Amrabat não está acima da seleção do Marrocos: ele precisa "jogar calado"

Hakimi e Bono são os melhores da história do Marrocos, com uma diferença enorme para os demais

É por este motivo que o Marrocos tropeça na Copa Africana e brilha no Mundial

O Egito se parece com a Alemanha, mas eu o classifico na quinta posição da África

George Weah é o melhor jogador da história da África, e a Bola de Ouro pesou a seu favor diante de Salah

O Real Madrid pode afastar Díaz da equipe do Marrocos, e eu o aconselho a rumar para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita

Prefiro que a Copa Africana seja realizada a cada dois anos por este motivo

Após as declarações em que Mustapha Hadji, lenda do futebol marroquino, revelou sua visão sobre o futuro da seleção de Marrocos e seus principais craques, ele retorna na segunda parte de sua longa entrevista à "Kooora" com opiniões ainda mais ousadas e temas espinhosos que ultrapassam as fronteiras do futebol marroquino e chegam ao cerne da polêmica futebolística no Egito e na África.

Em um dos momentos mais marcantes da entrevista, Hadji envia uma mensagem direta ao treinador Hossam Hassan sobre o modo como lida com seu astro Mohamed Salah, afirmando que o craque do Liverpool é maior do que o treinador e do que a história do futebol egípcio, e que seu status impõe um respeito especial dentro da seleção. Ele também revela sua posição sobre a aproximação de Salah de quebrar o recorde de Hossam Hassan, e escolhe George Weah como o melhor jogador africano da história, baseando-se em sua conquista histórica da Bola de Ouro.

As declarações não param por aí: Hadji dispara contra Sofyan Amrabat por sua postura em relação ao treinador da seleção marroquina, Mohamed Ouahbi, e coloca Achraf Hakimi e Yassine Bono no topo da história do futebol marroquino, com uma diferença enorme para os demais craques, além de explicar as razões pelas quais o Marrocos tropeça na Copa Africana de Nações apesar de brilhar no cenário mundial.

A entrevista também aborda sua avaliação sobre a força das seleções africanas e sua opinião sobre o futuro do torneio continental e o formato de sua realização, antes de dar um conselho franco a Brahim Díaz sobre seu futuro no Real Madrid, instando-o a sair caso queira preservar suas chances de representar o Marrocos.

Entre declarações polêmicas, comparações entre craques e lendas, e posições decisivas sobre questões que ocupam o debate futebolístico, Mustapha Hadji apresenta, na segunda parte de sua entrevista à "Kooora", uma leitura ousada do passado e do presente do futebol africano, e das escolhas que podem definir os rumos de seu futuro.

Leia a primeira parte da entrevista de Mustapha Hadji à Kooora

E agora, a segunda parte da entrevista: