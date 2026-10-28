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Mustapha Hadji Interview With KoooraKooora.com
Traduzido por

Em vídeo: Mustapha Hadji em entrevista à Kooora (1/2): Senegal será campeão da África nesta situação, e uma diferença essencial entre Wahbi e Regragui

M. Hadji
Senegal x Marrocos
Senegal
Marrocos
Africa Cup of Nations
Espanha
L. Yamal
M. Ouahbi
W. Regragui
I. Saibari
S. Rahimi
Marrocos
Senegal
Espanha

Marrocos não roubou a Copa Africana de Nações: a lei é clara

Não reconhecer a decisão da "CAS" prejudicará a imagem do continente africano diante do mundo

A final da Copa do Mundo de 2030 deve ser disputada em Marrocos: chega de racismo

Marrocos é capaz de derrubar Brasil e Argentina, e a zaga central é nosso ponto fraco

Wahbi é influenciado pelo estilo do Barcelona, e 40 milhões de marroquinos torcem por Yamal

Mustapha Hadji não foi apenas um jogador que vestiu a camisa da seleção marroquina, mas um dos astros mais destacados que carregaram as ambições de Marrocos aos gramados mundiais e deixaram sua marca na memória do futebol africano.

Vencedor do prêmio de melhor jogador africano em 1998 e um dos principais nomes de Marrocos na Copa do Mundo da França, ele disputou 58 partidas internacionais entre 1994 e 2002, nas quais marcou 12 gols e deu 6 assistências, apresentando um modelo de jogador marroquino capaz de brilhar nos mais altos níveis da competição europeia.

Após uma carreira profissional em que passou por vários clubes europeus, sobretudo Aston Villa e Deportivo La Coruña, Hadji voltou à seleção marroquina pela porta do trabalho técnico, ocupando um cargo na comissão auxiliar entre 2014 e 2022, e acompanhando de perto a trajetória de evolução de Marrocos até a conquista da semifinal da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Na primeira parte de sua extensa entrevista ao "Kooora", Hadji abre temas espinhosos que estão no topo do cenário futebolístico marroquino e africano, falando sobre a disputa jurídica entre Marrocos e Senegal a respeito da final da Copa Africana de Nações, sua posição quanto à polêmica em torno da realização da final da Copa do Mundo de 2030 e sua opinião sobre a concorrência com a Espanha e sobre o racismo.

O ex-astro de Marrocos também faz uma leitura técnica da seleção atual, compara as gerações de 2022 e 2026 e avalia o trabalho de Walid Regragui e de Mohamed Wahbi, apontando as seleções que ele considera capazes de deter Marrocos e indicando os principais pontos fortes e fracos do elenco.

A entrevista se estende ao tema de Lamine Yamal e sua escolha de representar a seleção espanhola em vez de Marrocos, já que Hadji revela como os marroquinos enxergam o astro do Barcelona apesar de sua decisão internacional, antes de falar sobre as opções do ataque marroquino e revelar o nome que prefere para comandar o setor ofensivo, além de sua opinião sobre o papel de Soufiane Rahimi e seu potencial com a seleção.

E, à primeira parte da entrevista:

  • Assista à primeira parte da entrevista de Mustapha Hadji à Kooora

  • O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) realizou uma audiência com a presença de representantes de Marrocos e Senegal, e confirmou que a decisão final será anunciada em novembro. Qual é a sua expectativa para o veredito?

    O futebol se submete a regras, e a regra diz que, se os jogadores saírem do gramado, haverá uma punição. As regras são claras na "Fifa" e na "CAF", e, de modo geral, espero que essa crise não se repita, pelo bem do futuro do futebol africano.

  • Mas será que a decisão pode favorecer o Marrocos?

    Se Deus quiser, o Marrocos não cometeu nenhum erro, enquanto os jogadores de Senegal deixaram o campo e, portanto, a lei diz que é direito do Marrocos reconquistar o título da Copa Africana.

    Se os jogadores do Marrocos fossem os que deixaram o campo, Senegal mereceria naquele momento ser coroado com a Copa Africana, mesmo antes de marcarem o gol da vitória na partida.

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  • Morocco Senegal AFCON 2025AFP

    O Marrocos diz que a saída dos jogadores do Senegal do campo significa desistência e, portanto, os regulamentos devem ser aplicados, mas, do outro lado, o Senegal afirma que o árbitro concluiu a partida e validou o resultado final. Na sua opinião, qual deve prevalecer: a aplicação literal do regulamento ou a autoridade do árbitro e o que aconteceu dentro de campo?

    Acredito que o árbitro cometeu um grande erro ao decidir dar continuidade à partida após a saída dos jogadores do Senegal, e o estranho é que o árbitro de vídeo assistente e os responsáveis da Confederação Africana de Futebol deixaram que o árbitro tomasse a decisão sozinho, sem intervir.

  • Diz-se nos bastidores que o presidente da comissão de arbitragem da CAF pressionou o árbitro para que concluísse a partida.

    Espero que um erro como esse não se repita no futuro e que os responsáveis na CAF tomem as decisões corretas em situações como essa.

  • A pergunta que se impõe agora: e se a decisão vier a favor do Senegal, você espera que a opinião pública marroquina aceite a decisão, ou haverá contestações e pedidos de recurso?

    Espero que a decisão final valha para todos, seja quem for, mas, se Deus quiser, que a decisão seja a favor de Marrocos.

    Estamos falando da lei do futebol, não roubamos a taça injustamente, mas a conquistamos de acordo com a lei e com os acontecimentos que se deram no campo.

    Acho difícil ir mais longe nessa questão, especialmente porque isso prejudicaria o futuro do esporte na África. Quero que o mundo saiba que existe uma lei que rege o futebol africano.

  • Você reconheceria Senegal como campeão da África se a arbitragem a favorecesse?

    Os senegaleses conhecem o regulamento e sabem muito bem o que aconteceu. É verdade que venceram a partida dentro de campo, mas têm consciência de que o árbitro tomou sua decisão para garantir a conclusão do jogo sem problemas maiores. No entanto, as regras da CAF e da FIFA dizem que, caso os jogadores deixem o gramado por mais de 10 ou 15 minutos, deve haver uma punição. Esses jogadores deveriam ter recebido cartões amarelos.

  • Passamos a outro tema polêmico relacionado ao estádio que vai sediar a final da Copa do Mundo de 2030. A imprensa espanhola está fazendo uma forte campanha para receber a partida, e o português José Mourinho afirma que "a final do Mundial deve ser disputada em um estádio lendário como o Santiago Bernabéu". Qual é a sua opinião?

    Claro que quero sediar a final no Marrocos, em Casablanca ou Rabat, principalmente porque temos as condições que nos credenciam para isso. Além disso, desejo ver a final da Copa do Mundo ser realizada na África pela segunda vez, depois da primeira, que aconteceu na África do Sul em 2010. Acredito que chegou a hora de erguer a bandeira africana.

  • O que você diz à imprensa espanhola que reivindica sediar uma partida importante como a final da Copa do Mundo em meio à polêmica sobre o racismo por lá?

    Sim, sinceramente, acredito que existe racismo, e eles também praticam racismo quando pedem para afastar a partida da África, apesar de ela ter sido realizada mais de uma vez na Europa e nos Estados Unidos.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Falando da Espanha, houve uma disputa hispano-marroquina de outro tipo por Lamine Yamal. O que você diz a ele depois de ter preferido defender a Espanha em vez de Marrocos?

    Apesar de Yamal representar a Espanha atualmente, nós, como marroquinos, o amamos e o apoiamos, e consideramos que seu sangue é marroquino. Ele era jovem quando tomou a decisão e joga no Barcelona, o maior clube do mundo, e sofreu com as pressões. Teria sido difícil recusar a oportunidade de jogar pela seleção principal da Espanha com tão pouca idade.

  • Mas a presença de Yamal com Marrocos faria uma grande diferença.

    Sim, mas era difícil que ele escolhesse Marrocos naquele momento, nós desejávamos vê-lo com a seleção marroquina, mas, graças a Deus, de qualquer forma, hoje 40 milhões de marroquinos o apoiam com a Espanha.

  • Além da partida final, será que o Marrocos é capaz de apresentar uma edição mundialista superior à Copa do Mundo de 2022 no Catar, que alguns classificam entre as melhores da história?

    Sim, os dirigentes do futebol marroquino trabalham desde 2012 em mais de uma frente para desenvolver o esporte, e hoje já temos todas as qualificações, a ponto de os jogadores com dupla nacionalidade que atuam nas ligas europeias pedirem para jogar pelo Marrocos.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A seleção de Marrocos conquistou dois feitos nas duas últimas Copas do Mundo, mas será que o time atual é realmente mais forte do que a geração de 2022, ou será que os resultados elevaram o teto das expectativas acima do nível real?

    Ninguém esperava o nível apresentado pela seleção marroquina na Copa do Mundo de 2022, mas a situação foi diferente em 2026, já que o mundo inteiro estava ciente da força de Marrocos, por isso a missão foi mais difícil. É muito difícil jogar contra seleções que conhecem os seus pontos fortes técnicos.

    A seleção marroquina contou com jogadores jovens no Mundial de 2026, que podem carregar a bandeira até o Mundial de 2030, com destaque para Ayoub Bouaddi, que se juntou à seleção aos 18 anos, além dos mais experientes como Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui e Brahim Díaz, que vão ajudar esses jovens.

  • Mas qual das duas gerações é mais forte na sua opinião, a de 2022 comandada por Regragui ou a de 2026 com Wahbi?

    Não podemos dizer que uma geração é mais forte do que a outra, mas em 2022 as seleções não nos respeitavam futebolisticamente. Já em 2026 o respeito foi grande; as seleções não queriam nos enfrentar, porque temos uma seleção com força tanto no aspecto defensivo quanto no ofensivo e que não deixa espaços.

    Se compararmos as gerações de 2022 e 2026 do ponto de vista técnico, veremos que Wahbi, um treinador tático de altíssimo nível, mudava a forma de jogar da equipe 3 vezes em uma única partida em 2026.

