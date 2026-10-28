Marrocos não roubou a Copa Africana de Nações: a lei é clara

Não reconhecer a decisão da "CAS" prejudicará a imagem do continente africano diante do mundo

A final da Copa do Mundo de 2030 deve ser disputada em Marrocos: chega de racismo

Marrocos é capaz de derrubar Brasil e Argentina, e a zaga central é nosso ponto fraco

Wahbi é influenciado pelo estilo do Barcelona, e 40 milhões de marroquinos torcem por Yamal

Mustapha Hadji não foi apenas um jogador que vestiu a camisa da seleção marroquina, mas um dos astros mais destacados que carregaram as ambições de Marrocos aos gramados mundiais e deixaram sua marca na memória do futebol africano.

Vencedor do prêmio de melhor jogador africano em 1998 e um dos principais nomes de Marrocos na Copa do Mundo da França, ele disputou 58 partidas internacionais entre 1994 e 2002, nas quais marcou 12 gols e deu 6 assistências, apresentando um modelo de jogador marroquino capaz de brilhar nos mais altos níveis da competição europeia.

Após uma carreira profissional em que passou por vários clubes europeus, sobretudo Aston Villa e Deportivo La Coruña, Hadji voltou à seleção marroquina pela porta do trabalho técnico, ocupando um cargo na comissão auxiliar entre 2014 e 2022, e acompanhando de perto a trajetória de evolução de Marrocos até a conquista da semifinal da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Na primeira parte de sua extensa entrevista ao "Kooora", Hadji abre temas espinhosos que estão no topo do cenário futebolístico marroquino e africano, falando sobre a disputa jurídica entre Marrocos e Senegal a respeito da final da Copa Africana de Nações, sua posição quanto à polêmica em torno da realização da final da Copa do Mundo de 2030 e sua opinião sobre a concorrência com a Espanha e sobre o racismo.

O ex-astro de Marrocos também faz uma leitura técnica da seleção atual, compara as gerações de 2022 e 2026 e avalia o trabalho de Walid Regragui e de Mohamed Wahbi, apontando as seleções que ele considera capazes de deter Marrocos e indicando os principais pontos fortes e fracos do elenco.

A entrevista se estende ao tema de Lamine Yamal e sua escolha de representar a seleção espanhola em vez de Marrocos, já que Hadji revela como os marroquinos enxergam o astro do Barcelona apesar de sua decisão internacional, antes de falar sobre as opções do ataque marroquino e revelar o nome que prefere para comandar o setor ofensivo, além de sua opinião sobre o papel de Soufiane Rahimi e seu potencial com a seleção.

E, à primeira parte da entrevista: