua longa experiência e fala sobre os bastidores de sua passagem pelo futebol egípcio, bem como sua visão sobre o futuro das seleções árabes na Copa do Mundo de 2026.

O ex-técnico da Federação Egípcia de Futebol também revela sua opinião sobre as chances da seleção dos Faraós, comandada por Hossam Hassan, além de avaliar o histórico do técnico nacional e os bastidores de sua indicação de Carlos Queiroz em 2021.

O experiente técnico português, que também comandou a seleção da Jordânia e o Wydad de Marrocos, fala sobre sua visão do futuro do futebol árabe, escolhe a seleção árabe candidata a apresentar o melhor desempenho na Copa do Mundo e aborda a competição esperada na Liga Egípcia, além de sua opinião sobre o possível retorno de Hossam El-Badri ao Al-Ahly e o futuro de Ahmed Sayed “Zizo” após a grande polêmica que o envolveu recentemente. Aqui está a primeira parte da entrevista:

  • Qual é o motivo de você ter se afastado dos treinos nos últimos anos?

    Estou bem, em boa forma e totalmente pronto, mas não sou do tipo que se mantém ativo nas redes sociais ou depende de agentes. Todos conhecem meus resultados e o que conquistei no futebol em vários países, seja com seleções nacionais ou clubes; por isso, estou sempre pronto.

    Nos últimos tempos, também desenvolvi minha carreira como técnico e consultor técnico, e realizei vários seminários e palestras. Isso é importante para mim, pois tenho a capacidade de compartilhar minhas experiências e conhecimentos e transmitir minha mensagem, especialmente porque o futebol hoje é diferente, é claro. Mas acompanho tudo o que acontece e todas as novas tendências, e estou totalmente pronto.

    O futebol está ligado a muitas coisas, entre elas algumas que não posso controlar; no entanto, estou feliz com o que faço, sinto-me bem e estou confiante de que sou capaz, a qualquer momento e em qualquer lugar, de transmitir minha mensagem, contribuir para o desenvolvimento do futebol e gerar benefícios.

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  • Você treinou vários clubes e seleções ao longo de uma longa carreira. Quais experiências são mais queridas para você?

    Tenho uma longa experiência como treinador; ao longo da minha carreira, trabalhei em 12 países diferentes, incluindo, claro, Portugal. Todas as experiências foram muito importantes para mim, mesmo aquelas em que não obtive grande sucesso, pois, na maioria das vezes, o sucesso esteve presente, mas, por vezes, isso não foi possível.

    Entre as experiências mais marcantes da minha carreira está o fato de ter levado a seleção de Portugal aos Jogos Olímpicos de Atlanta pela primeira vez. Terminamos o torneio em quarto lugar. Depois disso, fui para a Arábia Saudita e fui o primeiro técnico português a conquistar um título continental, depois de nos tornarmos campeões da Ásia. Foi a minha primeira experiência fora de Portugal e foi um grande sucesso.

    Em 2003, recebi uma proposta do Zamalek, e foi uma experiência incrível que mudou minha visão da vida e até mesmo a vida da minha família, pois até hoje considero o Egito minha segunda pátria. O Zamalek abriu as portas para mim e me deu essa oportunidade por meio do maravilhoso presidente, Dr. Kamal Darwish, e fizemos história naquela época.

    E entre as experiências muito boas também, embora os resultados não tenham sido espetaculares, está a minha experiência na Jordânia. Fui para suceder ao maravilhoso técnico Mahmoud El-Gohary, que fez um trabalho fantástico lá. Minha missão principal era renovar a seleção e fazer mudanças em alguns jogadores, pois a geração que alcançou grandes sucessos com El-Gohary precisava de uma renovação.

    Foi também uma experiência maravilhosa em termos de ambiente e do país, além da presença do príncipe Ali, então presidente da Federação Jordana e vice-presidente da FIFA, que era uma pessoa maravilhosa e um presidente incrível, que dava ao treinador tudo o que ele precisava.

    E, claro, também trabalhei em outros países, como Irã, China, Índia e Malásia, mas considero essas experiências as mais importantes e marcantes para mim.

