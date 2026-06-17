Em vídeo: Uma epopeia na Copa do Mundo... Inglaterra goleia a Croácia por 4 a 0 em uma noite de loucura

Em uma estreia explosiva da seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2027, os Três Leões conquistaram a liderança da primeira rodada da fase de grupos após uma emocionante vitória sobre a Croácia por 4 a 2, em um confronto que deixou a torcida com o coração na boca até o apito final.

O confronto entre os “Três Leões” e os “Fogosos” contou com todos os ingredientes do espetáculo do futebol: gols de ambos os lados, reviravoltas dramáticas e brilhantismo individual das principais estrelas.

Harry Kane abriu o placar para a Inglaterra ao converter um pênalti, antes de marcar seu segundo gol após um passe decisivo de Declan Rice, devolvendo a vantagem à sua equipe após o empate da Croácia com Martin Patorina.

Mas a seleção croata se recusou a desistir e empatou novamente com Petar Musa nos acréscimos do primeiro tempo, aproveitando uma assistência do experiente Ivan Perišić.

Logo no início do segundo tempo, Jude Bellingham roubou a cena ao marcar o terceiro gol da Inglaterra após uma arrancada rápida a partir de um passe de Elliot Anderson, garantindo à sua seleção três pontos valiosos no início da campanha na Copa do Mundo.