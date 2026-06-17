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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Em vídeo: Uma epopeia na Copa do Mundo... Inglaterra goleia a Croácia por 4 a 0 em uma noite de loucura

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Um pico de tirar o fôlego

Em uma estreia explosiva da seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2027, os Três Leões conquistaram a liderança da primeira rodada da fase de grupos após uma emocionante vitória sobre a Croácia por 4 a 2, em um confronto que deixou a torcida com o coração na boca até o apito final. 

O confronto entre os “Três Leões” e os “Fogosos” contou com todos os ingredientes do espetáculo do futebol: gols de ambos os lados, reviravoltas dramáticas e brilhantismo individual das principais estrelas.

Harry Kane abriu o placar para a Inglaterra ao converter um pênalti, antes de marcar seu segundo gol após um passe decisivo de Declan Rice, devolvendo a vantagem à sua equipe após o empate da Croácia com Martin Patorina. 

Mas a seleção croata se recusou a desistir e empatou novamente com Petar Musa nos acréscimos do primeiro tempo, aproveitando uma assistência do experiente Ivan Perišić.

Logo no início do segundo tempo, Jude Bellingham roubou a cena ao marcar o terceiro gol da Inglaterra após uma arrancada rápida a partir de um passe de Elliot Anderson, garantindo à sua seleção três pontos valiosos no início da campanha na Copa do Mundo. 

  • O capitão Luka Modrić errou feio

    A torcida da Croácia viveu momentos de grande tensão depois que o capitão da equipe, Luka Modrić, cometeu uma falta dentro da área contra o inglês Madueke, levando o árbitro a marcar um pênalti imediato a favor da seleção dos “Três Leões”.

    O artilheiro histórico da Inglaterra, Harry Kane, se preparou para cobrar o pênalti, mas o goleiro croata brilhou e defendeu com maestria, fazendo com que as arquibancadas croatas explodissem de alegria, acreditando que o perigo havia passado.

    Mas a situação mudou rapidamente; após a revisão pelo VAR, o árbitro ordenou que o pênalti fosse repetido, pois o goleiro havia saído da linha do gol no momento da cobrança.

    Desta vez, Kane não deixou margem para erros. Com a calma e a confiança dos grandes jogadores, o capitão da Inglaterra mandou a bola para o fundo da rede, marcando o gol que colocou sua seleção na frente, em uma das jogadas mais marcantes da primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

    Com esse gol, Harry Kane tornou-se o maior artilheiro de pênaltis da história da Copa do Mundo, com 5 gols, segundo a rede francesa de estatísticas de futebol “Stats Foot”.

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  • Patorina leva a partida de volta à estaca zero

    A seleção da Croácia conseguiu o empate contra a Inglaterra, quando Martin Baturina marcou um gol para os “Nariões”, aos 36 minutos da partida, balançando a rede do goleiro inglês Pickford.

    Susić recebeu a bola no meio-campo e avançou com confiança antes de dar um passe inteligente que furou a defesa da Inglaterra; Baturina, que vinha por trás, encontrou a bola e chutou direto no canto esquerdo do goleiro, empatando o jogo e acendendo o entusiasmo da torcida croata.

  • Apenas 7 minutos para as comemorações dos croatas

    A Inglaterra não deu aos croatas mais do que sete minutos para comemorar, pois, aos 44 minutos, Declan Rice recuperou a bola no meio-campo e deu um passe longo preciso por trás da zaga.

    Harry Kane recebeu o passe decisivo com maestria, dominou a bola com o peito dentro da área e, em seguida, chutou rasteiro, mandando a bola no canto oposto, marcando seu segundo gol na partida e estragando a alegria dos croatas antes do fim do primeiro tempo.

    Com isso, Harry Kane igualou o recorde de Gary Lineker, tornando-se o maior artilheiro da história da seleção inglesa em Copas do Mundo, com 10 gols cada um.

    Já na atual temporada, Kane continuou quebrando recordes ao elevar sua contagem para 69 gols com a camisa do clube e da seleção, tornando-se o jogador inglês com mais gols em uma única temporada, superando o recorde histórico que resistiu por 97 anos, estabelecido pelo lendário Dixie Dean com 67 gols na temporada de 1927/28.

  • O clima esquenta com o gol de Beitar Moussa

    Aos 5 minutos do tempo de acréscimo do primeiro tempo (45+5), Petar Musa colocou a seleção da Croácia de volta no jogo ao marcar o gol de empate em 2 a 2 contra a Inglaterra. O gol surgiu após um passe longo lançado para dentro da área, que o veterano Ivan Perišić controlou com habilidade e serviu para o companheiro, permitindo que o atacante croata disparasse um chute forte que balançou a rede inglesa.

    Apesar de ter 37 anos, Perišić continuou a brilhar de forma notável na Copa do Mundo; com esse passe decisivo, ele se tornou o segundo jogador da história a dar assistências em quatro edições diferentes da Copa do Mundo, de acordo com a rede “Opta”, juntando-se ao lendário argentino Lionel Messi, em uma conquista que apenas os dois alcançaram desde o início das estatísticas oficiais, em 1966.

    A torcida inglesa ficou bastante preocupada com esse gol, já que uma das imagens iniciais mostrava que o jogador croata estava em posição de impedimento, mas a tecnologia do VAR resolveu a questão com uma análise técnica que confirmou que o gol era válido e que não havia impedimento.

    Além disso, as estatísticas do “Stats Foot” revelaram que a seleção da Inglaterra sofreu dois gols no primeiro tempo de uma partida da Copa do Mundo pela primeira vez desde 27 de junho de 2010, contra a Alemanha.

    Esta é a segunda vez que a seleção inglesa empata duas vezes em uma partida da Copa do Mundo, pela primeira vez desde 20 de junho de 2006, contra a Suécia.

  • O Real Madrid participa da Copa do Mundo

    A emoção continuou no confronto entre Inglaterra e Croácia, depois que a seleção inglesa ampliou a vantagem ao marcar o terceiro gol na estreia das duas equipes na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

    O gol foi marcado por Jude Bellingham aos 47 minutos, logo no início do segundo tempo, após um passe preciso de Elliot Anderson que colocou o astro do Real Madrid em posição de cara a cara com o goleiro, antes de ele avançar e chutar com força, mandando a bola para o fundo da rede croata.

    Com o gol de Bellingham, que deu a vantagem aos ingleses, ele também garantiu a presença do Real Madrid na Copa do Mundo; as estatísticas mostram que os jogadores do clube madrilenho marcaram 82 gols na história da Copa do Mundo, o maior recorde para um clube na história da competição, empatado com o Bayern de Munique.

  • Rashford encerra a partida mais cedo

    Marcus Rashford acabou de vez com as esperanças da Croácia aos 86 minutos, ao marcar o quarto gol da seleção da Inglaterra, ampliando a vantagem e levando os “Três Leões” a uma vitória esmagadora na estreia na Copa do Mundo de 2027. 

    O gol do astro do Barcelona veio para confirmar a superioridade inglesa nos minutos finais e decidir o confronto, que foi marcado por grandes reviravoltas.

    O gol começou com um contra-ataque rápido liderado por Bukayo Saka do meio de campo, antes que ele desse um passe em profundidade preciso que colocou Rashford cara a cara com o goleiro croata. 

    Com calma e confiança, Rashford chutou rasteiro à esquerda do goleiro, marcando o quarto gol da Inglaterra em meio à enorme alegria da torcida inglesa, que comemorou antecipadamente os três pontos.

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