    Já Regragui, a quem agradecemos por tudo o que fez pelo futebol marroquino, jogou com um único estilo desde a primeira partida em 2022 até o fim; os jogadores sabiam que, assim que recuperássemos a bola, íamos apostar nos contra-ataques.

  • A seleção marroquina está na sétima posição do ranking mundial, as diferenças diminuíram em relação às grandes seleções, e todos a levam muito a sério. Mas me diga o nome de 3 seleções capazes de derrotar Marrocos no momento atual.

    A seleção da França é muito difícil, e a Espanha também, apesar de termos vencido ela em 2022, e a terceira seleção é a Inglaterra.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Isso significa que a seleção marroquina pode derrotar seleções como Brasil e Argentina?

    O Brasil já não tem aquela seleção que conhecemos no fim dos anos 1990 e no início deste século, já não tem Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo. Acho que não é um time assustador no momento, virou um time comum, que Marrocos pode superar.

    Já a Argentina perdeu 90% de sua força após a aposentadoria de Lionel Messi, que fazia tudo, de gols a assistências decisivas, e não vejo que os demais jogadores tenham um nível diferenciado, portanto Marrocos também é capaz de derrotá-la.

  • Na sua opinião, qual é o maior ponto fraco da seleção de Marrocos atualmente, que poderia ser explorado por um adversário forte em uma partida eliminatória, por exemplo?

    Zagueiro central, especialmente porque temos apenas a dupla Issa Diop e Nayef Aguerd nessa posição, e os reservas não estão no mesmo nível. É preciso ter abundância de bons jogadores nessa posição, assim como acontece no meio-campo e no ataque. Espero que no futuro tenhamos 6 zagueiros de alto nível.

  • A seleção do Marrocos sentiu falta de Romain Saïss após sua aposentadoria da carreira internacional?

    Sim, porque era um jogador de alto nível, um líder dentro de campo, e agora temos Diop e Akrad.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Você disse que a seleção marroquina tem abundância de jogadores no meio-campo e no ataque, mas acha que há uma crise na posição de centroavante fixo após a queda de rendimento de En-Nesyri e El Kaabi, especialmente porque Regragui apostou em Sibari como falso nove na Copa do Mundo?

    Temos opções ofensivas jovens que brilharam na Copa do Mundo de juniores, entre elas Yasser Zabiri, que atua no Campeonato Espanhol, e não vejo que haja uma crise nessa posição na seleção do Marrocos.

    É verdade que Sibari liderou o ataque na Copa do Mundo, apesar de não ser um atacante clássico, mas Mohamed Ouahbi pode utilizar seus jogadores de mais de uma maneira, e é influenciado pelo estilo do Barcelona, podendo apostar em um falso 9, assim como fez Pep Guardiola no passado e como faz Hansi Flick atualmente. Além disso, Sibari pode jogar em mais de uma posição na linha de ataque, seja como atacante número 9, armador número 10 ou pelos lados.

  • Mas se eu te pedisse para indicar apenas um nome para atuar como centroavante na seleção do Marrocos, quem seria?

    Ismael Saibari, porque é capaz de fazer a diferença a qualquer momento.

  • Por que Soufiane Rahimi não foi convocado, apesar de brilhar de forma constante com o Al Ain, dos Emirados Árabes, e por que ele fica, na maior parte do tempo, apenas no papel de reserva na seleção do Marrocos?

    Rahimi é um jogador "coringa", gosto muito dele, ele luta e joga com o coração, e entrega 200% de sua capacidade mesmo que entre em campo por apenas dois minutos.

  • E, apesar disso, não o escolheu para comandar o ataque da seleção marroquina em detrimento de Sebari.

    É muito difícil que ele jogue como titular no lugar de Seibari, do meu ponto de vista.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP

    Você acha que a saída de Regragui do comando do Marrocos a poucos meses da Copa do Mundo de 2026 foi uma decisão acertada, ou que a estabilidade que conquistou a façanha de 2022 merecia mais uma chance?

    Regragui foi longe, mudou a imagem da seleção do Marrocos diante do mundo, assim como mudou a mentalidade marroquina, e permitiu que os marroquinos sonhassem em vencer a Copa do Mundo. E isso não é fácil. Não estou falando aqui de aspectos táticos; antes da Copa de 2022, o maior sonho de qualquer marroquino era passar da primeira fase, mas, depois do torneio, todos falam da ambição de conquistar o título. Até os jogadores vindos da Europa passaram a desejar se juntar ao Marrocos para realizar esse sonho.

  • Mas, do seu ponto de vista, por que ele saiu naquele momento?

    Regragui é o melhor treinador que já comandou a seleção marroquina, mas depois de passar cerca de 4 anos com a equipe e sofrer muita pressão, decidiu descansar um pouco e se afastar, e isso dificultou a missão de Wahbi, já que ele assumiu o cargo em um momento delicado, poucos meses antes da Copa do Mundo de 2026, e todos esperam a repetição da conquista de 2022; também foi difícil que a torcida confiasse nele.

    Espero que Regragui volte a treinar a seleção marroquina no futuro.