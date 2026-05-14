O novo formato da Copa do Mundo não favorece o futebol... e a França está no grupo mais forte

Os árabes serão eliminados antes das quartas de final... e esse é o problema da seleção egípcia

A Argélia pode ter dificuldades contra a Jordânia... e não ficaria surpreso se ambas se classificassem

O técnico ideal para os Faraós... e a torcida vai discordar sobre três nomes na lista da Copa do Mundo

Hossam El Badri é uma lenda no Al-Ahly... e Zizo vai brilhar na próxima temporada

Entre diferentes escolas de treinamento e experiências que se estenderam por 12 países, o português Nelo Vingada continua sendo um dos nomes mais destacados que deixaram uma marca clara no futebol árabe, seja por ter levado o Zamalek ao título histórico da Liga Egípcia sem nenhuma derrota, seja por ter conquistado com a seleção da Arábia Saudita a Copa da Ásia de 1996, além de seus grandes sucessos com a seleção juvenil de Portugal, com a qual conquistou o título da Copa do Mundo duas vezes.

Na primeira parte de sua entrevista exclusiva à Koora, Vingada, de 73 anos, abre o baú de sua longa experiência e fala sobre os bastidores de sua passagem pelo futebol egípcio, bem como sua visão sobre o futuro das seleções árabes na Copa do Mundo de 2026.

O ex-técnico da Federação Egípcia de Futebol também revela sua opinião sobre as chances da seleção dos Faraós, comandada por Hossam Hassan, além de avaliar o histórico do técnico nacional e os bastidores de sua indicação de Carlos Queiroz em 2021.

O experiente técnico português, que também comandou a seleção da Jordânia e o Wydad de Marrocos, fala sobre sua visão do futuro do futebol árabe, escolhe a seleção árabe candidata a apresentar o melhor desempenho na Copa do Mundo e aborda a competição esperada na Liga Egípcia, além de sua opinião sobre o possível retorno de Hossam El-Badri ao Al-Ahly e o futuro de Ahmed Sayed “Zizo” após a grande polêmica que o envolveu recentemente. Aqui está a primeira parte da entrevista: