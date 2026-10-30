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Mustapha Hadji Interview With Kooora - Part 2Kooora.com
Traduzido por

Em vídeo: Mustapha Hadji em entrevista à Kooora (2/2): Salah é maior que Hossam Hassan e que toda a história do futebol egípcio, e Bono superou El Hadary

M. Hadji
M. Salah
H. Hassan
Y. Bounou
E. El Hadary
S. Amrabat
M. Ouahbi
A. Hakimi
Marrocos x Níger
Marrocos
Níger
Africa Cup of Nations Qualification
Egito x Malawi
Egito
Malawi
Africa Cup of Nations
Copa do Mundo
Senegal x Marrocos
Senegal
Argélia x Togo
Argélia
Togo
G. Weah
B. Diaz
Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Marrocos
Egito
Níger
Malaui
Senegal
Argélia
Togo
Libéria
Espanha

Amrabat não está acima da seleção do Marrocos: ele precisa "jogar calado"

Hakimi e Bono são os melhores da história do Marrocos, com uma diferença enorme para os demais

É por este motivo que o Marrocos tropeça na Copa Africana e brilha no Mundial

O Egito se parece com a Alemanha, mas eu o classifico na quinta posição da África

George Weah é o melhor jogador da história da África, e a Bola de Ouro pesou a seu favor diante de Salah

O Real Madrid pode afastar Díaz da equipe do Marrocos, e eu o aconselho a rumar para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita

Prefiro que a Copa Africana seja realizada a cada dois anos por este motivo

Após as declarações em que Mustapha Hadji, lenda do futebol marroquino, revelou sua visão sobre o futuro da seleção de Marrocos e seus principais craques, ele retorna na segunda parte de sua longa entrevista à "Kooora" com opiniões ainda mais ousadas e temas espinhosos que ultrapassam as fronteiras do futebol marroquino e chegam ao cerne da polêmica futebolística no Egito e na África.

Em um dos momentos mais marcantes da entrevista, Hadji envia uma mensagem direta ao treinador Hossam Hassan sobre o modo como lida com seu astro Mohamed Salah, afirmando que o craque do Liverpool é maior do que o treinador e do que a história do futebol egípcio, e que seu status impõe um respeito especial dentro da seleção. Ele também revela sua posição sobre a aproximação de Salah de quebrar o recorde de Hossam Hassan, e escolhe George Weah como o melhor jogador africano da história, baseando-se em sua conquista histórica da Bola de Ouro.

As declarações não param por aí: Hadji dispara contra Sofyan Amrabat por sua postura em relação ao treinador da seleção marroquina, Mohamed Ouahbi, e coloca Achraf Hakimi e Yassine Bono no topo da história do futebol marroquino, com uma diferença enorme para os demais craques, além de explicar as razões pelas quais o Marrocos tropeça na Copa Africana de Nações apesar de brilhar no cenário mundial.

A entrevista também aborda sua avaliação sobre a força das seleções africanas e sua opinião sobre o futuro do torneio continental e o formato de sua realização, antes de dar um conselho franco a Brahim Díaz sobre seu futuro no Real Madrid, instando-o a sair caso queira preservar suas chances de representar o Marrocos.

Entre declarações polêmicas, comparações entre craques e lendas, e posições decisivas sobre questões que ocupam o debate futebolístico, Mustapha Hadji apresenta, na segunda parte de sua entrevista à "Kooora", uma leitura ousada do passado e do presente do futebol africano, e das escolhas que podem definir os rumos de seu futuro.

Leia a primeira parte da entrevista de Mustapha Hadji à Kooora 

E agora, a segunda parte da entrevista:

  • Assista à segunda parte da entrevista de Mustapha Hadji com a Kooora

  • Como você acompanhou a polêmica entre Sofyan Amrabat e Mohamed Ouahbi, depois de o jogador ter afirmado que não defenderá a seleção marroquina enquanto o treinador permanecer no cargo?

    Amrabat joga pela seleção marroquina, que representa o país e carrega sua bandeira, e não joga por Mohamed Wahbi, portanto ele deve atuar sob o comando de qualquer técnico.