  • O que você acha do novo formato da Copa do Mundo de 2026?

    Esta edição é diferente porque, pela primeira vez, contará com a participação de 48 seleções e, sinceramente, não concordo com isso. Acho que a Copa do Mundo deveria incluir apenas as melhores seleções do mundo.

    Com certeza veremos resultados muito expressivos e derrotas pesadas para algumas seleções, e isso não é bom, na minha opinião, para o desenvolvimento do futebol. Mas essa visão não se refere apenas ao esporte, mas também aos negócios: mais jogos significam mais dinheiro, e o dinheiro sempre fala mais alto.

  • Na sua opinião, qual é o “grupo da morte” da Copa do Mundo?

    Existem muitos grupos diferentes, mas, sinceramente, não vejo a existência de um “grupo da morte”, pois o formato do torneio dá aos melhores a chance de se classificarem. Como você sabe, os times que ficarem em primeiro e segundo lugar se classificarão, além de alguns terceiros colocados.

    No entanto, há um grupo que inclui França, Senegal, Iraque e Noruega, e que pode ser considerado equilibrado. A França é, claro, favorita para ganhar a Copa do Mundo, e o Senegal, campeão africano, também é uma seleção forte, mas a Noruega, liderada por Haaland, pode ser uma boa surpresa, enquanto o Iraque pode ser visto como o mais fraco, mas nunca sabemos o que pode acontecer. Nesta fase inicial, acredito que as melhores seleções se classificarão e não espero grandes surpresas.

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    Qual seleção árabe alcançará o melhor resultado na Copa do Mundo de 2026?

    Este novo formato, que inclui 48 seleções, oferece uma oportunidade maior para as seleções árabes se classificarem e participarem da Copa do Mundo. Levando em conta as diferentes culturas e mentalidades futebolísticas, acredito que o Marrocos seja a seleção mais forte do mundo árabe; a Argélia também é uma boa seleção, e o Egito sempre pode causar uma surpresa.

    Há uma boa geração de jogadores egípcios, mas o problema é que a maioria joga no campeonato egípcio, enquanto apenas alguns jogam na Europa, e não dá para comparar o campeonato egípcio com os europeus; nos grandes torneios, as diferenças ficam evidentes quando a competição se acirra.

    Apesar disso, acredito que o Marrocos, a Argélia ou o Egito possam alcançar bons resultados, mas certamente é difícil repetir o que o Marrocos fez na Copa do Mundo do Catar, quando atingiu aquele nível histórico. No entanto, eles possuem bons jogadores e uma geração de destaque, e as surpresas são sempre possíveis no futebol, pois é o esporte que mais permite isso. No entanto, acredito que será difícil ver uma seleção árabe nas quartas de final na próxima edição.

  • Por que você deixou a Federação Egípcia de Futebol?

    Em 2021, recebi uma proposta de Ahmed Megahed, que na época era presidente da Federação Egípcia. Aquele era um período extremamente difícil devido à pandemia de COVID-19 e, embora a Federação tivesse solicitado a assinatura de um contrato de dois anos, sugeri que o contrato fosse de um ano, com opção de prorrogação por mais um.

    Comecei meu trabalho em meio a circunstâncias que não eram nada fáceis, pois muitas coisas estavam fechadas, a comunicação entre as pessoas era difícil e todos se lembram bem daquele período. Além disso, contraí a COVID-19 durante o meu trabalho, então não foi nada fácil.

    Após um ano, o presidente Ahmed Megahed deixou o cargo após a Copa Africana das Nações, realizada em 2022, e veio em seu lugar o novo presidente, Jamal Allam. Tivemos uma conversa muito boa, com todo o respeito, e decidi então partir e dar a oportunidade à nova diretoria de tomar a decisão que considerasse melhor para ela, porque quando você trabalha com um presidente e depois encontra outro, as visões podem, às vezes, diferir.

    Mas tudo foi feito com respeito, e o Egito, especialmente aquele período, permanecerá sempre no meu coração. Lembro que foi uma experiência muito boa, apesar das dificuldades, mas foi muito proveitosa. Deixei alguns documentos e planos, e acredito que meu trabalho foi bom; poderia ter sido melhor e mais impactante se tivesse ocorrido em circunstâncias diferentes, pois a situação na época era extremamente difícil.

    De qualquer forma, foi uma experiência maravilhosa. Desenvolvemos especialmente o futebol juvenil e o futebol feminino, e foi um período incrível para mim. Estou muito feliz com tudo o que realizei durante esse tempo.

  • Você indicou Kerosh para comandar a seleção egípcia durante seu mandato na Federação Egípcia de Futebol? E como você avalia a experiência dele com os Faraós?

    Como você sabe, meu trabalho principal naquela época estava ligado à seleção olímpica, às seleções juvenis e ao futebol feminino; por isso, meu envolvimento com a seleção principal era relativamente limitado. No entanto, sempre estive aberto a trabalhar e a dar o meu melhor.

    Naquela época, Hossam El-Badry era o técnico da seleção e, após a partida contra o Gabão, que terminou empatada em 1 a 1, eu estava em Cairo e recebi informações de que El-Badry seria demitido. Naquele momento, ele havia comandado nove partidas, nas quais conquistou cinco vitórias e quatro empates, sem nenhuma derrota, mas a Federação tomou a decisão de fazer a mudança.

    Naturalmente, faltava pouco tempo para os próximos jogos, então o presidente Ahmed Megahed veio até mim e tentamos juntos dar o melhor de nós. Vários nomes foram sugeridos naquela época, e eu estava totalmente preparado para qualquer emergência, para ajudar e dar tudo de mim.

    Durante nossas discussões e a análise de vários nomes, surgiu o nome de Carlos Queiroz. Não foi fácil entrar em contato com ele, pois estava em Moçambique, em sua fazenda particular. Após vários dias e algumas ligações às quais ele não atendeu inicialmente, ele finalmente conseguiu responder, e eu coloquei as duas partes em contato para que conversassem.

    E, claro, Mujahid me pediu minha opinião, e acho que foi uma boa decisão, pois naquele curto espaço de tempo foi a escolha certa, e ele era o homem certo para a missão.

  • Seu nome foi associado várias vezes ao cargo de técnico de clubes egípcios e da seleção nacional. Houve realmente negociações, e por que elas fracassaram?

    Treinei o Zamalek na temporada 2003-2004 e, naturalmente, quando um técnico vence o campeonato sem nenhuma derrota, conquista a Copa Árabe e a Supercopa Egípcio-Saudita, além de alcançar bons resultados, isso deixa uma marca significativa em sua carreira profissional.

    Essa conquista foi excepcional para mim, para os jogadores, para todos que trabalharam comigo, bem como para a excelente comissão técnica, que contava com Mahmoud Al-Khawaja e Hisham Yaken, além dos jogadores, que foram a parte mais importante para alcançarmos o que alcançamos.

    Depois disso, surgiram algumas oportunidades de voltar ao Egito. Devo dizer que o Egito é, de fato, minha segunda pátria, pois é o país onde trabalhei mais vezes depois de Portugal.

    E acredito que a maneira como lidei com as pessoas, a cultura local e todas as partes envolvidas no futebol, seja a mídia ou os times adversários, me permitiu deixar uma marca de respeito e espírito esportivo, e, claro, resultados também, pois conquistar o título da liga com o Zamalek sem nenhuma derrota é uma conquista excepcional.

    Manuel José conseguiu isso várias vezes e é o melhor treinador que já trabalhou no futebol egípcio a nível de clubes; da mesma forma, Hassan Shehata, é claro, apresentou um trabalho e resultados excepcionais com a seleção nacional.

    Mas, como eu disse, o que conquistei com o Zamalek me proporcionou, posteriormente, oportunidades de retornar ao futebol egípcio. E, em algumas ocasiões, isso não foi possível.

    E até dois anos atrás, tudo estava pronto e totalmente organizado para o meu retorno ao futebol egípcio, e eu estava totalmente preparado para isso, mas o negócio não se concretizou.

