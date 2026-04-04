Em vídeo... O craque do Real Madrid revela o segredo por trás de suas lágrimas

O jogador Fede Moriki foi o herói da partida do Maiorca contra o Real Madrid, neste sábado, na 30ª rodada da La Liga, que terminou com a vitória dos anfitriões por 2 a 1.

O Real Madrid estava a caminho de conquistar um empate decisivo após o gol de Éder Militão aos 89 minutos.

Mas Moriki marcou o gol da vitória para o Maiorca, aos 90+1 minutos.

Fidat Moriki começou a chorar após marcar o gol e levar o Maiorca a uma vitória valiosa na luta contra o rebaixamento.

“Apesar de parecer muito duro, também sou humano, e as emoções me afetam”, disse Moriki em declarações publicadas pelo jornal Marca.

Moriki havia perdido um pênalti contra o Elche e também não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo, após a derrota de Kosovo na final da repescagem contra a Turquia.

Leia também

Árbitro da partida contra o Maiorca agrava a dor do Real Madrid com decisão equivocada