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RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Em vídeo... O craque do Real Madrid revela o segredo por trás de suas lágrimas

Mallorca x Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
La Liga
V. Muriqi
Espanha

O jogador Fede Moriki foi o herói da partida do Maiorca contra o Real Madrid, neste sábado, na 30ª rodada da La Liga, que terminou com a vitória dos anfitriões por 2 a 1.

O Real Madrid estava a caminho de conquistar um empate decisivo após o gol de Éder Militão aos 89 minutos.

Mas Moriki marcou o gol da vitória para o Maiorca, aos 90+1 minutos.

Fidat Moriki começou a chorar após marcar o gol e levar o Maiorca a uma vitória valiosa na luta contra o rebaixamento.

“Apesar de parecer muito duro, também sou humano, e as emoções me afetam”, disse Moriki em declarações publicadas pelo jornal Marca.

Moriki havia perdido um pênalti contra o Elche e também não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo, após a derrota de Kosovo na final da repescagem contra a Turquia.

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    Moriaki explicou: “Sim, chorei, porque venho sofrendo há duas semanas; primeiro, por ter perdido um pênalti aos 92 minutos, e depois pela derrota na final das eliminatórias para a Copa do Mundo”.

    E continuou: “Estávamos ganhando por 1 a 0, depois eles empataram aos 89 minutos, e de repente um gol, um gol maravilhoso, e a vitória por 2 a 1, com os meus dois gols”.

    O gol de Moriki foi decisivo na luta pela permanência, especialmente porque os jogadores do Maiorca já esperavam que fosse difícil sair com pontos contra o Real Madrid. 

    Moriki destacou: “Quando você faz as contas antes do jogo, coloca um zero contra o Real Madrid, mesmo jogando em casa. Temos que ser sinceros: conquistar os três pontos significa que fizemos uma grande partida e um bom trabalho nesta semana”.

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