Em vídeo... Posticoglu se retrata diante da torcida do Al-Nasr: “Não sou o ‘homem da segunda metade da temporada’... e prometo diversão a vocês”

O técnico australiano concedeu uma entrevista à conta oficial do Al-Nassr no site “X”, na qual falou sobre a declaração que fez quando era técnico do Tottenham, na qual afirmava sua capacidade de conquistar títulos já na segunda temporada.

Bostekoğlu disse a esse respeito: “Eu costumava dizer que sempre conquisto títulos na segunda temporada, quando muitas pessoas não acreditavam que pudéssemos ganhar nada, como foi o caso do Tottenham Hotspur, que na época não conquistava nenhum título há 17 anos e nenhum título europeu há 40 anos”.

E acrescentou: “Eu disse isso na época porque estava no segundo ano com eles, mas quando estava no Celtic, conquistamos a dobradinha no meu primeiro ano. Portanto, o motivo que me levou a fazer essa declaração foi que eu queria dizer às pessoas que sabia que poderia conquistar algo com o Tottenham, um clube que não era conhecido por conquistar títulos”.

E continuou: “Por isso, para mim, não importa se é meu primeiro, segundo ou terceiro ano; em cada ano em que treino, quero conquistar títulos, mas também não se trata apenas de vencer, e sim de como conquistamos a vitória e de como jogamos futebol; isso também é muito importante para mim”.