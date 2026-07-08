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Nottingham Forest v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

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Em vídeo... Posticoglu se retrata diante da torcida do Al-Nasr: “Não sou o ‘homem da segunda metade da temporada’... e prometo diversão a vocês”

Al-Nassr
A. Postecoglou
Campeonato Saudita
J. Jesus
Tottenham
Arábia Saudita
Austrália
Portugal
England

O técnico australiano fala sobre sua nova missão no “Al-Alamy”

O australiano Ange Postecoglou, novo técnico do Al-Nassr, voltou atrás em suas declarações anteriores, nas quais se autodenominava o “homem da segunda temporada”, poucos dias após sua nomeação para comandar o “Al-Alamy”.

Na última sexta-feira, o clube Al-Nasr anunciou a nomeação de Postecoglou como novo técnico da equipe principal, com um contrato de duas temporadas que vai até 2028, sucedendo o técnico português Jorge Jesus, que deixou o cargo após o término da última temporada.

  • O Homem da Segunda Temporada

    O técnico australiano concedeu uma entrevista à conta oficial do Al-Nassr no site “X”, na qual falou sobre a declaração que fez quando era técnico do Tottenham, na qual afirmava sua capacidade de conquistar títulos já na segunda temporada.

    Bostekoğlu disse a esse respeito: “Eu costumava dizer que sempre conquisto títulos na segunda temporada, quando muitas pessoas não acreditavam que pudéssemos ganhar nada, como foi o caso do Tottenham Hotspur, que na época não conquistava nenhum título há 17 anos e nenhum título europeu há 40 anos”.

    E acrescentou: “Eu disse isso na época porque estava no segundo ano com eles, mas quando estava no Celtic, conquistamos a dobradinha no meu primeiro ano. Portanto, o motivo que me levou a fazer essa declaração foi que eu queria dizer às pessoas que sabia que poderia conquistar algo com o Tottenham, um clube que não era conhecido por conquistar títulos”.

    E continuou: “Por isso, para mim, não importa se é meu primeiro, segundo ou terceiro ano; em cada ano em que treino, quero conquistar títulos, mas também não se trata apenas de vencer, e sim de como conquistamos a vitória e de como jogamos futebol; isso também é muito importante para mim”.

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  • A era pós-Jesus

    O ex-técnico do Nottingham Forest também falou sobre os desafios que o aguardam no Al-Nasr, depois que o técnico português Jorge Jesus levou o time ao título do campeonato na última temporada, após um hiato de 7 anos.

    Ele explicou: “Tenho muita ambição e expectativas, e estou feliz que o clube compartilhe dessa ambição; é por isso que estou aqui”.

    E continuou: “O senhor (Jorge) Jesus fez um trabalho excepcional na última temporada ao conquistar o campeonato (saudita), e agora o clube está pronto para dar um passo adiante, e é por isso que estou aqui”.

    E acrescentou: “Olhe para o campeonato saudita agora e veja como ele evoluiu nos últimos anos. Passou a ter quatro, cinco ou seis times, todos competindo e querendo vencer, e a Liga dos Campeões da Ásia também apresenta um grande desafio; por isso, estar aqui com um time que tem certa estabilidade é importante”.

    E completou: “Estou muito animado por estar aqui. É uma grande vantagem e uma honra para mim treinar um clube tão importante como este. Vamos nos divertir muito este ano, vamos fazer a diferença e vamos tentar alcançar o maior sucesso possível, e faremos isso de uma maneira que todos possam aproveitar.”

  • Novos desafios

    Quanto aos desafios que enfrentará com o Al-Nasr, ele explicou: “Trabalhei muito na Ásia, sou dessa região do mundo, e quando trabalhei na Europa sempre dizia que todo o sucesso que conquistei foi difícil; e o fato de ter sido com times asiáticos não significa que tenha sido fácil. Enfrentamos dificuldades e desafios em todas as competições que disputamos”.

    E acrescentou: “Cada ano é uma novidade; foi assim que alcancei grande parte do sucesso na minha carreira. A cada nova temporada, eu começava com a mesma mentalidade: quero que este ano seja o melhor de todos.”

    E acrescentou: “Não importa o que conquistei no passado; acho que o importante é vencer algo. Vejo que, para qualquer clube ou pessoa, quando você vence algo e sente o sabor dessa vitória, você quer isso de novo, mas precisa se lembrar do que fez para alcançar isso”.

    E explicou: “Quanto trabalho árduo e sacrifícios dediquei — isso é o que importa. Mas, para mim, começo cada ano com a mesma mentalidade: quero que seja o melhor ano de todos, para mim, para o clube e para as pessoas com quem trabalho. E é assim que vamos começar nosso trabalho este ano”.

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  • Um teste de autoavaliação

    Sobre sua nova jornada com o Al-Nasr, ele disse: “O mais importante para mim é que sempre aproveitei toda a minha carreira, enfrentando novos desafios e competições, trabalhando com novas pessoas e evoluindo com isso”.

    E acrescentou: “Esta é uma nova oportunidade para eu me testar em um novo ambiente, em um novo país e com um novo time. O desafio é sempre o mesmo, independentemente da situação da equipe. Já treinei times que não estavam indo bem e os levei ao sucesso, e outros que já estavam bem e com os quais continuei a colher sucesso”.

    E concluiu: “Para mim, o mais importante sempre foi ter um bom relacionamento com as pessoas com quem trabalhei nesses clubes, e estou animado com as oportunidades que temos agora e com o que podemos conquistar juntos”.

  • Veja as declarações de Posticoglu após comandar o Al-Nasr

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