    Isso significa que não voltei para o Egito, talvez às vezes por causa de minhas decisões pessoais, e outras vezes por causa de decisões de pessoas que achavam que eu não era o técnico adequado para o desafio, mas o Egito sempre será minha segunda pátria.

  • FBL-AFR-2025-EGY-PRESSERAFP

    Hossam Hassan afirmou, em uma declaração famosa, que um técnico nacional é mais adequado do que um estrangeiro para a seleção egípcia. Você concorda com ele?

    Qualquer treinador ou pessoa que queira trabalhar no futebol deve estar disposta a trabalhar em qualquer lugar. Até agora, já trabalhei em 11 países além de Portugal, e todas as experiências foram positivas.

    E devo dizer que o futebol não está ligado à nacionalidade; o jogo em si é sempre 11 contra 11, mas a cultura e a mentalidade diferem completamente de um país para outro. Trabalhei, por exemplo, na Coreia e depois na China, dois países geograficamente próximos, mas em que tudo é diferente; por isso, temos de estar sempre preparados para nos adaptarmos.

    Agora, Hossam Hassan é o técnico da seleção egípcia, e lembro-me da época excepcional dos Faraós com Hassan Shehata, quando o Egito venceu a Copa Africana das Nações três vezes consecutivas, uma conquista muito difícil de repetir na atualidade.

    Mas acredito que a decisão de contratar um técnico egípcio foi acertada, pois os técnicos estrangeiros podem, às vezes, trazer algumas ideias importantes e boas, mas, depois de um tempo, torna-se importante fazer uma mudança.

    Além disso, acredito que o Egito possui bons treinadores capazes de comandar a seleção, e Husam Hassan teve essa oportunidade. Ele conseguiu a classificação para a Copa do Mundo, o que era esperado, mas conseguiu a classificação com facilidade.

    E agora, especialmente nas duas últimas partidas, podemos sentir que a equipe está no caminho certo, pois a vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita e o empate na Espanha são resultados extremamente importantes.

    Certamente, foi uma boa decisão, e vamos ver o que vai acontecer. É verdade que a Copa do Mundo é um torneio diferente, mas chegou a hora de dar a chance e a confiança de que o Egito tem o melhor técnico e os melhores jogadores para essa competição.

  • Se você estivesse no lugar de Hossam Hassan, convocaria Hamza Abdelkarim para a seleção da Copa do Mundo?

    No que diz respeito aos jogadores que devem constar na lista da seleção, é difícil para mim responder, pois estou fora do circuito no momento, e sei que não é fácil escolher os 23 melhores jogadores para disputar a Copa do Mundo.

    Acho que quase todos concordariam com 19 ou 20 jogadores, portanto, a escolha deles não é difícil, mas sempre restam três vagas que geram divergências de opinião.

    Mas acredito que Hossam Hassan, devido ao seu grande conhecimento da equipe e dos jogadores, será capaz de escolher os melhores elementos e a melhor combinação para formar uma equipe forte, pois a tarefa não será fácil. E chegou a hora de o Egito mostrar sua capacidade de alcançar bons resultados e avançar no torneio.

  • Até onde a seleção egípcia chegará com Hossam Hassan na Copa do Mundo?

    Para começar, a fase de grupos continua sendo a mais importante; depois, veremos. O objetivo principal é se classificar para a próxima fase; não será fácil, pois há um grande equilíbrio entre as seleções nesta fase, e talvez o jogo contra o Irã seja decisivo, mas o objetivo neste torneio, especificamente, é avançar para a próxima fase.

    E, claro, ficar em primeiro ou segundo lugar garante a classificação, mas às vezes até quem fica em terceiro pode ter uma chance de passar, por isso é preciso buscar os resultados que ofereçam essa possibilidade.

    Lembro-me de que a Portugal conquistou o título da Euro 2016 depois de empatar nos três jogos da fase de grupos e somar apenas 3 pontos, mas se classificou entre as melhores equipes que ficaram em terceiro lugar.