    Você representa o país e não o técnico, por isso não deve exigir a troca do treinador, seja ele Wahbi, Regragui ou qualquer outro técnico.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O estranho é que Amrabat afirmou posteriormente que a questão não estava relacionada à falta de participação nas partidas, de modo que o motivo do desentendimento permanece obscuro até o momento.

    Representar a seleção marroquina é uma honra imensa. Ter a oportunidade de erguer a bandeira do Marrocos entre 40 milhões de marroquinos é algo grandioso, e deve estar acima de qualquer problema.

    Todo o respeito ao que Amrabat ofereceu à seleção, mas isso não lhe dá o direito de dizer que um treinador precisa sair para que ele se junte à equipe. Quem é você para dizer isso? Você não está acima da seleção, nem do treinador, nem da bandeira do Marrocos. Você tem que vir à seleção e jogar calado, mesmo que participe por apenas um minuto, porque isso é uma honra para você.

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  • Pode-se dizer que Achraf Hakimi superou todas as lendas do Marrocos e garantiu o título de melhor jogador marroquino da história?

    Sim, ele é o melhor jogador da história do futebol marroquino, com uma vantagem enorme sobre qualquer outro jogador; está muito à frente dos demais.

  • Em que posição Haji se classifica na lista dos melhores da história de Marrocos?

    (rindo) Não, estou longe disso.

    Mas vejo Hakimi como um exemplo para os jovens marroquinos dentro de campo, e considero que ele está no topo da lista, com Yassine Bounou em segundo lugar, e depois vêm os demais, com grande diferença para esses dois.

  • Um jogador árabe que eu gostaria que fosse marroquino, quem é esse jogador?

    (rindo) Lamine Yamal, pois eu o considero árabe.

    É muito difícil escolher um jogador de um país árabe para representar o Marrocos, com todo o respeito a todos os jogadores árabes.

  • E nem mesmo Mohamed Salah?

    Para mim, Salah é um jogador muito grande, tenho todo o respeito por ele, e sou fã desse jogador desde que ele começou sua trajetória no Liverpool.

  • Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    A propósito, o que você acha da decisão dele de se transferir para a liga turca, apesar de ter tido a oportunidade de jogar em outras ligas?

    Salah tem 34 anos de idade e, mesmo assim, mantém seu nível dentro de campo. Vejo que ele ainda joga em alto nível e por um grande clube, além de ser um exemplo para todos os jogadores no que diz respeito à sua vida fora de campo. Desejo a ele que continue por cerca de mais 4 anos.

  • Apesar dos resultados excelentes que a seleção de Marrocos apresenta nas edições da Copa do Mundo ao longo da história, ela sempre encontra dificuldade na Copa Africana de Nações. Qual é o segredo, na sua opinião?

    90% dos jogadores da seleção do Marrocos são, na origem, da Europa e não sabem atuar nos gramados africanos, enquanto 90% dos jogadores da seleção do Egito, por exemplo, são egípcios criados no Egito e acostumados com a natureza do ambiente no continente africano.

    A seleção do Marrocos chegou à final da Copa Africana de Nações duas vezes, na Tunísia em 2004 e no Marrocos em 2025, mas fracassa sempre que o torneio é realizado em países não árabes, de clima difícil, como Gabão e Camarões.

    Os jogadores do Marrocos vindos da Europa carecem de motivação sempre que jogam na África, ao contrário do que acontece quando se trata da Copa do Mundo, e torcemos para que essa situação mude e que esses jogadores se acostumem no futuro com o ambiente africano.

  • A última edição da Copa Africana de Nações foi marcada por acusações de que a arbitragem favoreceu o Marrocos em seu próprio país, sendo a mais recente delas os protestos de Senegal na partida final. Qual é a sua resposta a essas acusações?

    A seleção do Senegal é muito, muito forte, e desejávamos vencer a Copa Africana dentro de campo, mas antes da partida final enfrentamos seleções também fortes, como Nigéria, Mali e Camarões. Por isso, o caminho até a final foi difícil, e a seleção do Marrocos foi forte e superou todos os adversários dentro de campo após apresentar um alto nível, antes do problema que ocorreu na partida final.