    Por isso, acredito que o Egito é capaz de lutar e se classificar para a próxima fase; depois disso, tudo vai depender do sorteio e do adversário que enfrentará, pois tudo se decide então em uma única partida, o que torna o torneio ainda mais emocionante. Acredito que o Egito pode chegar à próxima fase, e espero que isso aconteça.

  • Quem você acha que vai conquistar o título do Campeonato Egípcio nesta temporada?

    O Campeonato Egípcio desta temporada adotou um novo formato, com um grupo de 7 times disputando o título, o que significa que um time fica de fora em cada rodada, e acredito que essa não tenha sido a decisão mais justa nem a melhor.

    Apesar disso, a ideia do sistema em si é boa, pois a existência de uma primeira fase seguida de um “play-off” entre as melhores equipes pode gerar uma competição muito acirrada, sem jogos fáceis. Esse sistema provou que as equipes consideradas menos fortes são capazes de conquistar pontos e vencer as grandes equipes.

    Agora, com o fim da competição se aproximando, o Al-Ahly perdeu pontos decisivos, e acredito que a disputa será entre o Pyramids e o Zamalek, e um deles será coroado campeão.

  • O que você acha da ideia de Hossam El Badri voltar ao Al Ahly para um novo mandato?

    Hossam El Badri é uma lenda do Al Ahly, possui grande experiência e amplo conhecimento, e sabe tudo sobre o Al Ahly; é claro que não sei exatamente o que está acontecendo dentro do clube atualmente e, embora acompanhe o futebol egípcio, estar longe torna difícil formar uma opinião totalmente correta.

    Mas, considerando sua trajetória, experiência e conhecimento, ele também é um homem leal, mesmo que trabalhe em outro clube, pois, como profissionais, podemos atuar em outros lugares. Acredito que ele seja capaz de agregar valor e ajudar o Al-Ahly, especialmente porque todos sabem que esta temporada não foi tão boa quanto as anteriores.

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    Há quem descreva a transferência de Zizo para o Al-Ahly como um “fracasso”. O que você acha?

    O que aconteceu com Zizo é algo que às vezes se repete com outros jogadores em diferentes ligas e países: quando um jogador muda de time para o rival tradicional, às vezes o clima é diferente, e as circunstâncias também.

    É claro que há exemplos de jogadores que se transferiram do Zamalek para o Al-Ahly ou vice-versa e conseguiram manter seu bom nível, mas, às vezes, coisas assim também acontecem.

    Tenho certeza de que Zizo é um jogador fantástico; ele teve temporadas incríveis com o Zamalek e também apresentou ótimas atuações pela seleção egípcia. Ele é realmente um jogador excelente e, às vezes, tudo se resume a como se adaptar e lidar com a pressão da torcida, o que não é nada fácil.

    Mas acredito que, após esta temporada, ele vai superar essa fase, e isso será bom para ele pessoalmente e para o futebol egípcio, se ele voltar ao nível que demonstrou no Zamalek.

  • Você já treinou várias vezes no Irã e tem uma vasta experiência no futebol iraniano. Como você vê o confronto deles contra o Egito?

    O Egito vai disputar um grupo que inclui o Irã, e acredito que essa partida pode ser decisiva para garantir, no mínimo, o segundo lugar, o que garantirá a classificação para a próxima fase.

  • Você foi técnico da seleção da Jordânia. O que você acha das declarações de Nourredine Zakri, em que ele disse: “Se a Argélia não vencer a Jordânia, vamos parar de jogar futebol”?

    A Jordânia teve uma evolução impressionante nos últimos três ou quatro anos e ficou em segundo lugar na última Copa da Ásia. Considero a Argélia a favorita, mas palavras não ganham jogos. Toda partida começa em 0 a 0 e, se a Jordânia tiver um bom dia, a Argélia pode passar por muitas dificuldades.

  • Você acha que a Argélia e a Jordânia vão se classificar juntas para a próxima fase?

    Nesse sistema, o terceiro colocado também pode se classificar; por isso, não ficaria surpreso se a Argélia e a Jordânia se classificassem para a próxima fase.