    Espero que os árbitros africanos estejam em um alto nível como os jogadores. Não é possível que as seleções africanas e os jogadores estejam em um nível excelente e a arbitragem no continente fique abaixo do nível.

  • Se eu te pedisse para classificar as 5 seleções africanas mais fortes no momento atual, qual seria a ordem?

    Marrocos na primeira posição, seguido por Senegal, Mali, República Democrática do Congo, Egito e Nigéria, nesta ordem.

  • Por que o Egito foi colocado na quinta posição da lista?

    A média de idade dos jogadores da seleção egípcia varia entre 30 e 33 anos, por isso é difícil classificá-la em uma posição mais elevada.

    A seleção do Egito foi a melhor da África durante muitos anos, e o Campeonato Egípcio é o mais forte do continente africano, revelando os melhores jogadores locais. Sempre dizemos que o Egito é a "Alemanha da África", pela disciplina tática e pela força física que os jogadores egípcios possuem.

    Mas o aumento da média de idade no momento atual foi o que me levou a essa classificação.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Copa do Mundo de 2026 teve a participação de 10 seleções africanas pela primeira vez na história; qual seleção merecia chegar mais longe do que chegou?

    A seleção do Egito sofreu uma injustiça clara diante da Argentina e merecia ir mais longe, além de que a Costa do Marfim e Senegal apresentaram um nível excelente.

    Quanto à seleção de Marrocos, ela esbarrou na seleção da França, que é uma das melhores seleções do mundo, ao lado da Espanha.

  • Falando sobre a seleção do Egito, alguns criticam a personalidade de Hossam Hassan por entrar em choque com estrelas como Salah e Mohamed El Shenawy. O que você acha da personalidade dele, já que você já o enfrentou dentro de campo?

    A personalidade de Hossam Hassan como treinador é a mesma de quando ele era jogador. Ele tem uma personalidade forte e foi um grande astro do futebol egípcio, mas não pode se comparar aos astros da seleção atualmente.

    A seleção egípcia conta com grandes astros, como Mohamed Salah. Com todo o respeito a Hossam Hassan, mas Salah é maior do que você e do que a história do futebol egípcio, e você deve respeitá-lo.

    Salah é o capitão da seleção egípcia, e você precisa sentar e conversar com ele, dando-lhe a oportunidade de reunir o time, especialmente porque os jogadores o respeitam e ele tem voz ativa dentro do elenco da seleção.

    Digo a Hossam Hassan que você não pode ficar contra Salah mesmo sendo o treinador. É verdade que você tem uma grande história com a seleção egípcia, mas isso já é passado. Olhe para Zinedine Zidane, que nunca se colocou contra Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema quando era treinador do Real Madrid.

  • A aproximação de Salah de quebrar o recorde de Hossam Hassan como maior artilheiro da história do Egito tem algum papel na crise entre os dois?

    A relação entre eles não deve ser de rivalidade, mas sim baseada no respeito mútuo; você foi um grande jogador no passado, agora precisa olhar para o futuro.

  • Apesar de Marrocos e Argélia possuírem muitos talentos e uma história rica, Marrocos alcançou um nível mundial avançado nos últimos anos, enquanto a Argélia não seguiu o mesmo caminho. Qual é a razão, na sua opinião?

    O Marrocos vem trabalhando no desenvolvimento do futebol há cerca de 15 anos por meio da Academia Mohammed VI, revelamos muitos talentos, e agora os jogadores vêm da Europa para defender a seleção marroquina e encontram o mesmo nível de campos e instalações existentes no Velho Continente, e agora nossos jogadores são profissionais nos maiores clubes do mundo, e, de modo geral, estamos no caminho certo.

    Já a Argélia, é verdade que possuem talentos diferenciados, mas não sei qual é o problema exatamente, pode ser por causa da falta de formação dos jogadores dentro da Argélia.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    Qual é a sua previsão para o campeão da Copa Africana de Nações de 2027?

    Esperamos que o torneio seja realizado na data prevista. A África sempre sofre com esse tipo de problema. Não é razoável que faltem poucos meses para a data do torneio e que, até agora, sua realização ainda não esteja confirmada, porque ouvi dizer que é possível adiá-lo para 2028.

    Espero que Quênia, Uganda e Tanzânia consigam preparar os estádios o mais rápido possível para a realização do torneio no ano que vem.

    Quanto ao campeão, espero que seja Marrocos, mas, como eu disse, Marrocos sempre sofre na Copa Africana por causa do clima africano e da umidade. Por isso, espero que a equipe dispute partidas amistosas nos países-sede antes do torneio, para se acostumar com o clima de lá.

  • O que é mais adequado para o continente africano: a realização da Copa Africana de Nações a cada dois anos ou a cada quatro anos?

    A cada dois anos, com toda certeza. Os africanos respiram futebol; 70% deles não têm nenhum outro meio de entretenimento além da bola. Não é justo privá-los dele e realizar o torneio a cada quatro anos. Isto não é uma Copa do Mundo, ao contrário do que acontece na Europa, onde os jovens têm diversos meios de entretenimento.

  • Como um dos antigos vencedores do prêmio de Melhor Jogador da África, quem você acha que merece ganhá-lo este ano?

    Essa é uma pergunta muito difícil, especialmente diante da crise que ocorreu na final da Copa Africana de Nações e, portanto, o título ainda não está definido até agora, mas, levando em consideração outros torneios, pode-se dizer que Achraf Hakimi leva vantagem, pois venceu a Liga dos Campeões da Europa e praticamente todos os torneios dos quais participou.

  • Longe da temporada atual, quem é o melhor jogador africano da história?

    Essa também é uma pergunta difícil, mas eu escolho George Weah.

  • Na sua opinião, ele supera estrelas como Salah, Eto'o e Drogba?

    Sim, porque ele é o primeiro jogador africano a vencer a Bola de Ouro como melhor jogador do mundo, e eu joguei contra ele, e considero que ele é o rei do continente africano.

  • Embora Brahim Díaz apresente um bom nível sempre que atua pelo Real Madrid, até agora ele não convenceu José Mourinho e enfrenta grande concorrência por sua posição. Você o aconselharia a sair em janeiro em busca de uma melhor oportunidade de jogar, especialmente porque há notícias sobre uma possível proposta do Al-Ittihad saudita?

    Díaz joga pelo maior clube do mundo, mas, com toda a sinceridade, aconselho-o a ir para a liga saudita caso haja uma proposta. Eu acompanho bem a Roshan League, e a competição por lá conta com a participação de profissionais do mais alto nível, e a disputa é difícil.

    Díaz só atua pelo Real Madrid por alguns minutos apenas, e, por isso, será difícil convocá-lo para a seleção do Marrocos, porque ele não merece jogar internacionalmente diante dessa situação. Por isso, espero que ele vá para um grande clube na Arábia Saudita ou em qualquer outra liga, para que tenha a oportunidade de jogar mais de uma hora em cada partida.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quem é o melhor: Yassine Bounou ou Essam El-Hadary?

    Bono.

  • Walid Regragui ou Mohamed Ouahbi?

    Não consigo escolher entre os dois, desejo o bem a Ouahbi no futuro, e digo obrigado a Regragui pelo que apresentou com a seleção marroquina, e por ter nos permitido sonhar.

  • FBL-CAF-AFRICA-AWARDSAFP

    Como você descreveria essas pessoas em uma única palavra?

    Achraf Hakimi

    Um símbolo do futebol marroquino

    Hervé Renard

    Meu grande amigo

    Hossam Hassan

    Um atacante muito forte

    Mohamed Salah

    O gênio

    Mohamed Aboutrika

    O Zidane da África

    Patrice Motsepe

    É muito difícil descrevê-lo

    Gianni Infantino

    Pratica racismo contra a África, e eu exijo dele "Fair Play".